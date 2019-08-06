История российско-турецких отношений подтверждает первую часть гегелевской мысли о том, что история повторяется дважды. Все возвращается на круги своя. Геополитическое развитие сегодня вновь способствует сближению Москвы и Анкары и подталкивает их к союзу. Исторические аналогии имеют право на существование. Турция и Россия, хотя временами оказывались по разные стороны баррикад, вместе противостояли угрозам со стороны мирового империализма. В период борьбы Турции за свою независимость именно Советский Союз оказал военную и экономическую помощь молодой республике. Более того, советское правительство первым признало новое турецкое государство. В 1921 году между созданными на руинах Российской и Османской империй Турецкой Республикой и Советской Россией было подписано соглашение о дружбе и братстве. После него турки и русские уже никогда не воевали.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Путин

Сегодня Москва и Анкара оказались практически в той же ситуации, что и в начале ХХ века. Турция тогда вела освободительную войну, в России произошла Октябрьская революция, обе страны столкнулись с угрозами внешней интервенции. «Турция и Россия в то время нуждались друг в друге. Обстоятельства подтолкнули их к сотрудничеству, в конечном итоге им удалось преодолеть внешнеполитические вызовы и сохранить свою территориальную целостность и государственность», — говорит профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек. Он подчеркивает, что оба государства оказывались в проигрыше, если не действовали сообща, поскольку слабели в противостоянии друг с другом. Единственным победителем же оказывались экспансионистские, империалистические силы Запада, которые получали возможность реализовывать свои планы в регионе.

Мустафа Кемаль Ататюрк во время перерыва на чай с советскими союзниками. 1922

Однако в случае заключения союзнических отношений, как это было 100 лет назад, им удавалось не только обеспечить безопасность и суверенитет и обустроить собственные страны, но и принести спокойствие, мир и стабильность в регион, обе стороны извлекали выгоду из этой ситуации. Запад же, наоборот, оказывался в проигрыше. Профессор Перинчек приводит пример: «Поучительны с этой точки зрения процессы времен Первой мировой войны и после нее. Самые кровопролитные сражения этой войны происходили на турецко-русском Кавказском фронте. В боях за регион проливали свою кровь мехметчики и иваны, были жертвы и среди гражданского населения. Однако в конце войны Южный Кавказ не достался ни России, ни Турции. Балом в регионе правили британцы, французы, частично американцы и их совместные правительства. Но «Кемали» и «Ленины» повернули процессы вспять».

Еще ранее из-за упорного сопротивления турецкой армии в боях при Чанаккале странам Антанты не удалось оказать своевременную помощь царской России, итогом чего стала Октябрьская революция. Таким образом, Российская империя, одна из крупных мировых держав, вступивших в войну, чтобы расчленить Турцию, сошла с дистанции, уступив свое место Советской России, поддержавшей войну за независимость в Анатолии, что и создало условия для успеха войны за суверенитет Турции. Именно Чанаккале, Октябрьская революция и война за независимость Турции открыли путь турецкой и Красной армиям на Южный Кавказ. В результате сотрудничества Анкары с советским правительством, движению турецкой армии с юга, советской 11-й армии с севера был положен конец правлению Запада на Южном Кавказе. Это обеспечило выживание двух революций, турецкой и российской, сохранение государственности двух стран, принесло мир и процветание в регион, положило начало эре социалистических революций и национальных освободительных войн.

Обе страны совместно преодолели угрозу западной оккупации. Да и не было у них иного выбора, кроме сотрудничества, союз между Анкарой и Москвой был естественным. Сегодня в регионе происходят события, схожие с процессами начала ХХ века. Москва и Анкара сталкиваются с угрозами со стороны Запада, территориальная целостность Турции вновь под вопросом, Россия противостоит санкционной войне. В сложившихся геополитических реалиях широкое сотрудничество по всем аспектам есть в интересах обеих стран. В Турции признают: чтобы обеспечить целостность своей территории и преодолеть экономические трудности, Анкаре нужен союз с Россией, как, впрочем, и Москве с Турцией. А основу для вступления российско-турецких отношений в новую фазу, убеждены турецкие политологи, заложило сотрудничество в оборонной сфере.

Приобретение Анкарой российских систем ПВО С-400, по их мнению, озвученному агентству новостей DHA, дает импульс развитию широких связей не только в оборонной области, но и в энергетической, торговой, туристической, гуманитарной. Отказ США продать Турции системы Patriot вынудил Анкару с целью обеспечения национальной безопасности обратиться к Москве, что укрепит отношения между двумя странами. А решение американцев сразу же после начала поставок комплектующих С-400 в Турцию вывести Анкару из программы F-35 актуализировало вопрос замены поставщика современных истребителей. Сергей Чемезов, генеральный директор Ростеха, заявил, что Россия может договориться с Турцией о поставках многоцелевых истребителей Су-35. К этому можно добавить сотрудничество двух стран в Сирии, а также партнерство в Восточном Средиземноморье в деле разработки газовых месторождений.

(сс) Rulexip Су-35

Профессор Стамбульского университета İstinye Месут Хаккы Джашин уверен, что начало сотрудничества в оборонной сфере меняет характер отношений между Анкарой и Москвой и переводит их на качественно новый уровень. «После окончания Холодной войны экономическое сотрудничество между Турцией и Россией достигло более чем 30 млрд долларов. Обеспечение Турции российским природным газом сблизило эти страны. Конечно, присутствие Москвы в Восточном Средиземноморье тоже вносит новый окрас в отношения с Анкарой. Право Турции на проведение энергетической политики в восточной части Средиземного моря, предложение России о совместной разработке газовых месторождений в этих водах, начало эксплуатации атомной электростанции «Аккую» в недалеком будущем, несомненно, указывают на расширение экономического сотрудничества между двумя странами», — говорит турецкий ученый.

По мнению Перинчека, основы сотрудничества Москвы и Анкары были заложены в Сирии, главная цель обоих государств здесь заключается в сохранении ее территориальной целостности. Но как эти две страны могут ее защитить? Только объединившись в борьбе против террористов-фундаменталистов и сепаратистов, причем в сотрудничестве с Дамаском и Тегераном. Турция вместе с Россией должна действовать и в Восточном Средиземноморье, где обе страны сталкиваются с угрозами. «Вы знаете, Греция, США, Израиль и Южный Кипр совместными усилиями пытаются предотвратить разведку Турцией газовых месторождений. С другой стороны, США пытаются настроить Южный Кипр и Грецию против России. Там есть британские базы, которые увеличивают с каждым днем свой потенциал. Они все еще работают против России. Поэтому Турция и Россия должны идти на сотрудничество и в Восточном Средиземноморье, тем более что возможности для этого есть», — отмечает он.

Перинчек напоминает, что министр энергетики России в ходе визита в Турцию сказал, что открыт для сотрудничества в области энергетики. Тогда можно сказать следующее: Турция может предпринять встречные шаги, выстроив линию с Восточного Средиземноморья к Черному морю. Россия может предпринять какие-то шаги по кипрскому вопросу, в ответ Турция — по Крыму, тем самым обе стороны завоевали бы доверие друг друга, поддерживали бы друг друга, совместно блокируя угрозы. Кроме того, можно практику совместного решения вопросов в Сирии применить и в Карабахе, т. е. запустить что-то подобное Астанинскому процессу с целью реализации плана Турции по установлению мира в регионе и соблюдению национальных интересов Турции. Можно использовать реакцию России на прозападную политику армянских властей в Армении.

«Сегодня Турция де-факто член НАТО, но сталкивается с угрозами, исходящими из альянса. Поэтому проблемы, с которыми сталкивается Анкара в настоящее время, поставки американцами Рабочей партии Курдистана и Демократическому союзу (Сирия) тонн оружия, отказ от предоставления Турции истребителей F-35 и систем ПВО создают предпосылки для приобретения независимых от НАТО систем вооружений. Углубление отношений и сотрудничества с Москвой неизбежно для Анкары, и это очень правильное направление», — уверен профессор. Турецкий политолог Сердар Семент тоже считает, что Турция находится на пороге очень серьезных политических перемен. Приобретение российских С-400, по его словам, закладывает фундамент под надежное партнерство с такой крупной державой, как Россия.

Турецкие солдаты в составе войск НАТО в Афганистане

И тут следует Турции избегать ошибок, допущенных в своих отношениях с США и НАТО, в частности, закрытости. «Следует строить отношения между политическими партиями, политическими и бизнес-элитами, научными сообществами, строить гуманитарные и культурные связи. И помнить, что основы отношений с Россией все-таки заложила народная дипломатия (туризм) и экономическое сотрудничество, официальная же часть турецко-российских отношений пришла с некоторой задержкой», — констатирует эксперт. Действительно, реальные отношения Москвы и Анкары начали строиться после падения Берлинской стены, когда россияне получили возможность посещать Турцию. Очень важно, чтобы человеческий фактор и экономические связи трансформировались в политические отношения.

Семент убежден в том, что именно отсутствие связей с американским сообществом обусловило в конечном итоге разрушение отношений с США, которые развивались исключительно в военной и дипломатической плоскости, отсутствовали межпарламентские связи, политические партии и академические структуры практически не могли каким-то образом углублять сотрудничество. США так и не построили равноправные партнерские отношения с Турцией. «Отношения с Вашингтоном в оборонной сфере, к сожалению, в конечном итоге привели к участию американских солдат и дипломатов в перевороте. В результате наши отношения с США рухнули сами по себе», — поясняет политолог. Турецко-российские же связи обширны, развиваются как в отраслях тяжелой промышленности, так и в сфере сельского хозяйства.

Как он отмечает, все первые шаги Турции в тяжелой промышленности связаны с Россией: именно российские ученые и инженеры помогали налаживать и развивать производство бумаги, сахара, стекла; железорудная, сталелитейная, алюминиевая промышленность, нефтехимия и нефтепереработка тоже развивалась благодаря русским. И все это является прочной основой для развития очень полноценных отношений, считает он. Таким образом, турецкое экспертное сообщество прогнозирует серьезные изменения во внешней политике Анкары после приобретения ею российских систем ПВО С-400. Вынужденная в 1952 году вступить в НАТО из-за территориальных претензий, выдвинутых СССР сразу после окончания Второй мировой войны, в том числе в отношении черноморских проливов Босфора и Дарданелл, Турция, похоже, наконец распрощалась с иллюзиями «равноправного партнерства» с западными странами.

Mil.ru ЗРК С-400 «Триумф»

Анкаре так и не удалось решить ни кипрский вопрос, ни курдский, ее все еще отказываются принимать в Евросоюз. После окончания Холодной войны и развала СССР отпала и необходимость в Турции как «южном фланге» НАТО. В истории со сбитым российским истребителем в 2015 году США и НАТО тоже оставили Анкару разбираться с Москвой один на один. И системы Patriot отказались давать. Так что коллективный Запад не оставил Турции выбора. Как и 100 лет назад, Анкара делает разворот в сторону России, что обуславливает большие геополитические сдвиги в регионе.