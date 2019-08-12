Строительная реформа списывалась российской властью у западных коллег — как всегда потому, что где-то там лучше и эффективнее. Только при этом забыли скопировать обустройство финансово-кредитной системы, которая демонстрирует устойчивость своей валюты и низкие процентные ставки по ипотеке и иной механизм расчетов и сотрудничества между банками, инвесторами недвижимости (покупателями жилья) и застройщиками.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Что тут скажешь — Россия легких путей не ищет. Но народ не привык сдаваться без боя. Сейчас мы уже можем наблюдать попытки строительных компаний найти выход из ситуации — договориться с банками о стимулировании ипотеки за счет снижения процентных ставок по ипотеке. Хорошо это или плохо? Для покупателей недвижимости это, с одной стороны большой плюс. С другой, есть такой же риск остаться без жилья, либо не получить его вовремя, либо низкую стоимость ипотеки для них сведет на нет конечная цена объектов. Потому как переход на эскроу-счета породит то, от чего уходили при зачистке банковского сектора — дружественные альянсы между банками и застройщиками. По сути, у банков появятся свои «карманные строители», а остальные, как сказал Виталий Мутко — «ни туда и ни сюда». Таким образом, появится не просто строительная монополия, но куда похуже — банковско-строительная монополия. Подобный пессимизм связан с тем, что мы просто привыкли, что почти всё, что ни делается в последнее время с пометкой «к лучшему», приводит к худшему или скажем так — с выгодой в одну сторону. Чего можно ожидать от коммерческой монополии, не государственной? Только того, что она будет идти своим путем, приручить ее государству будет сложно, в силу концентрации капитала в одних или нескольких руках. Избавляясь от одних олигархов, правительство порождает новых, которые также будут устанавливать свои правила игры и цены на недвижимость.

Колосятся жилые кварталы

Почему риск оказаться дольщику в положении обманутого по-прежнему существует даже при проявлении эскроу-счетов? В СМИ уже появились новости от тех или иных банков, которые при сотрудничестве со строительными компаниями предлагают интересные ипотечные ставки, например под 4,5% годовых, правда при определенных условиях — первоначальном взносе размером в 50%, кредитуемости не более чем на 5 лет и при страховании жизни и здоровья. Таким образом, банки и строители подстегивают спрос на строительство жилья. Однако, давайте вспомним, что ранее — до зачистки банковского сектора, карманные компании банков могли получать кредиты и распоряжаться ими как им вздумается. Возникали неприятные инциденты, вплоть до банкротства банков. Сама санация дошла до смешного — ЦБ допускал ошибки при отслеживании отчетностей или, возможно, закрывал на них глаза, так как баланс банков должен мониториться пристально и постоянно, и любая операция по счетам банков у ЦБ «лежит как на ладони». В результате некоторые банки-санаторы оказались сами на санации. По итогам зачистки, как сообщало издание «Банки.ру» со ссылкой на заявление зампреда ЦБ Василия Поздышева «Ведомостям», Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн рублей из средств, потраченных на санации банков по новому механизму. Размер этих потерь, заметим, государственных денег, будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами. Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 году, — 7 трлн рублей, из них ЦБ оценил 2,4 трлн рублей как проблемные и непрофильные, которые стали объединять в банк непрофильных активов, еще около 300 млрд рублей проблемных активов оставалось в «ФК Открытие» — чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс «Открытия» стерильным.

То есть так называемая чистота банковского сектора, который теперь диктует свои условия развитию целой экономики страны, государству досталась дорогой ценой. Что обычно происходит при банкротстве предприятий — всем известно. Банковские вклады защищены, но с ограничением их суммы на возврат. Возврат осуществляется в порядке очередности, то есть требует времени. Деньги дольщиков на эскроу-счетах тоже будут под защитой. Но этот факт — лишь малое тому утешение. Строительная отрасль подвержена как внутренним рискам — зависит от подрядчиков и поставок материалов, так и внешним — курсовому колебанию валют. От рисков стать банкротом никто не защищен. Если курс доллара взлетит, и застройщик не сможет выполнить свои договорные обязательства, ведь рубль не так крепок, как валюта на западе, то дольщик может остаться при своих вложениях. А сколько будут стоить его вложения при росте курса доллара? В принципе, дольщик может подождать, когда обязательства его строительной компании выполнит другой застройщик, но на это может уйти неизвестно сколько времени. Кто будет покрывать издержки при банкротстве застройщика? Банки? Или они попросят помощи у государства? Во сколько обойдется государству «санация» строительного рынка?

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Между тем, по последним данным потребительского общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков, организация первой передала Фонду защиты дольщиков свой портфель по страхованию гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ), объем ответственности по договорам страхования превысил 101 миллиард рублей. При этом страховые премии, собранные с застройщиков составила 705,4 млн рублей, что автоматически означает — государство должно будет софинансировать на достройку объектов или выплат компенсаций обманутым дольщикам более 99 млрд рублей только в рамках данного портфеля. Напомним, что все действующие договоры страхования всех страховых компаний, с которыми сотрудничали застройщики, по которым еще не наступил страховой случай должны быть переданы Фонду защиты дольщиков. Теперь именно Фонд в единственном лице будет при наступлении страхового случая выплачивать дольщикам проблемных домов компенсацию или достраивать эти объекты за счет своих (госбюджетных) средств. Как ранее сообщал портал «ЕРЗ», по расчету Всероссийского союза страховщиков (ВСС) страховые компании должны передать в Фонд защиты дольщиков около 15 млрд рублей страховых премий по ГОЗ. Всего же за последние пять лет страховые компании в рамках страхования ГОЗ собрали c застройщиков 57 млрд рублей, при этом выплаты дольщикам по случаям банкротства составили чуть больше 2 млрд рублей. Так что траты государству только на данном этапе предстоят нешуточные.