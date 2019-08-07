Спецназ ГКНБ Киргизии 7 августа провел спецоперацию по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Силовики попытались взять штурмом резиденцию бывшего главы государства, расположенную в селе Кой-Таш в пригороде киргизской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

В штурме, помимо спецназа, использовались вертолет и спецтехника для разгона толпы. Несмотря на это и на применение спецназом спецсредств — оружия, стреляющего резиновыми пулями, и светошумовых гранат, сторонники экс-президента смогли удержать оборону. В одной из построек на территории резиденции начался пожар, ранено как минимум 20 человек, в том числе журналисты и политики. Появилась непроверенная информация об одном убитом.

Часть раненых успели вывезти, однако потом эвакуация пострадавших прекратилась, так как к сторонникам Атамбаева подошла подмога из близлежащих сёл. Люди устроили баррикады, из-за которых машины «скорой помощи» не могут проехать к месту событий.

После наступления темноты ситуация начала меняться — в Кой-Таш прибывают всё новые силы сторонников бывшего президента Киргизии.

brian.ch Автомат Калашникова (АК)

По сообщениям СМИ, бойцы спецназа сдались сторонникам Атамбаева. У них отобрали оружие.

По сообщениям местных СМИ, министерство внутренних дел Киргизии поднимает сотрудников по тревоге, отзывая милиционеров из отпусков.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в Бишкек.

Возможно проведение повторного штурма.

Отметим, что, по сообщениям источников, киргизстанские силовики давно готовили спецоперацию по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева: в течение последних двух месяцев проводили на территории Иссык-Кульской области тренировки по разгону толпы и захвату зданий.