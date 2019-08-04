Паны дерутся — у холопов чубы трещат. Спор между Орешкиным и Набиуллиной вышел на финишную прямую. Орешкин, хоть и немного ошибся в прогнозах — их сроках, но все же победил. Победил в споре. Но проигравшим оказался предмет спора — экономика. Министерству экономического развития на самом деле бить в колокола нужно было намного раньше — тогда, когда ЦБ сдерживал инфляцию любыми путями.

Международный валютный фонд

Одним из таких ограничительных путей был спрос. Нет спроса — нет инфляции. А спроса почему нет? Потому, что доходы у народа невеликие, цены растут, промышленность реагирует сжиманием производства, малый бизнес, который у народа как подручная палочка-выручалочка, сдыхает, правительство бесконечно устраивает фейерверки из новых инициатив, налоги душат, диверсифицировать бизнес из-за кредитной политики сложно, поэтому экономика просто сложила руки со всеми ее участниками. Так что знаков, указывающих на то, что мы теряем экономику, на самом деле было много. Хотя бы те, когда Росстат констатировал, что предприятий в России открывается меньше, чем закрывается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Орешкин ринулся в бой, но всегда сдержанная Набиуллина пыталась не только поставить его на место, но и сегодня продолжает кидать камни в огород его ведомства. Однако настал момент истины. Набиуллиной либо придется собрать все разбросанные камни и удалить оскал с лица финансово-кредитной политики, либо возглавить Министерство экономразвития, что вряд ли уже переварит экономика и не проглотит народ. Аргументы, они такие — упрямые, особенно в цифрах.

Помимо прогнозов видавшего виды жертв экономических коллизий, угодивших в места не столь отдаленные, либо бежавших за рубеж, бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что в экономике России может быть зафиксирована техническая рецессия уже в 2019 году, и назвавшего главным злом в этом процессе жесткую налоговую и денежно-кредитную политику, свои прогнозы сделал Международный валютный фонд.

Безусловно, прогнозы Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет Титов, нам ближе — они основаны на анализе ведомства, работающего здесь, в России и имеющего приземленную картину, получаемую от непосредственных участников экономической жизни страны. А вот МВФ свой прогноз выпустил неслучайно.

Kremlin.ru Борис Титов

По всей вероятности, уловив настроение россиян и осознав, что эксперты больше не верят в мифы о разрушительном инвестиционном климате в силу беспомощности исключительно Минэкономразвития, здесь оговорюсь, что ведомству действительно нужно поторопиться с принятием необходимых мер по выходу из приближающегося экономического коллапса, а все больше ощущают и чаще говорят именно о сдерживающем факторе роста экономики от действий именно Минфина и ЦБ, представители МВФ и поспешили внести свою лепту.

Если внимательней присмотреться к прогнозам международных экспертов, то мы увидим очередную их игру слов, которой они пытаются изменить акценты в нашем восприятии проблемы. И, надо сказать, им это удалось. Эти несколько дней СМИ пестрили заголовками: «МВФ сообщил, что падение цен на нефть нанесло экономике России больше ущерба, чем санкции». Как вам такие акценты? Ведь уже известный факт, что большинство людей читают не столько саму новость, сколько заголовки.

И вот — эффект не заставил себя ждать. Аналитики наперебой стали раздавать комментарии, рассуждать о ценах на нефть и о санкциях, давать уже заезженные советы о том, что нужно снова снизить свой аппетит и снова рассказывать о набившей оскомину подушке безопасности, состоящей, конечно же, из доллара, евро и золота.

Если население закредитовано, то о какой подушке идет речь? Зачем народу влезать в кредит, если бы у них подушки были набиты золотом и валютой??? Да, международные эксперты не умаляют роли ЦБ и Минфина в сдерживании роста экономики, но говорят об этом как бы промежду прочим. Ведь не умалить роль этих ведомств просто априори невозможно!

Вклад жесткой бюджетной политики в замедление темпов, по данным МВФ, составил 0,1%, а денежно-кредитной — 0,2%. Итого, мы получаем два равнозначных вклада — от санкций и денежно-кредитной политики — из-за каждого из них замедление темпов ВВП произошло на 0,2%. Прибавим сюда эти самые 0,1% от вклада Минфина и получим в целом от действий США, ЦБ и Минфина — 0,5%. Цены на нефть от действий этих трех игроков оторвались несильно — всего на 0,1%. И опять же — в результате чего обваливаются цены на нефть? Россия явно меньше всех заинтересована в подобном развитии событий.

Международным экспертам стоит семь раз подумать, прежде, чем выпускать свои прогнозы, пытаясь отвести беду от реальных угроз российской экономике. Постольку, поскольку наша российская статистика и реальное положение дел уже просто выпятили источники этих угроз.