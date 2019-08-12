



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск призвал Церковь быть бедной, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик отметил, что Храм в Иерусалиме был местом финансовых и торговых сделок, против чего неоднократно восставали пророки и даже Сам Иисус. «Как же часто я думаю об этом, когда вижу приход, для которого деньги важнее Таинств! — подчеркнул папа. — Прошу вас: Церковь должна быть бедной. Давайте просить об этом Господа. Тот нищий, встретив апостолов, находит не деньги, а Имя, спасающее человека».

Никола Риккарди из Ордена меньших братьев рассказывает о вкладе францисканцев в борьбу с ростовщичеством, процветавшим на рубеже Средних веков и Нового времени. Ростовщичество как язва общества осуждалось еще в Декрете Грациана, своде канонического права, созданном около 1140 года. Второй Латеранский собор (1139) запрещал церковное погребение ростовщиков, тем самым отделяя их от христианской общины. Несмотря на церковное осуждение, ростовщичество развивалось, достигнув особенно значительных масштабов в период с XIII по XV столетие, во многом благодаря благосклонности городских властей к еврейскому кредиту. Развитие промышленности и торговли привели к росту потребления, но также и к росту бедности, вызванной в том числе долгами. Это стало благоприятным контекстом для проповеди францисканцев-обсервантов, которые предостерегали верующих от алчности и призывали к добродетели в каждой сфере человеческой жизни, в том числе и в управлении общественными благами. Одним из выдающихся представителей движения обсервантов был святой Бернардин Сиенский, обладавший особой социальной чуткостью. В своих проповедях он затрагивал экономические вопросы, став ориентиром для всей семьи обсервантов. Во-первых, он обличал экономические пороки своего времени, первый из которых — жажда прибыли. Алчность он считал наихудшим из пороков, называя ее idolum desolationis — идолом опустошения. Пытаясь восстановить общественный и экономический порядок, братья-обсерванты не ограничивались лишь обличением алчности, причины ростовщичества и исходящих от него зол, но также рассуждали о добродетели любви и солидарности в экономической сфере: именно они способны победить зло ростовщичества. В свете этих размышлений появляются Monti di pieta («Горы милосердия») — некоммерческие финансовые учреждения, направленные на благотворительность и добродетельное управление общественными благами. Они предоставляли кредит малоимущим под залог, чтобы защитить их от ростовщиков. Эти учреждения отражали убежденность, что в гражданской жизни — так же, как и в духовной — невозможно спастись в одиночку, но только посредством коллективного действия и солидарности.

Апофеоз св. Бернардина. Фреска Пинтуриккьо в Санта-Мария-ин-Арачели

La Croix (Париж, Франция) решила порассуждать о падающем рейтинге российского президента Владимира Путина. Издание утверждает, что Кремль боится свободных и прозрачных выборов. Двадцать лет назад Путин был назначен ослабленным Борисом Ельциным главой правительства, став президентом Российской Федерации несколько месяцев спустя. С тех пор бывший офицер КГБ правит самой большой страной в мире, его нынешний мандат действует до 2024 года. Эти два десятилетия в течение длительного времени были отмечены резким повышением уровня экономики, крайне зависимой от цен на углеводороды, основным экспортером которых является Россия. Этот рост позволил осуществить перевооружение страны со вторым в мире запасом ядерного оружия, выработать стратегию отвоевания влияния в Восточной Европе, на Кавказе и Ближнем Востоке, а также в киберпространстве. Путин знает, как организовать это возрождение власти, но другие события, напротив, показывают хрупкость его базы. С середины июля несколько сотен человек были арестованы во время мирных демонстраций против срыва выборов, назначенных на 8 сентября в Москве. Кремль делает все, чтобы не допустить выборов противников в городской совет — блокирование независимых кандидатов, обыски, преследования. Голосование не будет свободным, честным или прозрачным. Во Франции поклонники Путина должны извлечь уроки. Долговечность российского президента объясняется не его предполагаемой популярностью, а способностью навязывать институтам свою волю. Эммануэль Макрон, который примет его 19 августа в Брегансоне, столкнется с ослабленным автократом.

Не умолкают комментарии по поводу интервью, которое Путин в очередной раз дал американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, сообщает Polonia Christiana (Краков, Польша). Интервью вписывается в концепцию новой разрядки с США. Вскоре после беседы некоторые аналитики отметили, что Путин развернулся на 180 градусов в связи с позицией британского правительства по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Это произошло через полтора года после выражения официальной позиции Москвы и подняло бесчисленные вопросы о том, почему лидер страны ждал почти полтора года, прежде чем поделился со зрителями новым повествованием, после того, как правительственные чиновники и финансируемые государством издания представили другое мнение. Предполагается, что это могло иметь место в связи с попытками России договориться о разрядке с США, чему будет помогать Британия в лице Бориса Джонсона. Переговоры по новому американо-российскому соглашению ускорились с мая этого года. Хотя этот процесс находится на ранней стадии, можно увидеть некоторые контуры будущей договоренности, целью которой является восстановление равновесия Москвой отношений с Ираном и Китаем в обмен на освобождение от санкций и предоставление привилегий со стороны Вашингтона. Во время своего неожиданного визита в Россию 14 мая государственный секретарь США Майк Помпео, очевидно, передал удивительное послание Путину. Таким образом, российский лидер использовал вопрос о санкциях против «Северного потока — 2» в качестве разменной монеты на будущих переговорах по новому американо-российскому соглашению. Вашингтон ожидает от россиян замедления сотрудничества с Китаем. Американская команда также не отказывается от того, чтобы убедить Москву повлиять на сирийского лидера и привести к постепенному вытеснению иранского влияния из Сирии. В то же время Путин рассчитывает на инвестиции, среди прочего израильские, укрепляя сотрудничество с Израилем. Российский крен сопровождается глубокими изменениями в политике Индии, которой санкции Трампа отрезали импорт нефти из Ирана. Вашингтон хочет влиять на Тегеран посредством Москвы, позволяя российским олигархам «монополизировать» экономику Ирана. Одновременно американцы стремятся заблокировать ирано-индийский коридор «Север — Юг», чтобы сделать Иран еще более зависимым от России. Аналитики предполагают, что США необходимо, чтобы Москва согласилась с требованиями Вашингтона дистанцироваться от китайской инициативы «Пояс и путь». Американцы стремятся достичь стратегического баланса с Китаем, что было бы невозможно без ключевой «балансирующей» роли, которую обеспечивают отношения США с Россией.

Kremlin.ru Оливер Стоун с президентом России Владимиром Путиным. Москва, Кремль, 1 декабря 2017 года

США обеспокоены «китайским вторжением» в израильские порты, информирует AsiaNews (Рим, Италия). На фоне усиливающейся американо-китайской торговой войны Вашингтон предупреждает, что Израиль и другие ближневосточные страны все больше и больше попадают в орбиту Пекина. Белый дом недавно предупредил местные правительства, особенно израильское, против подписания потенциальных соглашений с Китаем, в частности, с портом Хайфы. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что американские военные «очень внимательно» относятся к китайским торговым и инфраструктурным инвестициям в Израиль. Пентагон неоднократно поднимал вопрос о разрешении Израиля государственной Шанхайской международной портовой группе заключить сделку на сумму 2 миллиарда долларов по эксплуатации порта Хайфы, начиная с 2021 года. В этот порт заходит Шестой флот ВМС США. Заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку Мик Малрой по этому поводу заявил, что «открытость экономики США и Израиля является сильной стороной наших стран, но злонамеренные акторы могут воспользоваться этим, если мы не будем осторожны». И добавил, что «хотя мы не просим Израиль полностью избегать общения с Китаем, мы проводим открытые дискуссии со всеми нашими ближайшими союзниками и партнерами о последствиях китайских инвестиций для национальной безопасности».

Китай и его критики должны внимательно взглянуть на прошлое, пишет на страницах Catholic Herald (Лондон, Великобритания) куратор выставки «Восток — Запад», открывающейся в Британском музее в октябре, Люсьен де Гиз. Когда Китай правил сам по себе, а не имел во главе иностранцев, он был сосредоточен на самом себе. Их стена затмила бы все, что мог бы построить американский президент Дональд Трамп. Одними из тех иностранных институтов, которые немного открыли Китай, была Католическая церковь. Возможно, Папа Франциск с его иезуитским происхождением пришел к выводу, что нет альтернативы тесному взаимодействию с правителями Китая. Это не та страна, которая когда-либо принимала духовность западного стиля. Настоящие местные «религии» там тоже не появились. На протяжении тысячелетий китайская элита была практичной и философской. Христианство, ислам и даже буддизм всегда казались загадочными. В 20 веке возник культ Мао. Теперь есть культ Си Цзиньпина. Христианство произвело благоприятное первое впечатление 1400 лет назад. Это были славные дни открытых границ и Шелкового пути. Одобрение новой религии шло с самого верха. После этого у христианства были свои хорошие и плохие века. «За три десятилетия, прошедшие с момента моего первого посещения КНР, отношение ко всем религиям в среднем улучшилось, — подчеркивает де Гиз. — Учитывая эту тенденцию, дипломатия канонерских лодок стала бы ошибкой».

Католическая церковь в Китае

Спустя пять лет после массового исхода христиан с равнины Ниневия этот регион продолжает оставаться в центре напряженности, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Ниневия стала ареной перетягивания каната между иракской армией и Силами народного ополчения (Хашд аш-Шааби). Эта группировка в основном состоит из шиитских военизированных отрядов, которые считаются близкими к Ирану. Скрытая напряженность вспыхнула после того, как иракская армия попыталась взять под контроль все контрольно-пропускные пункты на равнине, в значительной степени контролируемые Хашд аш-Шааби. В понедельник, 5 августа, ополченцы оказали сопротивление Багдаду, перекрыв зажженными шинами основные дороги, соединяющие Мосул с другими районами, начиная с той, которая ведет в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Протестующие бросали камни и различные предметы в иракских солдат, не давая им продвинуться вперед и взять под контроль КПП. Ситуация остается сложной, ходят противоречивые слухи. С одной стороны, представители Хашд аш-Шааби говорят о достигнутой с правительственными чиновниками и армией договоренности о совместном управлении, обеспечении стабильности, продолжении поиска сторонников и членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны, премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди подтвердил курс на демонтаж вооруженных гарнизонов, контролируемых на равнине Ниневия отрядами Хашд аш-Шааби. Шиитские ополченцы связывают ограничительные меры премьер-министра с давлением, которое Багдад испытывает со стороны США и Саудовской Аравии, обеспокоенных ростом иранского влияния в Ираке.

Из-за участившихся угроз Еврейская община Литвы (ЕОЛ) заявила, что на неопределенный срок закрывает хоральную синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе, передает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). ЕОЛ также попросила власти предоставить дополнительную защиту для предотвращения возможных актов вандализма на столичном еврейском кладбище. Община недавно получила письма с угрозами, были и звонки. Председатель ЕОЛ Фаина Куклянская не обращалась в полицию по этому вопросу и не намерена этого делать. Она указала, что «речь идет не о том, будет ли она обращаться в полицию, а о том, что кто-то пишет такие письма и постоянно отправляет их общине». Угрозы приходят по почте, их было много и «мы получаем их систематически». Она заметила, что такая активность проявилась в течение последних недель, такого не было раньше. Куклянская также заявила, что Еврейская община Литвы возмущена тем, что «определенная политическая партия» [«Союз Отечества — христианские демократы Литвы»] постоянно выражает желание признать виновных в убийствах литовских евреев героями страны и чтить их памятными табличками и другими способами». Власти Вильнюса выразили свое сожаление. Было подчеркнуто, что «признаки трусливого хулиганства, появившиеся в последнее время в публичном пространстве, не представляют никакой угрозы».

Синагога в Вилнюсе

В обзоре использованы материалы: официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».