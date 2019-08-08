Киргизским силовикам удалось со второй попытки после нескольких часов борьбы пробиться в резиденцию экс-президента Алмазбека Атамбаева и арестовать его.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В этот раз силовики сделали уроки из ошибок — вместо предыдущей провальной попытки взять резиденцию лихим кавалерийским наскоком была организована масштабная операция с привлечением тысяч человек. Дело дошло до тотального глушения связи в районе столкновений и использования вертолетов для эвакуации арестованного политика.

На момент подготовки материала Алмазбек Атамбаев находился в Бишкеке, в здании Главного следственного управления МВД, по другим данным — в расположенном неподалеку офисе Госкомитета нацбезопасности.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Что ожидает Киргизию дальше?

Крупный политик отказался подчиняться требованиям властей, взял заложников из числа спецназа и вывел на улицы тысячи сторонников. Более полусотни раненых, как минимум один убитый. Экономике страны нанесен значительный ущерб. По сути, 7 августа силовой ресурс одного киргизского клана во главе с Атамбаевым оказался мощнее всего государства. И лишь с полным напряжением сил (хорошо еще без привлечения армии) действующим властям удалось успешно провести арест.

Налицо крупнейший кризис в истории Киргизии за последние 9 лет.

Более масштабные и сокрушительные для слабой государственности страны события происходили лишь в апреле-июле 2010 года. Тогда, напомню, киргизские «революционеры» с активным участием того же Атамбаева силой снесли главу страны Курманбека Бакиева, а затем, не восстановив порядок в стране, довели ситуацию до так называемой «Ошской резни» — межэтнического конфликта в июне 2010 года, в котором погибли около 400 человек.

(сс) Brokev03 Штурм Белого Дома в Бишкеке. 2010 г

Нынешняя ситуация иная — пока всё не так плохо, но может стать хуже.

У сторонников Алмазбека Атамбаева есть несколько вариантов действий:

Мирно разойтись

Провести серию митингов в ближайшие дни без значимого результата

Попытаться перевести протесты в затяжной формат — митинги в столице, перекрытия дорог в регионах, попытки захвата зданий госструктур с последующим перехватом управления над отдельными районами, а затем и государством. При всём этом подчеркнуто ненасильственный (до определенного момента) характер протеста.

Быстрый переход в «горячую фазу» — использование вооруженных боевиков с целью парализации системы управления. Штурмы госорганов, с покупкой нейтралитета силовиков.

В текущей ситуации первый и наиболее мирный вариант кажется самым желательным для страны, и при этом наименее вероятным.

Многие люди в Киргизии заинтересованы в продолжении протестов. Для рядовых участников столкновения с киргизской милицией это не только возможность безнаказанно «набить морду милиционеру», но и способ заработать — активным участникам протестных акций в Киргизии обычно неплохо платят организаторы.

Использование силы, причем вооруженной, также не исключено.

Не все знают, но в апреле 2018 года, во время первого серьезного ухудшения отношений между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым, едва не произошел крупный вооруженный конфликт.

Kremlin.ru Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

В определенный момент обе стороны собрали в районе Бишкека сотни вооруженных стрелковым оружием людей, готовых по приказу ударить по силам оппонента. И это были не военные или милиционеры. Воевать за политиков были готовы группы «спортсменов» — члены силовых групп поддержки, которые есть у каждого влиятельного клана в Киргизии.

Тогда столкновения удалось избежать, и конфликтующие стороны разошлись по углам.

Достоверно оценить текущие боевые возможности Атамбаева сложно — достоверная информация о количество боевиков в публичном поле отсутствует. Предположу, что нынешние две попытки штурма могли закончится гораздо кровавее, если бы Атамбаев дал приказ на тотальное сопротивление. Оружие, техника и грамотные специалисты у экс-президента есть.

Наличие союзников

Для достижения серьезных успехов в противостоянии команда Атамбаева нуждается в сильных союзниках. В киргизской истории успех в подобных случаях приносили коалиции между несколькими крупными кланами. Именно так, широкой коалицией, были выбиты с президентских постов оба бежавших президента — Акаев (2005 год) и Бакиев (2010 год).

За более чем год противостояния Атамбаев неоднократно пытался заручиться поддержкой нескольких крупных киргизских группировок. Эти попытки оказались безуспешными — лидеры кланов либо остались в стороне от конфликта, либо поддержали действующего президента.

Позиция киргизских кланов может измениться, но для этого нужна серьезная мотивация.

Может ли Атабаев надеяться на поддержку чиновников?

Касательно ситуации в госорганах — на ключевых позициях атамбаевских ставленников уже нет.

Люди Атамбаева не контролируют ни силовые структуры, ни мэрию столицы, ни правительство. Нет у них и внятной группы поддержки в парламенте. За полтора года новые власти вычистили систему управления, избавившись от нелояльных кадров.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Отряд ОМОНа

Другое дело, что киргизские чиновники обладают повышенной моральной гибкостью — если ситуация начнет меняться в пользу Атамбаева, большинство из них переметнется на сторону победителя. Так бывало уже не раз.

Возможна ли гражданская война?

Вероятность гражданской войны в Киргизии за годы независимости предрекали неоднократно, и чаще всего это были спекуляции, не имеющие под собой серьезных оснований. Ведь несмотря на пессимистичные оценки, страна все эти годы умудрялась выживать не столько благодаря, сколько вопреки.

Держаться на плаву помогли не только регулярные вливания денег из-за рубежа от собственных мигрантов и крупных доноров, включая Россию. Во время острых кризисов киргизские элиты откладывали противоречия и находили, может быть, далеко не лучший, но все жё рабочий вариант по выправлению ситуации.

В нынешней ситуации можно рассчитывать на то же самое — гибкость и способность к кризис-менеджменту с поправкой на кочевую специфику.

В то же время отмечу, что существует ряд предпосылок, постепенно снижающих шансы на успешное решение подобных кризисов и недопущение большой крови:

Система управления Киргизии, построенная на приоритете лояльности и родственных отношений, год за годом деградирует.

Эффективность силовых структур, особенно с учетом свежего провального опыта, весьма сомнительна.

В Киргизии до сих пор практически нет крупных моральных лидеров, признанных на всей территории.

По-прежнему отсутствуют политики-государственники. Горизонт планирования наиболее крупных деятелей страны не выходит за пределы нескольких лет и 1−2 областей.

Все разговоры о развитии парламентаризма оказались пустышками — для депутатов парламент страны является местом убежища от уголовных преследований, для президента — послушным инструментом. По уровню готовности брать на себя ответственность и определять будущее страны киргизский парламент демонстрирует политическую импотенцию.

Всё это накладывается на негативный фон: износ инфраструктуры, рост проблем в энергетике, обилие застарелых взрывоопасных проблем типа нерешенного этнического, водного и пограничного вопросов.

Таким образом, вероятность гражданской войны в Киргизии в текущих обстоятельствах и с учетом предыдущего опыта кризисов оказывается довольно низкой.

В то же время надо помнить — при совпадении ряда негативных факторов ситуация в Киргизии может обрушиться, словно карточный домик, — очень быстро и весьма разрушительно.

Разгребать обломки придется не только самим жителям Киргизии, но и ее соседям.

Роль президента Жээнбекова

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от дееспособности действующих властей Киргизии. И здесь возникает ряд вопросов. По результатам деятельности нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предстает в качестве далеко не самого деятельного и эффективного лидера.

Главным достижением его команды за почти два года правления является сбор власти над страной в своих руках. И да, несмотря на риски, силовики под руководством властей смогли избежать пролития крови.

Жээнбеков весьма осторожен, негибок, не любит расставаться со своими ставленниками, непубличен.

Хватит ли у него воли применить силу всерьез в случае эскалации конфликта? Является ли Сооронбай Жээнбеков сильным, умным и решительным лидером — вопрос открытый. Не исключен и вариант, что решать и действовать в подобной ситуации будет не президент, а его окружение — и тут, судя по «достижениям» в экономике и политике последних лет, положительный результат также не гарантирован.