



Kremlin.ru Николай Патрушев

Пресс-служба Совета безопасности Армении сообщила, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 12 августа прибудет в Ереван с рабочим визитом.

Он осуществляется по приглашению секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна и является ответным. Год назад, в июле, Григорян с рабочим визитом посещал Москву, встречался с Патрушевым и обсуждал с ним вопросы, связанные с обеспечением международной, региональной и национальной безопасности двух государств, а также перспективы российско-армянского взаимодействия в сфере безопасности, как в двустороннем, так и многосторонних форматах. Если подходить к оценке ситуации с точки зрения формальных признаков, то контакты и переговоры между двумя странами по линии Советов безопасности выглядят естественно, ведь Москва и Ереван вместе состоят в ОДКБ и являются членами Евразийского экономического союза.

Но зарубежные визиты Патрушева, который относится к числу тех трех человек, что определяют внешнюю политику России (наряду с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым), всегда бывают особенными даже с точки зрения обсуждаемой им проблематики. Поэтому он привлекает особое внимание, хотя тематика предстоящих переговоров в Ереване не предается гласности. Кстати, Григорян после своего визита в Москву и беседы с Патрушевым говорил, что после этого «были сняты многие вопросы, беспокоящие армянскую сторону, с повестки двусторонних отношений», указывая при этом на обстановку на армяно-азербайджанской границе в Нахичевани, «противоречащие государственной политике заявления российских политиков, посетивших Азербайджан, а также принципы мирного урегулирования карабахского конфликта».

Иван Шилов ИА REGNUM Армен Григорян

Сегодня так называемые «беспокоящие вопросы» могут появиться уже у российской стороны. Дело в том, что накануне в Степанакерте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил не только о «миацуме», присоединении Нагорного Карабаха к Армении, но и, по сути, об «экспорте» туда революции. Его речь, которую некоторые называют «программной», была противоречиво воспринята как в самой Армении, так и за ее пределами, в том числе и в России. По факту — это удар по переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, который сейчас осуществляется под эгидой Минской группы ОБСЕ. Более того, это увеличивает риски возобновления боевых действий между конфликтующими сторонами, что само по себе грозит дестабилизаций обстановки в масштабах всего Закавказья. Поэтому Москве необходимо понять причины затянувшегося пребывания Пашиняна в «революционном амплуа», цели, которые могут появиться в случае реконструкции переговорного процесса по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Одна из них очевидна: на предстоящих в будущем году президентских выборах в Нагорном Карабахе провести своего кандидата, чтобы потом выйти на задуманную «платформу». Или всё пойдет иначе. Политические оппоненты Пашиняна, видя, как падает его авторитет и влияние в обществе, могут начать консолидировано отодвигать его от власти. Проблема не в том, нравится ли Пашинян и его политика России или не нравится. Потенциально существующие и озвучиваемые два сценария, первый из которых наверняка будет сопряжен с «уличной демократией», и второй, контуры которого не очевидны, связаны с определенными политическими катаклизмами в армянском обществе, что объективно работает на подрыв системы безопасности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Это плохо для России, ведь речь идет о ее единственном стратегическом союзнике в регионе, действия которого нуждаются в максимально объективной оценке. Возможно, некоторые события Москва будет не в состоянии упредить, но сработать на упреждение она еще в состоянии. В этом, на наш взгляд, и будет состоять главный «деликатный» смысл предстоящего визита Патрушева в Армению. Тем более что у Пашиняна нет ресурса изменить политическую ориентацию Еревана, а у России нет смысла просто наблюдать за его предполагаемыми сомнительными геополитическими экспериментами. Москве стоит действовать твердо и внушительно, быть готовой задействовать механизмы, которые способствовали бы упреждению нежелательного для нее хода событий.

Стесняться некого, раз новая власть в Армении не имеет современных навыков управления государством и превращает судьбу страны и всего народа в заложников невразумительных политических эмоций и амбиций.