Ни для кого не секрет, что инфраструктура США отчаянно нуждается в инвестициях. Все мы знаем те нелестные комментарии и отборные слова, к которым мы прибегали каждый раз, когда попадали в глубокие выбоины на дорогах или опаздывали на встречу, потому что дорога или мост оказывались закрыты. По мере того как наша сеть дорог и мостов продолжает разрушаться, ситуация также продолжается ухудшаться, начиная с личных неудобств и заканчивая серьёзными препятствиями для национального экономического роста и процветания, пишет президент организации The Fertilizer Institute Крис Ян в статье для издания The Hill.

(сс) Mike McBey Мост «Золотые Ворота» в Сан-Франциско. США

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Инфраструктурная сеть, которая обеспечивает передвижение людей и поставки коммерческих товаров, уже давно превысила свой расчётный срок службы. Что касается сельского хозяйства, то недавнее наводнение в штатах Среднего Запада продемонстрировало, насколько уязвима наша инфраструктура, насколько обширный характер приобрело аварийное состояние инфраструктурных объектов и в сколь короткий срок могут быть разрушены критически важные продовольственные цепочки поставок. Все эти сбои представляют собой головную боль не только для отрасли, связанной с производством удобрений для сельского хозяйства, они также потенциально могут привести к повышению цен на повседневные потребительские товары.

На прошлой неделе сенаторы Джон Баррассо, Том Карпер,Шелли Мур Капито и Бен Кардин проявили столь необходимую законодательную инициативу, предложив закон «О транспортной инфраструктуре Америки в 2019 году». Данное законодательство предполагает выделение $287 млрд в течение пяти лет на поддержание и ремонт наших разрушающихся дорог и мостов. Уровень финансирования, утверждённый в законопроекте, почти на 30% превышает нынешний уровень и окажет столь необходимую поддержку для экономик штатов по всей стране.

(сс) Angus MacRae Автомобильная дорога

Дороги и мосты США всегда играли важную роль с точки зрения своевременных поставок удобрений для сельского хозяйства. Но с ростом тарифов на железнодорожные перевозки, а также в связи с другими проблемами железнодорожного сообщения, дорожная инфраструктура стала играть ещё более важное значение, чем когда-либо прежде. К сожалению, состояние дорог не позволяет нашей отрасли надлежащим образом поставлять удобрения своим клиентам. В 2018 году из-за постоянных проблем с дорогами водителям грузовиков приходилось выстаивать в очередях до 11 часов, чтобы забрать удобрения. В 2019 году проливные дожди просто смыли разрушающиеся дороги и мосты, которые давно уже следовало бы модернизировать до необходимого уровня, чтобы обеспечить рост нашей экономики и надёжное сообщение между разными районами страны. Законодательное предложение сената позволит выделить $6 млрд в течение пяти лет для поддержки состояния мостов по всей стране и предотвращения будущих задержек.

Важность обеспечение своевременных поставок удобрений невозможно переоценить. Надёжные поставки удобрений позволяют обеспечить своевременную подачу питательных веществ в процессе выращивая сельскохозяйственных культур. Это крайне важно для поддержания достаточно высокой урожайности, необходимой для того, чтобы удовлетворить глобальный спрос и защитить окружающую среду. Институт по удобрениям США (The Fertilizer Institute) в течение многих лет неустанно продвигает руководство по использованию питательных элементов (4R Nutrient Stewardship), которое представляет собой сборник лучших практик использования удобрений. Ключевым элементом предложенной нами формулы в 4R Nutrient Stewardship является своевременное получение удобрений, а для этого необходимо иметь надёжную инфраструктурную сеть.

Ферма

В дополнение к предоставлению необходимых инвестиций на поддержание дорог и мостов, законодательство сената также поддержит расширение исследований в рамках проектов по улавливанию и хранению углерода. Благодаря многолетним инвестициям эффективность производства азотных удобрений в значительной степени достигла своего технического предела эффективности, обусловленного законами химии. Улавливание и рециркуляция углерода входит в стратегию по сокращению выбросов в процессе производства азотных удобрений. В 2016 году наша промышленность предотвратила выброс 8 млн метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно удалению с дороги 1,7 млн автомобилей на целый год. Дополнительные инвестиции в научные исследования и разработки в этой области помогут продолжить сокращение выбросов, что сделает данную технологию более эффективной и адаптируемой к условиям будущего использования.

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В конце концов, индустрия удобрений в значительной степени зависит от своевременной доставки своей продукции клиентам в нужное место и нужное время, чтобы они могли произвести продукты питания, топливо и волокно, в которых нуждается развивающийся мир. Американские фермеры являются наиболее продуктивными во всём мире, а США остаются ведущим мировым экспортёром сельскохозяйственной продукции. Для того чтобы США сохранили свои позиции в данной сфере, необходима надёжная инфраструктурная сеть для обеспечения доставки критически важных ресурсов. Закон «О транспортной инфраструктуре Америки» должен позаботиться о том, чтобы американское сельское хозяйство располагало инфраструктурной сетью 21-го века, которая позволит ему поддержать своё процветание и рост на конкурентном мировом рынке.