Грузинской политической элите (так именует себя она сама, имея в виду ту «значительную роль», которую представители этой «элиты» играют в политических событиях в стране) переписывать историю собственного государства заново — не впервой. И каждая такая попытка почему-то оказывается успешной и находит активную поддержку у «мирового сообщества», такой же «политэлиты» США и стран ЕС, которая вершит судьбы уже на «мировом уровне», определяя, кто на этой планете враг, а кто друг, кто агрессор, а кто жертва.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Так была переписана история событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, история гражданской войны 1991−1992 годов, история военных действий в Абхазии и Южной Осетии, переросших в неурегулированные конфликты. Так же была переписана и история совсем недавней — августовской войны 2008 года. По версии, которую вскоре после окончания войны выдвинуло правительство тогда еще активного президента Михаила Саакашвили, военные действия в Южной Осетии начала Россия, которая направила туда свои войска через Рокский тоннель. А грузинские подразделения были брошены в бой для отражения атак России и отвоевывания собственных территорий.

Skmost.ru Рокский тоннель

Для того чтобы еще больше подкрепить эту версию, из архивов грузинских СМИ начисто стерли всю информацию, репортажи, статьи и отчеты того периода, а населению страны повторяли и продолжают повторять «хронику реального хода событий» начала августа 2008 года, чтобы окончательно «укоренить» в грузинской и мировой истории Грузию как «жертву» России — «агрессора».

Но память человеческая пока играет не на руку авторам новой версии истории, потому что живы еще люди, которые помнят, как все это было. И как бы они ни опасались открыто выражать свое мнение и публично опровергать предлагаемую политиками версию, в глубине души все же помнят.

Помнят, как в конце июля и начале августа постепенно накалялась ситуация в «зоне конфликта», как ежедневно поступали сводки о новых перестрелках и провокациях. Причем грузинские военачальники однозначно утверждали, что первыми огонь открыли осетины, а осетинские источники заявляли, что обстрел начался с грузинской стороны.

Если учесть, что организация всевозможных провокаций была и остается излюбленным методом борьбы экс-президента Михаила Саакашвили и его многочисленных соратников, вполне можно предположить, что большую часть провокаций и перестрелок в зоне конфликта начинали по его указанию. А так как Саакашвили в своих действиях никогда самостоятельным не был и ориентировался на советы западных партнеров, нельзя исключить и того, что рекомендацию «обострения ситуации» он получил от кого-либо из влиятельных лиц США и ЕС.

Кстати, на это намекнул и ныне покойный Эроси Кицмаришвили, который в период августовской войны был послом Грузии в России. Выступая на заседании временной парламентской комиссии по расследованию событий августа 2008 года, которой руководил представлявшийся оппозицией правительству Саакашвили депутат Паата Давитая, Кицмаришвили неожиданно заявил, что Саакашвили начал войну, получив «зеленый свет» из Вашингтона. А исходя из того, что незадолго до активизации военных действий в Южной Осетии Тбилиси, правда проездом, посетила тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс, многие в Грузии сделали вывод, что этот «зеленый свет» зажгла именно она. Точнее, не она сама, а переданная ею соответствующая рекомендация. И, вероятно, от более влиятельных и высокопоставленных лиц. Кицмаришвили, видимо, решил, что раз уж комиссией руководит «оппозиционный» депутат (а Паата Давитая своей последующей политической деятельностью лишь доказал, что являлся «псевдооппозицией», нужной Саакашвили для поддержания собственного «демократического» имиджа), то можно говорить правду, хотя бы частично. Но он ошибся. А откровения Кицмаришвили прервал «пресловутый» и «упорно агрессивный» Гиви Таргамадзе, который в тот период отвечал в парламенте за вопросы обороны и безопасности. Он в гневе запустил в Кицмаришвили первым попавшимся под руку предметом и направился к нему, чтобы устроить физическую расправу, после чего бывший дипломат поспешно покинул зал, и заседание комиссии прекратилось. Позднее, объясняя грузинским СМИ причины своего гнева, Гиви Таргамадзе заявил, что еще никто в Грузии не посмел так открыто повторить российскую версию событий, как это сделал человек, якобы защищавший интересы Грузии в России.

Dspace.nplg.gov.ge Эроси Кицмаришвили

Так что же происходило в первые дни августа между Грузией и Южной Осетией и что так тщательно попытались стереть грузинские власти из архивов грузинских СМИ? Правда, все стереть не удалось, и в интернете остались как отдельные новости на грузинском же языке, так и публичные заявления самого экс-президента Саакашвили, которые рисуют картину, совершенно обратную предложенной его правительством вскоре после войны версии.

Согласно переписанной заново истории войны, Саакашвили и члены его правительства, а также в один голос с ними лидеры США и ЕС утверждали, что войну против Грузии в Южной Осетии развязала Россия, которая ввела сюда свои подразделения через Рокский тоннель еще 7 августа.

Но в видеозаписи публичного выступления от 8 августа сам Михаил Саакашвили радостно и гордо сообщал населению Грузии, что грузинские войска уже контролируют все населенные пункты, все села Южной Осетии и сам город Цхинвал.

«По данным на 10 часов вечера 8 августа грузинские воинские подразделения контролируют все населенные пункты, все села, которые мы взяли до настоящего времени, кроме села Джава. Мы контролируем Знаурский район, Цинагарский район, село Дмениси, село Хетагуров и другие. Мы полностью контролируем город Цхинвали. Хотя в результате двусторонних обстрелов Цхинвали сильно пострадал», — признавался Саакашвили. Эти действия тогдашний глава государства назвал операцией по освобождению Южной Осетии от бандформирований.

(сс) ИА ОСинформ Цхинвал после артиллерийского обстрела грузинских войск

Еще до этого выступления Саакашвили постоянные сводки с мест событий журналистам предоставлял командовавший грузинскими миротворческими силами в зоне грузино-осетинского конфликта генерал Мамука Курашвили. СМИ активно печатали и передавали его сообщения о захвате нового ранее неподконтрольного грузинской стороне пункта.

Грузия перешла на режим чрезвычайного положения, объявила всеобщую мобилизацию, призвала резервистов и перебросила их часть в зону боевых действий. Как рассказывал позднее один из резервистов, после начала наступления российских войск военачальник их подразделения куда-то исчез, и резервистам пришлось самим искать пути к отступлению.

В вечернем заявлении Саакашвили от 8 августа уже зазвучали первые нотки тревоги. До этого все сообщения и заявления грузинских властителей и военачальников были гордыми и полными надежды на скорое наведение на территории Южной Осетии «конституционного порядка».

«Российская авиация целый день бомбила Цхинвали, потому что он в руках у грузинских подразделений. Но мы твердо удерживаем наши позиции. Наши воины совершили героизм. Операция по освобождению Цхинвали была наисложнейшей. Шла борьба за каждый клочок земли и закончилась нашим полнейшим преимуществом», — рапортовал Саакашвили. Тот самый, который спустя несколько часов после этого своего выступления, после того, как узнает о переходе российских подразделений к наступлению и движению в направлении Тбилиси, в прямом эфире панически будет жевать галстук. А тогда, еще в 22:00 часов 8 августа, тон его выступления был уверенным, спокойным и гордым.

Уже после переброски Россией своих войск в Южную Осетию, а затем перехода на территорию, контролируемую грузинскими властями, грузинские чиновники в панике начнут собирать свои семьи и вещи и выстроятся в очередь у границ с Арменией и Азербайджаном. А тогдашний председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе в прямом эфире обратится к согражданам и призовет их вооружаться всем, чем только смогут, и оказать сопротивление агрессору.

Senat.gov.pl Давид Бакрадзе

Много было в этой пятидневной войне событий, реальных виновников которых предстоит установить объективной истории. Не той, которую пишут грузинские чиновники под диктовку западных кураторов. Кто действительно начинал все перестрелки в зоне грузино-осетинского конфликта, которые «вынудили» Михаила Саакашвили начать «операцию по наведению там конституционного порядка»? Кто устроил провокацию на линии трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан? Кто взорвал газопровод в Цхинвали? Кто поджег леса в Боржоми в дни августовской войны? Эти и другие деяния Грузия однозначно записала за Россией, а «мировое сообщество» так же однозначно нарекло ее «агрессором и оккупантом».

Впрочем, именно эту цель и преследовали авторы сценария, позднее получившего название «пятидневной грузино-российской войны». Как и авторы событий, позднее развернувшихся на Украине и получивших больший резонанс и большую поддержку от западных лидеров в виде введенных против России санкций.