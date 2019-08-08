



Иван Шилов ИА REGNUM

Украинцев уже пугают рекордные цены на помидоры, к тому же аграрии прочат стране дефицит картошки, сообщает «Провінція» (Черкассы). Однако «ценовые» проблемы возникнут не только с овощами, говорят эксперты. Так, закупочная стоимость молока за короткое время выросла на гривну и уже составляет 10 грн за литр. Всё потому, что многие домохозяйства отказываются содержать коров, а ферм больше не становится. К тому же цены у больших хозяйств куда выше, чем у населения. Эксперты прогнозируют: к концу года закупочная стоимость молока вырастет еще на 15−20%. Поэтому подорожает вся молочная продукция. Похожая ситуация — со свининой. Из-за африканской чумы многие фермеры не хотят выращивать свиней. «К этому всему надо добавить, что Украина является одним из глобальных игроков на рынке. А глобальные игроки — в первую очередь, Китай — страдают от АЧС. И в этих условиях Европа поставляет очень много свинины в Китай. В Европе цены на свинину уже пошли вверх», — говорит президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса. Так, цены на свинину в Европе выросли почти на четверть. Скоро это же произойдет на Украине, говорят эксперты. Килограмм свинины подорожает минимум на 15−20 грн. Соответственно, увеличится спрос на курятину, что приведет к повышению и ее стоимости. К тому же в мире идет вверх спрос на один из основных кормов для птицы — кукурузу. Потому что в США в этом году ее высадили меньше из-за неблагоприятной погоды. Поэтому и Украина будет продавать такое зерно по более высокой цене. «Цена на курятину и говядину повысится где-то от 4−6% до 10−12%», — прогнозирует эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко. А вот на еще один из основных продуктов, подсолнечное масло, цены в ближайшее время, напротив, немного снизятся. Так как на заводы начнут поступать семена нового урожая, а значит, увеличится предложение. «В целом урожай подсолнечника ожидаем хороший. Поэтому я бы ожидала снижения цен на подсолнечное масло в августе-сентябре, примерно на 5%. То есть если сейчас литр подсолнечного масла стоит около 35 грн./л, то можно ожидать снижения примерно на гривну», — говорит аналитик аграрных рынков инвестиционной компании Наталья Шпигоцкая. Цены на большинство овощей и фруктов в ближайшие месяц-два не изменятся, считают эксперты, поэтому ими можно спокойно запасаться на зиму. Последнее, однако, не касается картофеля. Запасаться мешками картошки сейчас аграрии не советуют — долго лежать овощ не сможет, ведь доспевал он в экстремальных условиях. Специалисты рекомендуют подождать еще месяц, и только потом делать «зимнюю» закупку.

Бизнес активно поднимает курс доллара, пользуясь отсутствием иностранцев, передает «Редпост» (Харьков). Издание заметило 5 августа, что в этот день ценники в кассах банков за час прибавили 10 копеек. Межбанк открылся ростом курса доллара на 11 копеек — в рамках 25,64−25,67 грн./доллар. Ценники на этой отметке не удержались и продолжили идти вверх. Рынок только раскачивается, валютное предложение есть, но не очень большое. Потому котировки идут вверх: к 10:45 достигли 25,73−25,75 грн./доллар. Доллар очень активно продавали иностранцы, которые готовились к покупке гривневых гособлигаций минфина. Во вторник, 6 августа, их продажи ограничили 3 млрд грн. (в минувший бумаг разместили на 17,2 млрд грн.), потому валюты от нерезидентов поступит намного меньше. Ожидается, что главными продавцами валюты будут экспортеры. Не исключается также выход на рынок Нацбанка с продажей доллара. Но только если наметится его значительный дефицит.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Украина направила международно-правовое поручение в Румынию по проведению следственных действий с изготовителем видео с румынской аннексией Буковины, информирует BukNews (Черновцы). Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. «После появления в интернет-ресурсах видео там есть все признаки: и призыв, и констатация уже распределения Украины путем совершения военных действий и отторжения тех или иных частей Буковины и Одесской области. Это первое. В связи с этим были абсолютно все основания, я подписал соответствующее сообщение, и мы зарегистрировали производство», — сказал Матиос. Он напомнил, что тогда же было собрано совещание всех органов, в том числе представителей МИД, и запланированы мероприятия не только по поводу угроз, которые есть и «стали достоянием вследствие моей реакции и общества, но и других аналогичных вещей, которые массово продуцируются от имени или в результате аффилированных с российским контентом и российскими спецслужбами, как мы подозреваем, граждан других стран — Венгрии, Польши, Румынии, всех наших соседей». Как ранее сообщалось, в интернете появилось видео, на котором Румыния в будущем якобы захватывает часть Черновицкой и Одесской областей после начала полномасштабного вторжения на Украину со стороны России. Главный военный прокурор инициировал уголовное производство по факту появления такого видео и провел 4 июня совещание с представителями СБУ, Службы внешней разведки, МИД.

Духовенство Почаевской лавры призывает прихожан отказываться от биометрических паспортов и идентификационных кодов, видя в них «дьявольские» символы, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). Монахи утверждают, что для спасения души крайне необходим отказ от этих документов. На чём же основывается такое учение? По их трактовке, греховность кодов и биометрии описана в рукописи XVI века «Сказание Зиновия Мниха в прелести антихристовой» авторства монаха Зиновия Отенского. Брошюры с ней свободно распространяется в книжной лавке монастыря совместно с заявлениями об отказе от идентификационных кодов. Парадокс в том, что периоды жизни Отенского совсем не совпадают со временем написания рукописи, ведь монах жил в ХVI веке, тогда как рукопись датирована 1666 годом, то есть почти через 100 лет после его смерти. Получается, имеем дело с очередным фейком в исполнении насельников Почаевской лавры, который не имеет ничего общего с действиями святых.

Должностных лиц Карпатского биосферного заповедника уличили в масштабном хищении леса, пишет Mukachevo.net (Мукачево). Вырубленную древесину продали за большую сумму денег. Как сообщает прокуратура Закарпатья, вместе с сотрудниками СБУ они разоблачили схему незаконной рубки деревьев на территории Карпатского биосферного заповедника. Правоохранители установили, что сотрудники заповедника незаконно вырубили 98 деревьев на его территории. Далее эту древесину продали третьим лицам, чем нанесли ущерб более чем 500 тысяч гривен.

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

Ранним утром 2 августа на набережной Каховки был демонтирован памятник русскому военачальнику советских времен Михаилу Фрунзе, сообщает «Новий день» (Херсон). Для выполнения работ коммунальщикам понадобилось всего полчаса. «На невыполнение городским советом требований закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» на правительственную горячую линию и полиции поступило немало обращений от жителей Каховки, Харьковской, Донецкой и других областей. Вечером 1 августа представители полиции предупредили нас, что в случае невыполнения работ по демонтажу памятника Фрунзе против мэра Андрея Дьяченко в ближайшее время будет открыто уголовное производство. Поэтому мы решили снять этот памятник. В пять утра представители коммунального предприятия приступили к этим работам», — прокомментировал первый заместитель мэра Олег Кожемякин. По его словам, сейчас памятник находится на территории КП «КТП». «Мы хотим посмотреть, из чего он сделан. Возможно, его можно будет продать или передать на хранение в местный краеведческий музей. Также будем решать, что появится на его месте. Возможно, это будет памятник Тарасу Шевченко», — рассказал Кожемякин.

Досрочные парламентские выборы существенно изменили политический расклад в стране, считает «ОстроВ (Донбасс). Наибольшие плюсы получает совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский. Он традиционно опровергает финансирование каких-либо политсил, но при этом не скрывает симпатий к «Слуге народа» (СН) и «Батькивщине», набравшим по партийным спискам 43,17% и 8,18% соответственно. Яйца, разложенные им в корзины «Оппоблока» и других проигравших политсил, тоже не пропадут, став основой влияния на их немногочисленных, но победивших «мажоритарщиков». Дополнительные «штыки» за счет почти повсеместной победы представителей СН в мажоритарных округах позволяют политсиле президента Украины Владимира Зеленского сформировать под себя всю властную вертикаль. Делиться ни с кем уже не надо, начиная с министерских портфелей и заканчивая директорскими креслами в крупных госкомпаниях. Поэтому уже в ближайшее время «Привату» можно ожидать приятных для себя изменений. Речь идет о переносе начала работы новой модели рынка электроэнергии, которая заработала с 1 июля и привела к существенному подорожанию ее для промышленных предприятий. То же самое относится и к конкурсу на право разработки нефтегазоносной площади «Дельфин», расположенной на украинской части черноморского шельфа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игорь Коломойский

Запорожский бизнес негативно оценивает свое финансово-экономическое состояние, передает «Новый день» (Запорожье). Об этом говорится в отчете Нацбанка Украины «Деловые ожидания предприятий» за второй квартал 2019 года. В документе говорится о том, что опрошенные им представители украинского бизнеса в целом улучшили оценку экономического состояния своих предприятий на 4%. Оказалось, что лучше всего себя чувствует бизнес в Тернопольской области. Негативно оценили свое финансово-экономическое состояние предприятий шести областей — Винницкой, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черкасской областей.

2 августа во время приезда президента Зеленского в Прикарпатье отец 12 детей и доброволец «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Бутусин и его жена Татьяна смогли передать свое обращение о предоставлении Олегу гражданства Украины, информирует «Курс» (Ивано-Франковск). Председатель союза участников «АТО» Александр Соколовский обратился к Зеленскому и новоизбранному депутату от Кольского округа Евгению Прощуку с просьбой о помощи: «Хочу отметить, что все документы по получению Олегом гражданства Украины уже около пяти лет лежат безрезультатно в администрации президента Украины и государственной миграционной службе. Зато 12 детей и жена Татьяна — граждане Украины», — говорит Соколовский. Напомним, Бутусин вместе с многодетной семьей переехал из России на Украину в 2014 году.

Zaxid.net (Львов): «Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил открыто: «Мы общаемся с обществом без посредников и без журналистов». Еще во время президентской кампании команда Зе говорила о введении принципа «народовластия», когда люди участвуют в принятии и контроле важных решений. В случае введения этого принципа посредники между администрацией и людьми не нужны. Активисты и журналисты, которые выполняли контролирующую и совещательную функции, теряют свои роли. Первые могут реализовывать отдельные проекты по развитию общины, но их влияние на принятие решений будет не больше, чем у отдельного гражданина. Вторые будут выполнять свою первую и основную функцию — освещать деятельность. Задача для команды президента на следующие несколько месяцев очень проста: они хотят приучить людей к тому, что единственным и правильным источником информации является офис президента, кабинет министров Украины, заявления спикера Верховной рады. Нельзя верить источникам, сообщениям бывших политиков или журналистов. Пока президент не сказал, информация не достоверна. Ситуация с заявлением Богдана — это только начало. Какими будут последствия этого? Топовые СМИ теперь точно не станут публиковать все слухи и сообщения, которые к ним приходят, без подтверждения из нескольких источников. Это позволит команде Зе лучше готовиться к ответам в случае возникновения проблем».

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Когда-то в студенческую бытность, работая в архиве, мне попались на глаза материалы о приезде в Херсон Екатерины Второй, — пишет колумнист портала «Херсонцы» (Херсон). — Дело было так. Много лет назад, а точнее, более двухсот, к этим городским воротам подъехала длинная кавалькада карет и конных всадников. Роскошная дверца второй кареты отворилась, появилась прекрасная, в богатых украшениях, рука, и на землю неспешно ступила статная, уже немолодая женщина. Офицеры сопровождения мгновенно спешились и застыли в почтительном ожидании. Стояла летняя тишина, лишь звонко пели беззаботные птицы. По свидетельствам очевидцев, стареющая императрица выглядела явно уставшей от длительного пути. Она повела плечами, пытаясь размяться, недоверчивым взглядом повела вокруг и чему-то тяжко вздохнула… Через минуту царские экипажи въезжали в Херсон. А вот и сухая архивная справка. Визит императрицы стоил херсонцам: почти трех тысяч рублей (тех рублей!) для приведения города в надлежащий порядок; отстранения от занимаемых должностей четырех чиновников; предания суду, лишения чести и всех гражданских прав казначея дворянского собрания; одного гипертонического криза и двух инфарктов, по свидетельствам медиков. Этого было вполне достаточно, чтобы в городе на несколько лет воцарился порядок».