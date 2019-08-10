Забавное явление мы наблюдаем прямо сейчас в отечественной «креативной» тусовке. На наших глазах пытается выкристаллизоваться трогательное единение либеральной протестной «улицы» и сочувствующей ей творческой среды, включая и представителей популярных у молодежи музыкальных направлений и субкультур.

Oxxxymiron.com Oxxxymiron

Любому более-менее внятному наблюдателю абсолютно понятны мотивы привлечения несистемной оппозицией различного калибра артистов на свои митинги, и, в частности, на проспект Сахарова в Москве 10 августа. Протест ощутимо идет на спад, и поддерживать численность и экзальтацию аудитории можно только с помощью звёзд, поющих для несовершеннолетней аудитории. Одним из таких, поддержавших завтрашний митинг, и является Oxxxymiron, который заявил, что сам примет в нём участие.

Однако такое резкое гражданское «пробуждение» Oxxxymiron’а не осталось незамеченным коллегами по творческому цеху. Комик SATYR снял довольно поучительную пародию на рэп-баттлы Оксмирона, в которой поставил несколько интересных вопросов относительно мотивации известного рэпера. Фактически SATYR обвинил рэпера в том, что он использует протест лишь как средство для создания дополнительных медийных поводов и накрутки «хайпа» вокруг собственной персоны. Естественно, Оксимирону такая трактовка своего поведения не понравилась, и он на комика обиделся.

Цитата из видео «OXXXYMIRON. ПАРОДИЯ #32» пользователя Satyr. youtube.com Комик SATYR в образе рэп-исплнителя Oxxxymiron’а

Хотя обижаться-то, по сути, не на что, поскольку неожиданная и тотальная политическая фронда с либеральным душком, причем как со стороны Оксмирона, так и со стороны других рэперов, не выглядит органичной. Налицо желание «присосаться» к актуальной повестке, заодно расширив аудиторию, и создать себе имидж людей «из народа». Но как совершенно верно подчеркивает комик SATYR, Оксимирон «не увлек за собой, а увлекся собой». Спрашивается, а какого рожна Оксимирон вдруг ни с того ни с сего озаботился избирательными правами москвичей? Ведь помимо Оксимирона, активно призывают выйти на Сахарова рэперы Фейс и Кровосток, а также известный Youtube-блогер Юрий Дудь.

Почему их не было слышно вплоть до 10 августа? Смогут ли они назвать хотя бы парочку кандидатов, которые идут по их округам в Москве? Или, например, озвучить несколько тезисов из предвыборных программ (кстати, а есть ли они?) незарегистрированных за «мертвые души» кандидатов? Думается, что ответы на эти вопросы будут во всех случаях отрицательными. Потому что ни Оксимирону, ни Фейсу, ни Дудю нет дела до предметных разбирательств и юридических нюансов сбора подписей. Им наплевать на закон и процедуру, наплевать на конкретные проблемы москвичей. По сути, перед нами просто наглая попытка подменить реальную повестку митинга какой-то абстрактно-митинговой вечеринкой с участием популярных у молодежной аудитории исполнителей.

(сс) Okras Рэп-исполнитель Face

Если же говорить серьезно и рассматривать ситуацию с точки зрения политтехнологии, то налицо провал организаторов протеста. Они долго высмеивали мэрию за фестивали в Парке Горького, однако в итоге сами решили пойти по пути привлечения аудитории через «селебретис» и известных в подростковой среде певцов. Это означает, что содержательно организаторам нечего уже предложить своим сторонникам, база которых к тому же стремительно сокращается. После эскапад Оксимирона мы, наверное, увидим, как на Сахарова высадится какой-нибудь десант из комедийного стенд-апа, потом в ход пойдет «русский шансон» и песни группы АББА. Ну, а что, смысла-то в митингах раз от раза становится всё меньше, а так хоть кого-то завлечь удастся.