Власти в Луганске и Донецке терпят на идеологическом фронте поражение за поражением. Нелепые акции и мероприятия, формализм и откровенно потребительское отношение к республикам — результат ослабления тех самых скреп, которые сплотили мятежные области в феврале-марте 2014 года. За годы безвременья и маловразумительной политики местных властей флаги выцвели, а лозунги утратили свой пронзительный смысл. Сегодня Новороссия находится в идеологическом тупике, выйти из которого — необходимое условие дальнейшего существования республик.

Донецкая Народная Республика

Изначально восстание в Донбассе имело серьезную идеологическую подоплеку. Языковой вопрос, единение с Россией, верность Православию и неприятие западных ценностей — именно ради этого люди оставляли семью, брались за оружие, воевали и погибали. Заманчивой казалась судьба Крымского полуострова, в одночасье и практически бескровно воссоединившегося с родиной. Население Донбасса с ужасом смотрело на вакханалию в Киеве и готово было терпеть любые обстрелы, лишь бы отстоять свою идентичность и дистанцироваться от украинских националистов с коричневым уклоном и «евроинтеграторов».

ИА Красная Весна Митинг в Донецке. 2016

Даже несмотря на требование убрать из текста референдума 11 мая 2014 года вопрос о присоединении к РФ, люди с радостью организовывали плебисцит, осознавая, что для Киева они навсегда становятся предателями. Голосовать шли всем миром — такой массовости не видели ни одни выборы — ни до, ни после.

В самые кровопролитные дни, когда украинскую армию варили в котлах, при этом сами несли тяжелые потери, никто не задавал вопросов по поводу подписания первых, а затем и вторых Минских соглашений. Все понимали, что главная задача — как можно дальше отбросить врага, прекратить уничтожение мирных жителей и начать налаживать «быт».

Когда весной 2015 года активные боевые действия остались позади, и у народа Новороссии появилось время рассуждать, сам дух Минских договоренностей у многих начал вызывать когнитивный диссонанс. Идея о воссоединении с Украиной, которая всё еще продолжала убивать мирных жителей и явно плевать хотела на выполнение подписанных в Минске протоколов, вызывала резкое неприятие. Масла в огонь подливали выдавленные по различным причинам за пределы ЛДНР бывшие функционеры — Игорь Гиркин, Андрей Пургин и другие, называвшие Минск предательством Новороссии и обвинявшие Россию в намерении вернуть ЛДНР под контроль Киева. Эти «пророки» по сей день назначают всё новые и новые даты «слива» Новороссии, что не лучшим образом сказалось на их авторитете.

Kremlin.ru Вторые Минские соглашения. 2015

Тянущееся бесконечно состояние «ни мира, ни войны», убийства легендарных героев ополчения и противоречивая политика правительств ЛНР и ДНР также негативно влияли на настроения в обществе. Неопределенность и полное отсутствие внятных объяснений происходящего со стороны официального Донецка и Луганска постепенно привели если не к разочарованию, то как минимум к ослаблению веры в то, что жертвы были не напрасны, что Россия не оставит Новороссию, и что у республик есть будущее.

Местные власти выбрали крайне неудачную стратегию общения с народом. Вместо того, чтобы хотя бы в общих чертах объяснять людям сложные политические процессы, вести контрбатарейную работу, подавляя пропаганду украинских спецслужб и озлобленных бывших соратников, была введена тотальная цензура. Критика в СМИ полностью исчезла, уступив место щенячьей радости от непрерывных побед и свершений, потрясания кулаками в адрес врагов и несколько избыточного патриотизма.

С последним вообще перестарались — чуть ли не еженедельные патриотические мероприятия, митинги-реквиемы и прочий официоз, главными посетителями которого стали подневольные служащие бюджетных организаций и представители общественных движений (с принудительным членством), быстро набили оскомину и начали вызывать раздражение. Уже в 2016 году подобные акции стали проходить практически в полном отрыве от населения, став уделом админресурса и представителей СМИ и, таким образом, полностью утратили свое значение.

Не лучшим образом на ситуацию в республиках повлияли «возвращенцы» — начиная с 2016 года в ЛДНР стали возвращаться местные жители, в свое время бежавшие от ужасов войны в РФ или на Украину. Среди них было немало тех, кто не поддерживал интеграцию с Россией или создание Новороссии, а хуже того — встречались прямые сторонники Киева. К сожалению, немало этих людей вошло во властные структуры республик. Оказавшись в чуждой для них среде, которую они не понимали и не могли понять, не пережив вместе с населением ЛДНР всё горе и радости 2014 года, они оказывают негативное влияние на внутреннюю политику, во многих отношениях выстраивая ее по лекалам времен «Партии регионов».

(сс) Ввласенко Евромайдан в Киеве. 2014

Помимо всего прочего, далекие от понимания идеологии людей, воевавших против украинской армии и карательных батальонов, ничего не знающие о войне и о том, как она изменила местных жителей, они жаждут привычной для них жизни. В связи с чем в ЛДНР постепенно начало появляться всё больше и больше культурно-массовых мероприятий лишь слегка приправленных дежурным патриотизмом. Показы мод, бесконечные концерты третьесортных поп-исполнителей, бильярдные турниры, «реп-баттлы» и «драг-рейсинги» стали проходить практически еженедельно… все это объяснялось тем, что «люди не могут думать только о войне».

Формализм местных властей, в составе которых с каждым днем остается все меньше людей, которые стояли у истоков протеста или непосредственно участвовали в боевых действиях, а также постепенно размывающееся понимание идеологических основ протеста 2014 года привели к закономерному результату. В республиках начали формироваться интегрированные в правительство «элиты», чрезвычайно далекие от народа Донбасса, от Русского мира, от продолжающейся шестой год войны и концепции создания Новороссии. К сожалению, пропасть между теми, кто формирует информационную, а также идеологическую повестку дня и населением республик стремительно увеличивается.

В итоге общественно-политическая жизнь Новороссии начала принимать угрожающе гротескные, а порой даже оскорбительные формы.

Гуманитарная программа реинтеграции населения Донбасса, в рамках которой проводится множество мероприятий при участии жителей ЛДНР совместно с жителями подконтрольных Украине территорий, выродилась в странное действо, во время которого выделенные средства (в среднем призовой фонд каждого конкурса или спортивного соревнования составляет около 1,5 млн рублей) зачастую бездумно раздают всем присутствующим — лишь бы руки не жгли. Или, что ещё хуже, делят их между победителями за закрытыми дверями, причем работы финалистов нигде и никогда общественности не представляются, что наводит на мысли о коррупции.

Молодежные общественные движения из «ходячих флагштоков», обслуживающих митинги, постепенно превратились в эпицентр глумления и злой насмешки. ОД «Мир Луганщине» в марте 2019 года высадили в детском парке Луганска аллею клёнов, которая должна была символизировать погибших детей. Посадили, чтобы навсегда про неё забыть. Теперь, поскольку в парке нет полива, саженцы с фотографиями погибших детей по возможности поливают их родители. Многие из них не имеют такой возможности, в связи с чем часть саженцев погибла.

Mir-lug.info ОД «Мир Луганщине» провели субботник в парке им. Щорса. 2019

В первых числах августа в Зуевке представители донецкого молодежного общественного движения «Молодая Гвардия» во время мероприятия, посвященного профориентации и развитию лидерских качеств молодежи, устроили странные игры, напоминающие БДСМ-вечеринку (с соответствующими костюмами). Фотографии не постеснялись выложить в интернет.

Вообще если в Луганске все пропитано формализмом, то в Донецке, наоборот, очень любят «креатив». Достаточно вспомнить попытки организовать детско-юношеское движение «Захарчата» в честь ныне покойного главы ДНР Александра Захарченко или гигантский «Орден Иуды» для Порошенко, выгравированный текст на котором изобиловал ошибками и опечатками.

А чего стоил пресловутый флешмоб «Зеленский признай выбор Донбасса», в рамках которого был создан сайт «Выбор Донбасса», где все желающие могли выразить поддержку инициативе? В итоге среди «поддержавших» оказались актеры кино, известные люди, никогда о своем «согласии» не слышавшие, и просто обыватели, чьи фото были украдены из социальных сетей. Количество «сочувствующих» росло гигантскими темпами лишь для того, чтобы достигнув желаемой цифры в миллион, буквально на следующий день навсегда остановиться…

Вся эта странноватая и откровенно вредоносная активность лишь подтверждает тот факт, что между официальной идеологией, закрепленной в конституциях республик, и мироощущением людей, которые должны доносить эту идеологию до населения, лежит глубокая пропасть.

Вполне вероятно, что для адекватного восприятия происходящего необходимо выработать какие-то новые смыслы, которые объяснили бы людям суть протекающих процессов; выработать новую парадигму, которая также будет основываться на интеграции с Россией, патриотизме, приверженности Русскому миру и Православию, но при этом объяснит специфику текущего момента, невозможность немедленного воссоединения с РФ и т. д.

К сожалению, концепты, которые производят власти ЛДНР, вызывают полнейшее недоумение. Как, например, можно понять тезис о стремлении интегрироваться с Россией путем возвращения в состав Украины в качестве автономии? Почему нельзя было просто объяснить людям, что пресловутые призывы к Зеленскому признать выбор Донбасса не более чем так называемый троллинг?

Что же касается эпатажных выходок новых «элитариев», то здесь Донецким чиновникам придется всерьез задуматься о том, что к власти они пришли благодаря вооруженному восстанию и провоцировать население, демонстративно предаваясь радостям жизни на бюджетные деньги не только глупо и вредно, но в первую очередь опасно.

В любом случае, Новороссия нуждается в полном возвращении к изначальной идеологической концепции, реализация которой потребует усмирения «элитариев», возвращения реального военно-патриотического дискурса и появления новых фронтовых героев (сейчас всё, что происходит на передовой, умещается в компактные доклады о количестве выпущенных по республикам боеприпасов). Либо формировать новую идеологическую концепцию, которая не будет противоречить основополагающим принципам, на которых создавалась Новороссия, но при этом будет соответствовать текущему моменту.

В противном случае ЛДНР ждет смута, неверие и тотальная миграция населения.