



Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский собирается 7−8 августа провести с визитом в Турции. Как говорится в официальном сообщении украинской стороны, «в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымско-татарской общин. Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с вселенским патриархом Варфоломеем».

Подробностей о том, какие темы собирается поднять Киев, пока немного. Немногочисленные турецкие и украинские издания считают, что в основном разговор будет об экономике. По данным турецкой газеты Yeni Asır, оба лидера обсудят шаги, которые необходимо предпринять, чтобы увеличить текущий объем торговли между странами с 4 до 10 миллиардов долларов, возможности сотрудничества, особенно в сфере туризма, энергетики и обороны. Также Зеленский встретится с бизнесменами. Украинский портал Depo полагает, что «молодая команда» президента Украины, после ряда чувствительных внешнеполитических поражений — вроде возвращения России в ПАСЕ, требует эффектной победы. И подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) на роль такой победы вполне подходит. При этом издание напоминает, что «работа в этом направлении началась еще семь лет назад — когда в 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович дал задание начать соответствующие переговоры тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко».

Флаги стран зоны свободной торговли СНГ

Однако главной интригой сегодня является другое: о чем Зеленский собирается говорить с Константинопольским патриархом? Ведь с Фанаром связана проблема, которую «молодой команде» тоже оставили в наследство, как и соглашение о ЗСТ, и не без активного участия Порошенко в бытность его президентом Украины. Зеленский будет разговаривать с Варфоломеем в ситуации, когда раскол украинского православия констатировали не только православные украинские и российские издания, но и католические западные. Накануне 28 июля, Дня крещения Руси, президент оставил твит, в котором написал: «Я призываю предстоятелей Церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве — наша сила и наше будущее!"Однако празднование этого примечательного события в Киеве показало, насколько далеко до единства.

Украинская православная церковь Московского патриархата, Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Киевского патриархата вывели 27−28 июля свою паству на улицы Киева, соревнуясь меж собой в массовости. Победила УПЦ МП, которую не жаловала предыдущая администрация, и до сих пор трудно понять позицию в отношении этой Церкви администрации нынешней. Сам Зеленский вроде бы старается дистанцироваться от церковного конфликта. Еще накануне празднования Пасхи православными и греко-католиками (в этом году она пришлась на ночь с 27 на 28 апреля) новоизбранный президент объявил, что будет находиться в Турции на отдыхе, и записал видеообращение, в котором заявил: «Всех с Пасхой, с праздником, поздравляю!» Не изменил он своей привычке избегать знаковых празднований и в День крещения Руси.

Но как тогда воспринимать его анонсированную встречу в Стамбуле с Константинопольским патриархом? Для Порошенко это было бы логичным. Предыдущий президент сделал учреждение Православной церкви Украины и дарование ей томоса об автокефалии Фанаром частью своей избирательной кампании по переизбранию, в котором Варфоломей фактически выступал в роли агитатора из «группы поддержки» Порошенко. Что касается Зеленского, то он ничем не обязан Константинопольскому патриархату. Более того, Фанар создал огромную проблему «молодой команде», острейший церковный конфликт, с которым ей, хочет она этого или нет, разбираться придется. Возможно, советники президента рекомендовали ему в таком случае уделить часть своего времени Варфоломею для того, чтобы не создавалось впечатления дистанцирования Киева от детища Константинопольского патриархата, Православной церкви Украины, что поставило бы ПЦУ в неловкое положение.

Center for American Progress Варфоломей I, патриарх Константинопольский

Однако, сделав подобный шаг, Зеленский в любом случае нарушит хрупкое «динамическое равновесие», которое он старался поддерживать с момента избрания на пост президента. Выровнять баланс ему будет непросто. Самым сильным ходом для Зеленского мог бы стать запрос на разговор с Московским патриархом Кириллом, чтобы показать понимание того, что православная Украина в религиозном смысле сегодня не является монопольным владением Константинопольского патриарха. Переговорить можно и по телефону, поскольку по понятным причинам личная встреча их сейчас практически невозможна. Также Зеленскому по возвращении из Турции ничего не мешает пообщаться с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Киевским Онуфрием, поставить его в известность о темах, которые были обсуждены с Варфоломеем.

Особенно в том случае, если Константинопольский патриарх выдвинет какие-то новые инициативы по урегулированию церковного конфликта. Хотя нельзя исключать и того, что Фанар сейчас не горит желанием помочь Зеленскому разгрести «наследие Порошенко».