Вспомните свое раннее детство. Мы еще не умели читать, но обожали рассматривать красочные книжные иллюстрации. Лет двадцать назад выбор детских историй был не таким разнообразным, как сейчас, и, скорее всего, у вас и ваших одногруппников в детском саду книжки были одинаковыми. Зато современный рынок детских товаров изобилует разноцветными обложками небывалой красоты. Так, например, в издательстве «Манн, Иванов, Фербер» (МИФ) в августе 2019 года вышла детская графическая сказка «Спокойной ночи, Планета» от аргентинского художника под псевдонимом Линьерс.

Обложка книги «Спокойной ночи, Планета»

Если вы подумали, что история касается жизни космических объектов, то спешу вас разочаровать: речь пойдет о мягких игрушках. Рикардо Сири (так зовут автора сказки) любит давать персонажам имена, никак не соответствующие их ипостаси. Даже его псевдоним — Линьерс, — никак не связан с иллюстрациями. Он был взят от имени Сантьяго де Линьерса, вице-короля Буэнос-Айроса в 18 веке (по легенде семьи Сири, Линьер был его предком).

Сам художник начал свой творческий путь еще в детстве: ему нравились «Звездные войны», и однажды он сам начал рисовать картинки по фантастической вселенной, складывая их в сюжеты. Так можно было дольше наслаждаться приключениями героев и не зависеть от телевизионных эфиров.

Сейчас у Сири издано 20 различных работ — среди них и комиксы, и карикатуры, и книги. Маленький рассказ «Спокойной ночи, Планета» был выпущен в 2017 году, а в 2018-м удостоился премии Эйснера — за творческие достижения в комиксах для ранних читателей. Почему эта история стоит того, чтобы рассказать о ней детям?

(сс) Soledad Amarilla / Ministerio de Cultura de la Nación Рикардо Сири (Линьерс)

Многие малыши спят с плюшевыми игрушками. Есть как психологические теории, объясняющие это поведение, так и сказочные. Опрос друзей показал, что многие из нас верили: у плюшевых зверей есть душа, и они отправляются на свои плюшевые приключения шастать по дому, пока мы их не видим или спим. Примерно об этом и рассказывается в комиксе.

Девочка любит играть с плюшевым зайцем по имени Планета: они вместе завтракают, гуляют и играют, в то время как ее щенок Эллиот грустит и завидует игрушке. Когда девочка ложится спать, заяц бережно целует ее в лоб и спрыгивает с кровати. Детская мечта оживает, но это вовсе не экшен вроде франшизы «Истории игрушек».

Идея, хоть и стара как мир, но не лишена очарования. Заяц как ни в чем не бывало проходится по дому и общается с щенком, вместе закадычные друзья решают отведать печенья, когда к ним присоединится мышка Браулио. Она рассказывает, что может показать новым знакомым самое большое печенье в мире… Конечно же, им оказывается Луна. Достать до нее — весьма сложный квест.

(сс) Zan Ilic Плюшевый зайчик

Весь комикс пронизан теплом и уютом (в скандинавских странах для этого есть специальный термин «хюгге» — вот что-то подобное рисует Линьерс). Осень, клетчатые скатерти, растрепанные волосы, приглушенные цвета и кучки опавших листьев. На каждой картинке — детали, которые можно рассматривать очень долго (не знаю, как вам, а мне в детстве это было интересно).

Эта история не о дружбе и не о детстве. И даже не о тайной жизни мягких игрушек (потому что, кроме плюшевого зайца, здесь никого нет). Вся мораль заключается в единственной сцене, которая трогает душу и оказывается чуть более глубокой, чем можно ожидать от книжки из 33 страниц.

«Какое интересное у тебя имя для такой малышки», — говорят щенок с мышкой зайцу Планете. На что тот спокойно отвечает: каждый из нас — это отдельная вселенная. Мурашки по коже, правда? Обычная, даже местами банальная сказка о попытке достать до Луны превращается в нечто метафорическое, где душа превращается в галактику.

Я представляю себе детей, которые после прочтения такой сказки на ночь будут размышлять о предназначении ‑ и думать, что каждый из людей уникален, бесценен и важен.

Но есть «но»: некоторые иллюстрации в книжке вызывают вопросы. Эллиот играет с Планетой, как может — берет в зубы игрушку и начинает махать головой. На следующей картинке мы видим, что у собаки вполне заостренные клыки, и задаемся вопросом, а не больно ли было Планете? Заяц в ответ на развлечение лишь смеется и говорит, как ему здорово. Детям может стать жалко игрушку. Такая же ситуация случается, когда зайку отправляют «в полет» за огромным печеньем. Это может быть придиркой, но сердце жалостливого ребенка точно ёкнет!

Сказка

Для детей формат короткой истории — идеален: они не успевают заскучать и вся сказка может быть изложена за один вечер. К тому же в комиксах важнее не текст, а изображение, а рассматривать цветастые квадратики с картинками можно очень долго. Добавьте к этому добрый дух детства в атмосфере немного меланхоличного сентября: в страницы книги можно закутаться, как в пушистый плед. Не забудьте купить овсяное печенье — наверняка дети потребуют его, дочитав историю до конца.

И, конечно, даже взрослые невольно поддадутся ностальгическому порыву. После прочтения «Спокойной ночи, Планета!» мне захотелось разложить все свои мягкие игрушки вокруг себя, завернуть их в одеяло и выдать каждому плюшевому зверю по кружке с какао. А потом выйти из комнаты, чтобы у них была возможность отведать лакомство, пока хозяйка не смотрит.