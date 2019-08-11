Мир стремительно меняется, обстановка вокруг нашей страны становится всё более тревожной, а комментарии нашего МИДа по животрепещущим сюжетам, связанным с суверенитетом Отечества, остаются в духе «1001-го китайского предупреждения». Впрочем, нет: сегодня Китай свой суверенитет и территориальную целостность блюдёт жёстко, а те, кто «по забывчивости» или из других соображений его нарушают, вынуждены как минимум приносить извинения.

Медаль СССР «За победу над Японией». 1945

Казалось бы, нашему МИДу давно следовало понять, что «обращать внимание японской стороны на неприемлемость использования типографических, аудиовизуальных и иных материалов, в которых южные Курильские острова Российской Федерации обозначены как территория Японии», — это пустое, это не работает. Официальный представитель МИДа сама сообщает, что совсем недавно, 2 июля этого года, посольству Японии в Москве «был выражен протест в связи с аналогичным поведением партнеров в ходе саммита «Группы двадцати». Что дал это протест? Ничего он, как мы видим, не дал.

Карта курильских островов и владение ими с течением времени

Точно так же говорить о том, что стремление Токио политизировать очередную Олимпиаду «вызывает глубокое сожаление», — это пустое. Наше «сожаление» для противников России — а Япония всегда была, есть и будет в лучшем случае противником нашей страны, а то и врагом, — это бальзам на душу. Особенно в тех случаях, когда мы сожалеем, сожалеем, протестуем, протестуем, а реально сделать ничего не можем…

Так уже было, например, когда меньшая часть нашей страны согласилась участвовать в прошлых Олимпийских играх под капитулянтским белым флагом. Вот будет стыдоба, если история повторится: японцы в своей позиции ничего не изменят, а делегация российских спортсменов в Японию на игры всё-таки поедет.

Аморфна и историческая часть комментария Марии Захаровой. В чём его аморфность? Она в том, что руководство страны говорит о российском суверенитете над всеми без исключения Курильскими островами как о «результате (итоге) Второй мировой войны». Это результат не Второй мировой войны, а Победы Советского Союза в войне с Японией. И медаль наши отцы и деды носили и носят соответствующую: «За Победу над Японией».

Именно этот праздник мы и должны отмечать каждый год 3 сентября в соответствии с действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией». А день окончания Второй мировой войны — это само собой: та война к Советско-японской войне 1945 года не сводилась, но и не поглощает её, как не поглощает она Великую Отечественную войну и, соответственно, Победу над Германией и её европейскими союзниками, отмечаемую нами 9 мая.

Советские солдаты с трофейными японскими знамёнами. 1945

Итак, на последовательную недружественную политику Японии надо отвечать не словами, а делом. Этот ответ может быть и более жёстким (возможно, таковой и понадобится), но пока я предлагаю ограничиться восстановлением Дня победы над Японией 3 сентября. Если это Токио не вразумит, следует ввести другие варианты ответных шагов. В противном случае, придётся бойкотировать следующие Олимпийские игры: позорить наш флаг в стране, которая не уважает суверенитет твоего Отечества, ещё более стыдно, чем выступать как «нейтралы».