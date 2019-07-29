Последние два года мне часто присылают фотографии несанкционированных свалок из разных мест региона. В июне-июле сего года ко мне за помощью стали обращаться жители Вулканного ГП (Муниципальное образование «Вулканное городское поселение») с просьбой посодействовать им в решении проблем со свалками ТБО на их территории и озвучить проблему устаревших очистных сооружений, которые, как выясняется, обслуживают весь Елизовский район. Естественно, историю своей борьбы они подтверждают огромной и безрезультатной перепиской с органами прокуратуры и государственной инспекцией экологического надзора Камчатского края. Мне переслали соответствующие фото и видеосъёмки свалок ТБО на территории их поселения с просьбой опубликовать в соцсетях.

Завод утилизации полного цикла (из презентации ЗАО «АвтоРециклинг»)

Очевидно, что проблема усугубляется. А местные и краевые чиновники, вместо грамотного и выверенного решения проблемы, занимаются отписками, нападками на общественников и политических оппонентов, поднимающих эти проблемы, и, дальше проектов, планов и обещаний не двигаются многие годы. Причём это происходит практически во всех сферах и отраслях хозяйствования в Камчатском крае. Вместо грамотного управления регионом, а любое управление включает в себя планирование, прогнозирование, организацию, мотивацию и контроль, в Камчатском крае за последние 8−10 лет наблюдается развал и разруха. Правительством края подведены к банкротству старейшие ГУПы и МУПы Камчатки, такие как «Камчатавтодор», совхоз «Николаевский» или долгое время монополист в регионе — птицефабрика «Пионерская».

Старейшее предприятие Камчатки — Бюро технической инвентаризации (БТИ) — единственный ГУП в ведомстве Министерства земельных и имущественных отношений Камчатского края, преднамеренность банкротства которого доказывала несколько лет, вплоть до своей смерти, известная юрист и правозащитница Лариса Владимировна Токунова. На одних справках, техпаспортах и выписках КГУП БТИ может спокойно не только работать и самоокупаться, но быть прибыльным предприятием. Однако руководители целого министерства со штатом более 30 человек умудрились данное предприятие подвести к банкротству.

Fbuz41.ru Лариса Токунова

Возвращаясь к проблеме мусора. На землях обсуждаемого выше Вулканного ГП ещё в 2002 году земельной комиссией Елизовского района был определен земельный участок для размещения полигона на межселенных землях (с июня 2007 года земли Вулканного городского поселения) в отработанном карьере в районе 12 км автотрассы Елизово — Паратунка. В состав комиссии входили все специально уполномоченные органы в области экологического и санитарно-эпидемиологического надзора. Оформлен акт выбора земельного участка, который был утвержден постановлением администрации Елизовского районного муниципального образования от 28.06.2002 № 473 «Об утверждении акта выбора земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта «Полигон твердых бытовых отходов в районе существующего карьера на 12 км автодороги Елизово — Паратунка».

Согласно заключению Управления Главгосэкспертизы России по Камчатской области № 1.11.-98 от ноября 2004 года (копии всех документов предоставлены в редакцию) общая сметная стоимость проекта (с НДС 18%) составляла 35 916,16 тыс. рублей. По официальной версии правительства Камчатского края, полигон «упорно» проектировался и строился в течение 2002−2014 годов с соблюдением градостроительных, экологических и иных требований. Разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию выдавалось администрацией Вулканного городского поселения. Проект на строительство полигона имеет положительное Заключение Государственной экологической экспертизы от 16.08.2004 № 349-пр.

Уже 28.11.2016 под данный полигон по утилизации ТБО официально оформили Кадастровый паспорт земельного участка № 4100/206/16−84293 и, согласно п. 7.2.1.2 тома 2 территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае от 2016 года полигон ТКО в поселке Вулканный принят в эксплуатацию.

Договором аренды муниципального недвижимого и движимого имущества Елизовского муниципального района от 02.04.2018 № 1 объект передан в аренду ОАО «ЕМКХ» сроком на 4 года 11 месяцев. В составе имущества в том числе передан земельный участок площадью 77 тыс. м2(согласно кадастровому паспорту земельного участка, кадастровый номер 41:05:0101089:855).

Однако полигон в Вулканном не работает до сих пор. Ответов на вопросы «Почему не работает?», «Когда заработает?», «На что истрачены деньги, выделенные на обустройство данного полигона?» в Камчатском крае никто не ждёт. Так же, как и на вопросы о судьбе денег, ежегодно выделяемых на строительство других важных инфраструктурных объектов в регионе.

Весной этого года мне передали переписку губернатора Владимира Илюхина и генерального директора ЗАО «АвтоРециклинг» Дениса Орешкина (полностью переписку можно прочитать здесь), который в январе 2016 года предложил губернатору Камчатского края на рассмотрение концепцию проекта «Создание системы полного цикла обращения с отходами в Камчатском крае» (презентацию ЗАО «АвтоРециклинг» можно скачать здесь). Суть проекта заключается в том, чтобы создать в регионе на базе Регионального оператора по обращению с ТБО систему полного цикла обращения с отходами с безотходным и безэмиссионным производственным циклом, с закрытием и рекультивацией всех мест размещения отходов с учётом социально-экономических и экологических факторов. Если перевести это на простой и доступный язык, то представители компании предложили создать на основе технологий утилизации полного цикла мусороперерабатывающее безотходное предприятие, которое не только не будет ежемесячно и ежегодно «пожирать» деньги налогоплательщиков и увеличивать налоги и пресловутые сборы за вывоз мусора, но быстро окупится и даже станет скупать вторичное сырьё у юридических и физических лиц Камчатского края.

Завод утилизации полного цикла (из презентации ЗАО «АвтоРециклинг»)

Казалось бы, любой здравомыслящий руководитель своего региона должен был ухватиться за этот проект и, используя весь свой административный ресурс, скорее воплотить в жизнь на территории края. Ведь это и улучшение экологической обстановки в регионе, и снижение налоговой нагрузки на предприятия и граждан через экономически обоснованное сдерживание тарифов, и существенное сокращение расходов из бюджета на многолетние и пока безрезультатные прожекты по борьбе с мусором, и создание новых современных рабочих мест, и значительное повышение качества самой услуги по вывозу мусора и утилизации ТБО. Но, видимо, Владимиру Ивановичу Илюхину это не нужно. По крайней мере, из расплывчатого ответа министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Прийдуна В. И. от 24.02.2016, который он подготовил по поручению заместителя председателя правительства Камчатского края — министра рыбного хозяйства Камчатского края В. М. Галицына, видно, что решать проблему мусора и ТБО эффективно и быстро, с конкретной и выраженной выгодой для всех простых камчатцев, многочисленный аппарат губернатора Илюхина не намерен. Ответ состоит из стандартных отписок, подобных «полагаем, что вышеуказанные предложения представляют определённый интерес, однако говорить о целесообразности их реализации преждевременно…» или «вместе с тем предложения ЗАО «АвтоРециклинг» могут быть учтены…» и т. п.

Во втором письме Д. О. Орешкин на основании существующего законодательства пошагово расписал порядок организации системы полного цикла обращения с отходами на базе как раз в тот момент создаваемого «Регионального оператора по обращению с отходами», определил требующийся для этого объём финансирования и внутреннюю норму доходности. Срок окупаемости проекта, при условии сохранения тарифов на вывоз мусора, составил всего 2,5 года.

Письмо Д.О. Орешкина В.И. Илюхину №244 от 15.03.2016. Стр. 1 из 3

Письмо Д.О. Орешкина В.И. Илюхину №244 от 15.03.2016. Стр. 2 из 3

Письмо Д.О. Орешкина В.И. Илюхину №244 от 15.03.2016. Стр. 3 из 3

Но и здесь камчатские чиновники не нашли рациональной составляющей и даже узрели возможную «коррупционную составляющую в части фактического исключения процедуры конкурсного отбора на присвоение статуса регионального оператора» и т. п. Кроме того, по мнению ещё одного лоббистского министерства края — Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края,

« вопрос о целесообразности учреждения АО «Оператор по обращению с отходами » (которое, к слову, в итоге всё равно было создано в соответствии с федеральным законодательством — Прим. авт.) и, соответственно, расходовании средств бюджета Камчатского края на данные цели является спорным в связи с тем, что на территории Камчатского края уже функционируют организации, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами, которые могут быть потенциальными претендентами на участие в конкурсе по отбору региональных операторов по обращению с ТКО ».

Об этих организациях, наподобие ОАО «ЕМКХ» и строящегося уже более 16 лет полигона в Вулканном, который до сих пор не работает, я рассказал выше. Очевидно, что для губернатора Илюхина и его многочисленных заместителей и министров абсолютно не важен результат и осязаемая выгода для граждан Камчатского края. Важен процесс по освоению всё ещё бесконечных бюджетных потоков под каждую многолетнюю неоконченную стройку, под каждую краевую проблему, под «национальные проекты» и многочисленные круглые столы с многомиллионными кофебрейками по обсуждению этих бесконечных проблем и бюджетных потоков.

И как ни старалось руководство ЗАО «АвтоРециклинг» продемонстрировать администрации Камчатского края очевидную практичность и выгоду своего проекта, позволяющего раз и навсегда решить проблему с вывозом и утилизацией ТБО, какие ни присылало письма с детальными расчётами, с дорожной картой создания такой системы, всё же натолкнулось на бдительных стражей «краевого бюджета», которого, как говорится, самим всегда не хватает…

Вот почему мы продолжаем наблюдать новых свалок в Камчатском крае, в своих городах и посёлках, а на телеэкранах видеть искренне верящего в открывающиеся возможности освоения краевого бюджета губернатора Илюхина, без всяких угрызений совести намеревающегося идти на очередные губернаторские выборы в следующем году.

Kamgov.ru Владимир Илюхин

И хотя первый шаг в краевой мусорной реформе правительство Камчатского края сделало правильный — региональным оператором стала структура, на 100% принадлежащая субъекту Федерации. дальше всё пошло как у всех: строительство новых полигонов, транспортировка и переработка отходов оказались отданы на сторону — частный интерес в очередной раз победил общественный. Всё потому, что нет профессионализма, нет понимания системного подхода при решении сложных задач, нет элементарного желания слушать и учиться. А как говорил Эйнштейн: