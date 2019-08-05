



Священномученик Иоанн Восторгов. Христианство и социализм. М.: Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел»; Издательство М. Б. Смолина (ФИВ), 2019

Священномученик Иоанн Восторгов. Христианство и социализм. М.: Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел»; Издательство М. Б. Смолина (ФИВ), 2019.

Начало религиозно-философской критики революции начала минувшего века, как правило, устойчиво ассоциируется со сборником «Вехи» (1909 г.), который одновременно воспринимается контрапунктом в общественном сознании тогдашних элит, способствовавшим изменению их политических предпочтений. Не будем касаться вопроса, насколько верны подобные утверждения. Чтобы оценить масштаб его влияния, стоит просто вспомнить, как много писателей, философов, художников сражалось в войсках белых армий или в подполье, а сколько было депортировано советской властью за границу по идеологическим соображениям или же добровольно осталось на родине.

В реальности борьба с леворадикальными учениями со стороны религиозных элит началась раньше. С ней, в числе прочих связано имя священномученика (канонизирован в 2000 г.) протоиерея Иоанна Восторгова (1864−1918).

Иоанн Восторгов

«Христианство и социализм» представляет из себя доклад, прочитанный в Историческом музее (Москва) в 1906 г. и позже включенный священником в пятый том Полного собрания сочинений, вышедшем спустя десять лет.

Отец Иоанн воспринимал социализм в контексте слов Священного Писания: «Припоминайте себе то время, когда вы были без Христа (Еф. 2: 11−12)». Это изначально деструктивная теория, «всегда революционная», искушающая слабых различными богатствами. Тем самым он выводил за рамки своей критики немецкий катедер-социализм (Генрих Оппенгейм, Луйо Брентано) и умеренных социалистов, «вовсе не разделяющих безбожия социализма и называющих себя социалистами только по недоразумению».

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Что же противопоставлял революционному началу священномученик?

Восторгов видел в качестве альтернативы социализму христианство. Да, религия прямо не разрешает социальных и экономических вопросов. Но в то же время христианство даёт для их разрешения «основы и руководящие начала в своем учении о любви. Оно не рекомендует застоя, оно не закрепощает в бедности и угнетении». Одновременно именно христианство «несравненно сильнее и больше, чем социализм, желает для обездоленных и нуждающихся довольства и всего необходимого». При этом избегая насилия и иных форм зла.

Предугадывая возражения о богатстве церкви, отец Иоанн писал:

«Социалисты упрекают христианство в том, что оно обмануло надежды бедняков, не принесло им доселе земного полного довольства, а в лице представителей своих будто бы даже перешло на сторону угнетателей народа и стало в защиту капитала; превратило своих служителей в капиталистов. Это неправда, и особенно в России, где духовенство и поныне в массе бедно и стоит, в отношении материального обеспечения, наравне с бедняками и пролетариями».

Именно четкая и последовательная позиция в отношении социалистических учений и предопределила трагический конец отца Иоанна. Он не был выслан за границу, как многие «веховцы», признававшие некоторую «правду» социализма, а расстрелян как враг нового строя.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»