



Ankaramoscow.com Энгин Озер

ИА REGNUM : Турция и США в результате трехдневных переговоров, наконец, достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии к востоку от реки Евфрат. Означает ли это, что США, чтобы предотвратить начало новой турецкой операции, уступили Анкаре по вопросу вывода поддерживаемых ими курдских формирований из этой зоны?

ЭНГИН ОЗЕР: Турецкое министерство обороны действительно сообщило, что Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра. Предполагается, что зона шириной от 32 километров и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы. Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и протянется до Джараблуса. Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности. Однако о конкретных деталях переговоров пока ничего не известно. Я думаю все же, что просто достигнута договоренность о продолжении диалога, поскольку не приведены цифры ни о протяженности зоны безопасности, ни о количестве воинского контингента с обеих сторон, ни о сроках начала совместной операции. Напомню, что такая же договоренность была в свое время по Манбиджу, но стороны тогда конкретно так и не пришли к соглашению, только Турция потеряла время.

VOA Граждане покидают Манбидж. 2016

ИА REGNUM : Не означает ли это, что США просто пытаются тянуть время, чтобы не допустить начала очередной турецкой операции в Сирии, которое анонсировал президент Реджеп Тайип Эрдоган 4 августа (ранее о ней в случае, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности, предупреждал глава минобороны Хулуси Акар)? И не следует ли заявления турецкой стороны воспринимать в какой-то степени как оказание давления на США с целью вывода курдских отрядов из этой зоны?

Безусловно, США тянут время. Они в любом случае не станут отказываться от поддержки курдских формирований, но, вероятно, они не будут делать это откровенным образом. Скажем, они будут им помогать разведданными. Что касается Турции, то Анкара понимает, что на такой большой территории проводить военную операцию будет сложно, контролировать ее тоже нелегко. Это не операция «Оливковая ветвь», в этой зоне присутствуют профессиональные, хорошо обученные американцами курдские отряды. По этим причинам и США, и Турции легче договориться.

ИА REGNUM : Смогут ли США убедить «Отряды народной самообороны» покинуть эту зону, если да, то куда они будут отходить? Как будет реализовываться это соглашение, смогут ли США удерживать равновесие в отношениях и с курдами, и с Турцией?

Курды просто так не откажутся от своих целей, они могут вынужденно временно отойти, но отряды YPG в этом случае будут трансформироваться в другие объединения, не важно, как они будут называться. И США, как было сказано выше, могут продолжить оказывать им поддержку. Но если все же Турция начнет военную операцию при молчаливом согласии США, то курды будут терять доверие к американцам, в этом случае они будут рассматривать вариант союза с Россией.

(сс) kurdishstruggle Курдская милиция в Сирии

ИА REGNUM : Дамаск не признал достигнутое между Турцией и США соглашение о создании зоны безопасности на севере Сирии, посчитав его нарушением территориальной целостности страны. Что это означает? Может ли официальная сирийская власть воспрепятствовать реализации соглашения? И как отнесутся к этому в Москве и Тегеране?

О какой территориальной целостности Сирии вообще говорит Дамаск? Правительственные войска не контролируют 30% своей территории, таковы сегодня реалии, часть Сирии оккупирована, Турция собирается ввести войска на восток Евфрата, а Дамаск не может ничего противопоставить этому и не в состоянии приостановить процесс. Даже Россия в данный момент этого не станет делать. Ведь президент Эрдоган уже сказал, что поставил в известность Россию о планах начать операцию, негативной реакции из Москвы не последовало. Видимо, тут учитывается тот фактор, что, в случае достижения договоренности между США и Турцией в ущерб курдским интересам, они (курды) будут заинтересованы в сближении с Дамаском, а путь к сирийским властям пролегает через Москву. У Ирана же рычагов влияния против курдов вообще нет.