Ивановская область, 26 апреля, 2011, 15:39 — ИА Регнум. Цветы к Памятной стеле погибшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и других ядерных испытаний возложили в Иванове 26 апреля. В траурном митинге приняли участие представители правительства Ивановской области, регионального парламента, представители общественных организаций региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На митинге рассказали, что в числе первых ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 25 лет назад были именно ивановцы. Всего же участвовали в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы 1.786 жителей региона.

В настоящее время в органах социальной защиты населения Ивановской области состоят на учете 1.676 граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС. Представители территориальных органов социальной защиты населения проводят работу по проверке условий их жизни, предоставляют ликвидаторам меры социальной поддержки, предусмотренных законодательством, оказывают адресную помощь.

Участники ликвидации Чернобыльской аварии пользуются правом льготного проезда на пассажирском транспорте. Средства на эти цели предусмотрены областным бюджетом. Кроме того, для "чернобыльцев" установлены льготы по уплате транспортного налога. Соответствующие изменения внесены в областное законодательство.

Дети ликвидаторов аварии ежегодно, по заявлениям родителей, обеспечиваются путевками в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания. В 2010 году 11 семей участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС получили жилищные сертификаты.