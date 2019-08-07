В акциях протеста, которые прошли и, вероятно, ещё будут в Москве, выделяется желание провести именно несанкционированную акцию протеста. Доходят до абсурда: в мэрию приносят документы о митинге на проспекте Сахарова. Там говорят «окей» и акцию согласовывают. И тут заявители отвечают: стойте, а мы пока точно не решили, мы хотим, но не там и не митинг, а шествие. Или выбирают место, не подходящее для массового мероприятия. Или подают в префектуру ЦАО заявку на пикет позже отведённых законом трёх суток до начала. Погодите, что происходит? Чтобы удовлетворить все ваши хотелки, власти нужно, во-первых, нарушить закон, а во-вторых, ещё и бегать за вами и упрашивать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

На самих несанкционированных акциях (так, возможно, не всегда, но что видели) полиция сначала долго-долго предупреждает, уговаривает разойтись, объясняет, блокирует. И вот после очередного китайского предупреждения переходит к массовым задержаниям, где иногда случаются и конфликты, и стычки, и применение жёсткой силы. Но как навести порядок иначе, если разговора не получается? Если пренебрегаются и нормы закона, и просьбы, и предупреждения? Кто-то знает рецепт?

С незарегистрированными кандидатами проводят одну за другой встречи на самом разном уровне, в том числе федеральном, наивысшем в выборном процессе. И что мы видим во время этих встреч? Аргументы, доводы? Нет, агрессию и оскорбления, попытки задеть, унизить, лично в чём-то уличить.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что у незарегистрированных кандидатов изначально не было задачи регистрации на выборах в Московскую городскую думу, потому что хотели бы — прошли.

«У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть. Зачем им это?» — спросил Горбунов. По его мнению, подкреплённому данными социологов, на выборах они не смогли бы набрать достойного числа голосов.

Но его мнение-то теперь мало кому интересно: все давно забыли, что протесты в столице как-то связаны с какой-то Мосгордумой, МГИКом и выборами — они актуальны и интересны сами по себе. Это острая тема, которая вбирает в себя всё больше различных социальных настроений, ведь жизнью в нашем государстве довольны далеко не все. Людей беспокоят социальные проблемы, экономические. В спокойной обстановке до трудностей и невзгод граждан часто никому нет дела, и это знают по обе стороны баррикад. И задача тех, кто эти баррикады возводит, перевести тему из скучных разговоров по существу в понятные лозунги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция протеста

Но почему для скандала выбрали именно московские выборы? Не потому ли, что оппозиция не сомневается, что в Москве у городской власти особенные трудности в диалоге с народом? Что решения, которые принимаются в столице, задевают немалые категории москвичей, и они ждут объединительного повода, чтобы выйти на улицу? Что в перенаселённой Москве, несмотря на относительное финансовое благополучие населения, накопилась масса несогласия, раздражения, той энергии, которую, очевидно, пытаются оседлать организаторы волнений.

Совершенно очевидно, что авторитарные методы управления, которые практикуются в городе, в сочетании с либеральной риторикой и проектами, например в сфере цифровизации, бесконечным наступлением градостроительной сферы на людей, а также нехватка пространства, парковок, необходимость становиться «новой нефтью», оплачивая всё новые и новые расходы, — это стало слабым местом всего государства. Обратите внимание, как много расследований и «расследований» антикоррупционной направленности в адрес высших руководителей Москвы проводят либеральные СМИ, блогеры и политические деятели. По этой точке бьют со всего маху, и бьют неспроста — потому, что собираются пробить эту корку демонстративно лоснящегося безразличия.

И это так же прекрасно понимают и в мэрии Москвы. Посмотрите, сколько в обойме городской власти проводников откровенно либеральной политики — в сфере транспорта, образования. Сколько таких людей в ареале становятся посредниками, когда нужно уладить какой-либо острый угол, спор, неприятную ситуацию, делая вид, что беспристрастны или играют на обе стороны. Они показывают — «мы свои», но где будут, когда броня даст трещину или хотя бы закончатся московские контракты?

Всего-то пару лет назад дизайнер Артемий Лебедевпрочил мэру Москвы Сергею Собянину кресло президента. А теперь заявляет, что уехал из страны после подавления незаконных митингов.