Из Токио пришло сообщение о том, что правительство Японии отвергло протест российской стороны по поводу неприемлемой реакции Токио на рабочую поездку председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп, входящий в состав Сахалинской области России.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Зафиксируем для истории не в изложении, а в оригинале эту, на наш взгляд, рубежную точку в навязанной Токио Москве «тяжбе» по поводу государственной принадлежности южной части Курильской гряды ноту:

«Сообщение МИД РФ для СМИ

6 августа Посол Японии в России Т. Кодзуки был приглашен в МИД России.

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И. В. Моргулов обратил внимание Посла на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями Российской Федерации на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова. С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Одновременно Т. Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп.

Т. Кодзуки обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио».

Mil.ru Тоёхиса Кодзуки

Переданная правительству Японии официальная нота составлена безупречно и реально отражает ситуацию, сложившуюся в результате поездки председателя правительства РФ Д. Медведева на Курилы. Как известно, немало нареканий было и по поводу использования безвизовых поездок на Курильские острова не только их бывших жителей, но и не имеющих отношения к посещению могил японских политиков и чиновников, для пропаганды претензий Токио на «северные территории». Включая безрассудные высказывания официального лица, депутата японского парламента фактически с призывами «вернуть северные территории войной».

Весьма уместно упоминание о том, что избранная японской дипломатией линия на протесты по поводу «различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничит с попыткой вмешательства во внутренние дела России». Скажем больше, уже не граничит с попыткой, а напрямую осуществляет такое вмешательство путем немыслимого для государств, состоящих в дипломатических отношениях, «запрета» российским властям посещать входящие по Конституции в состав суверенного государства РФ территории и проведения законных мероприятий по их обороне. К тому же японское правительство прямо и открыто заявляет о «непризнании суверенитета России» на части ее территории. И еще обижается, когда об этом с дипломатической корректностью напоминает МИД РФ.

Emb-japan.go.jp Посещение премьер-министром РФ Дмитирием Медведевым рыбоперерабатывающего завода «Ясный» на острове Итуруп

В связи с этим, видимо, есть необходимость напомнить японским политикам один из пунктов Советско-японской совместной декларации 1956 года, которую премьер-министр Японии Абэ Синдзо в последнее время предлагает «взять за основу» дальнейших переговоров о двустороннем мирном договоре. А именно:

«СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга по любым мотивам экономического, политического или идеологического характера».

Однако, похоже, японская сторона акцентирует внимание лишь на одной выгодной ей статье Совместной декларации по поводу навязанного Никитой Хрущевым и давно устаревшего положения о возможности передачи Японии островов Малой Курильской гряды — острова Шикотан и островной гряды Плоские (по-японски Хабомаи) после подписания и ратификации мирного договора.

И когда российский МИД обращает внимание на такое фактическое вмешательство, официальный представитель правительства Японии Суга Ёсихидэ делает безапелляционное заявление:

Суга Ёсихидэ «Что касается ноты протеста от заместителя (министра) иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов. Посол (Японии в России Тоёхиса) Кодзуки в очередной раз изложил (Моргулову) позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми».

VOA Суга Ёсихидэ

Да еще при этом призывает вести переговоры в «тихой, спокойной обстановке». Как будто это не Токио, а Москва нагнетает обстановку, используя как повод рутинную поездку одного из российских руководителей в Сахалинскую область.

Хотелось бы надеяться, что вопрос о нарушении Японией положений основополагающего и регулирующего отношения двух стран документа 1956 года, а также общепринятых норм дипломатических сношений будет поднят российской стороной и на предстоящей очередной встрече глав двух стран в сентябре во Владивостоке.