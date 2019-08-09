Мы шли с моими малолетними дочками, когда старшая — 5 лет от роду — воскликнула: «Папа, какой забавный кролик!».

Девушка лёгкого поведения

Кролик, правда, был не забавен. Пусть и выполнили его в кислотно-розовом цвете. Животное красовалось на билборде — и рекламировало секс-шоп «Розовый кролик». С лукавой припиской «Магазин укрепления семьи». Правильнее, конечно, звучало бы — для укрепления мышц влагалища, налетай.

Витрина этого чудесного заведения, к слову, выходит прямо на людную улицу, рядом с другими магазинами и аптекой. Место, как говорится, проходное. То есть идут родители с детишками, а там — манекены в нижнем белье. Это в лучшем случае. Взрослых привлекают они, а детишек — розовый кролик как таковой.

Что это? Настойчивое предложение? Или тенденция? И то, и другое, на самом деле.

На проспекте генерала Острякова население приветствует гигантский билборд — BDSM night. До кучи изображена девица, затянутая в чёрный латекс, с плёткой, ясное дело. Так рекламируют вечеринку в ночном клубе Aqua Dance Beach Club. Правильнее, конечно, писать — Dance Bitch. Тот же клубешник уже не раз отличался подобной секс-рекламой: на его бордах, например, вовсю педалировались лесбийские мотивы.

Платон Беседин Реклама в Севастополе

Вопрос: почему мои дочки — и не только мои, и не только дочки — должны в свободном доступе получать подобный контент? Почему дети должны видеть розовых кроликов, продающих вибраторы (они, кстати, ещё и в ростовых костюмах, промоутеры, разгуливают по улицам), и созерцать бабищ, затянутых в латекс? И что я, как отец и гражданин, должен отвечать маленьким девочкам, когда они спросят: «А что это за тётя?».

Такие вопросы, да. Однако их надо ставить шире. Почему Севастополь — город-герой, город воинской и творческой славы, исток Русской цивилизации, наследник Херсонеса — превращается в один сплошной бордель? Помню, что Владимир Владимирович в своей речи назвал данное место сакральным. Спустя пять лет возникает вопрос: для кого сакральным? Для шлюх? Для извращенцев? Для работниц и работников секс-услуг? Для тех, кто приезжает сюда покуражиться?

В Арт-бухте, где установлены творческие площадки, где тусуется молодёжь, на самом видном месте — стрип-клуб «Распутин». Рядом — ещё одни заведения соответствующего толка. Тут же — ночные клубы, известные тем, что девочкам там подсыпают соответствующие вещества для того, чтобы зашедшим господам было легче их снять.

Или вот — гигантский борд: «Студент Сергей делает это за 7 минут». Так рекламируют новый клуб для мужчин Body. Не стоит, полагаю, объяснять, какие там услуги можно получить.

Стриптиз

После воссоединения Севастополя с Россией в город ломанулось множество дряни. Появились, например, наркотики, которые приобретаешь по меткам через интернет. Сейчас этой мерзостью заполонен весь город. Молодые и не очень угашиваются солями и мефом или зависают в бесконечных пивных, работающих круглыми сутками. В исторический центр Севастополя выходить страшно. Тут — обдолбанная молодёжь, а рядом — лица соответствующей национальности (вы поняли, о ком я), которые задирают, а иногда просто заваливают проходящих девиц.

И ещё — секс-услуги, главная статья доходов, похоже. В Севастополь ломанулись и сутенёры, и бизнесмены, и девицы, которые зарабатывают гигантские деньги на борделях, салонах массажа, просто на эксплуатации секс-темы. Что мы имеем в итоге? Севастополь — беда со СПИДом и венерическими заболеваниями.

Это, так сказать, сторона очевидная. А теперь о другом. Во что в принципе превращается Севастополь? Такого ли образа города-героя мы хотели и хотим?

Проблема в том, что с ролью Севастополя так и не определились. База Черноморского флота — ну это понятно, да. Или теперь ещё и база шлюх? Как говорили раньше, гнездо разврата?

Вместо создания рабочих мест власть занимается облагораживанием города. Делается это за сумасшедшие деньги, делается неэффективно. Миллиарды рублей было потрачено на Парк Победы — и что на выходе? Так долго делали вот это? Разворотили Исторический бульвар (вотчина Льва Толстого) — и? Опять бесконечный ремонт? И главное — на выходе получается нечто совершенно отвратительное, не соответствующее духу и традициям города.

Sev.gov.ru Парк Победы в Севастополе

Безусловно, облагораживать надо, но — за адекватные деньги и в адекватные сроки, а ещё главное — создавать рабочие места. Их и так не хватает. У местных забирают работу приезжие. А вот сфера секс-услуг приносит достаточно. Туда работать идут охотно. Так почему бы не облагородить город, убрав мерзкую рекламу и заведения? Так сложно?

Резюме здесь очень простое. Севастополь — город не шлюх в латексе и не розовых кроликов, а город Лазарева, Меккензи, Толстого, Нахимова, Пирогова, сотен других выдающихся людей. Это город, где, по преданию, крестился князь Владимир. Город, откуда шли Кирилл и Мефодий. Город колоссального христианского, культурного наследия. И, наконец, это город великой воинской славы. Здесь — в буквальном смысле! — каждый сантиметр земли залит кровью её защитников. И теперь на этой земле — бордели, салоны, стрип-клубы. Это как вообще?

Платон Беседин ИА REGNUM Реклама в Севастополе

Подобное кощунство — уничтожение традиций Севастополя. Подобный разврат — позор и унижение не только жителей, но и всей городской истории.

Потому соответствующие борды должны быть ликвидированы и впредь не появляться. А те, кто додумался до них, наказаны. Все эти стрип-клубы, бордели и салоны эротического массажа закрыты, а их владельцы и полицаи, крышующие их, преданы суду. Если и создавать секс-зону в городе, то в отдельном районе — в гетто, пусть туда ходят те, кому это нужно.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Вся подобная чума и грязь должны быть вычищены из любимого города-героя. И если это не способна сделать слабая и коррумпированная власть, то это сделают — рано или поздно — сами горожане, потому что смотреть больше на подобный позор невозможно.

И главное — пора, наконец, ставить на референдум вопрос о том, чтобы, как в советское время, сделать Севастополь закрытым городом. Только так, похоже, мы можем спасти «сакральное место».