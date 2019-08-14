Согласованный митинг 10 августа в Москве на проспекте Сахарова объяснил, почему либеральная оппозиция всё чаще выбирает незаконные формы протеста. Причина проста — ей нечего сказать. Нет простых и убедительных, проникающих в сознание слов. Набор штампов и лозунгов изъеден и скучен. Настолько, что внушительную часть короткого публичного мероприятия занял концерт рэпера Face, групп «Кровосток», IC3PEAK, и даже рэпера-дебютанта Леонида Парфёнова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Молодежь на митинге в Москве 10 августа

Неудивительно, что нынешние протесты подняли на волну Любовь Соболь. Эта приятная и страстная молодая женщина умеет часами увлекательно говорить ничего. Меняя интонации и обороты, она делает свою речь захватывающей, создавая выразительные образы злодеев и невинных героев. И вот, заслушавшись, уже хочется идти на митинг, пусть он и незаконный и за участие в нём грозит штраф или тюрьма. Но если искать в словах рациональное зерно, ответы на вопросы, замечать нестыковки и недосказанности, настигает отчаяние.

И хотя проблем множество, либеральным лидерам почему-то невыгодно переходить от лозунгов к конкретике. Возможно, они боятся увязнуть в предметном споре, когда станет неочевидным, кто плохой, а кто хороший, кто должен уйти, а кто прийти. И не удивительно, что при таких стратагемах людей среднего возраста на митинге почти не было. Ставка, кроме проверенных годами столичных либералов, на молодёжь. Их задор и энергия не связаны с идеологией, им просто нужен выход, игра, борьба. У них много сил, которые трудно потратить где-то ещё.

Георгий Балаков ИА REGNUM IC3PEAK на митинге оппозиции в Москве 10 августа

Несанкционированная «прогулка» возле администрации президента РФ, куда позвал один из ораторов митинга, заинтересовала как раз активную молодёжь. Либералы ли они? Скорее, те, кому не нашлось места в спорте, любительском и профессиональном, пропитанных ложью государственных политсилах, где организаторы пользуются доверчивостью юности ещё более гнусно, кому не досталось интересной работы, если она не связана с протестами. И они либо не создали семью, либо этот социальный институт не главенствует в их жизни.

Участие в протестах представляется неплохим выбором придавленного жизнью молодого москвича, кому нужна доброжелательная компания, общение, посиделки под гитару, танцы под рэп. Они чувствуют к себе интерес и внимание, которого лишены в другой жизни. Либералы это знают и дают им всё, что нужно — маршруты для прогулок, события, статус в политической борьбе, темы для разговоров со знакомыми или в блоге, возможность пофотографировать себя и соседа и выложить в Twitter и Instagram на зависть всем остальным. Именно к ним обращаются их кумиры — Юрий Дудь, Oxxxymiron, Face и ещё десятки разных волнующих сознание имён. Создаётся иллюзия полноценной жизни, и кто будет на другом конце требований, не так важно. Волнения экзистенциальны, молодёжь не из-за чужих проблем выходит на улицу, она просто находит там то, чего лишена в другом мире.

Георгий Балаков ИА REGNUM Молодежь на митинге в Москве 10 августа

Конечно, этими потоками энергии умело пользуются отъявленные негодяи. Молодых участников протеста координируют, подпитывают и когда-нибудь отправят на баррикады. Настоящие баррикады. Как было в годы развала Советского Союза, цветных революций, украинского майдана. И, как обычно, историческим итогом станет трагедия и сломанные человеческие судьбы.