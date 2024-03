Современная игровая индустрия предлагает продукты всех видов и жанров: от захватывающих остросюжетных триллеров до брутальных «мясных» экшенов. При этом, вопреки общепринятому мнению, далеко не все игры требуют от геймера полной неподвижности — наоборот, многие из них рассчитаны на активные перемещения игрока и работу с собственным телом. Можно ли похудеть, играя? Легко. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку видеоигр, которые помогут весело потратить лишние калории.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Playstation VR

Beat Saber

Этот проект подойдёт всем фанатам «Звёздных Войн» и тем, кто хотя бы раз мечтал взять в руку настоящий световой меч. В Beat Saber игрок орудует аналогом джедайского клинка и разрезает разноцветные блоки в такт музыке. Чтобы уничтожить блок, нужно попасть по нему мечом нужного цвета с одной из четырёх сторон (с трёх других блок «защищён»).

Beat Saber заставит игроков хорошенько попотеть, раскалывая виртуальные прямоугольники. Более того, в игре есть пять уровней сложности (играть на последнем смогут только самые быстрые и ловкие геймеры) и несколько десятков разнообразных треков. Делать это весело как одному, так и в компании нескольких друзей. Этим и обусловлена популярность проекта — менее чем за неделю после предварительного релиза Beat Saber стала самой рейтинговой игрой Steam, и ей заинтересовались как рядовые игроки, так и различные знаменитости (в том числе и Рэй Парк — Дарт Мол из первого эпизода «Звёздных Войн»).

Beat Saber действительно поможет быстро и весело сбросить калории, но стоит учитывать, что в игре задействованы прежде всего руки геймера — остальные части тела могут при этом находиться на диване. Поэтому не стоит ждать от игры чуда: вряд ли она поможет убрать бока или сделать ноги более стройными.

Играть в Beat Saber можно с персональных компьютеров либо с консоли PlayStation 4. В обоих случаях для комфортной игры понадобятся шлем виртуальной реальности и контроллер движений.

Mario Tennis Aces

Эта игра будет актуальна для геймеров, которые недавно приобрели гибридную консоль Nintendo Switch. Основные режимы игры в Mario Tennis Aces рассчитаны на «классическое» управление посредством кнопок и стиков, но есть и особый режим под названием «Одним махом». В нём джойконы (особые контроллеры Nintendo Switch) превращаются в настоящие теннисные ракетки, с помощью которых можно устроить полноценный матч с друзьями.

Marco Verch Mario Tennis Aces

Всё, что потребуется — это подключить консоль к телевизору (или поставить на видное место в отдалении) и найти побольше свободного места в комнате. При этом Mario Tennis Aces включает в себя не только базовые правила тенниса, но и некоторые особые механики (вроде различных суперударов у персонажей). Переключиться между классическим спортом и версией, разработанной компанией Nintendo, можно в любой момент.

Конечно, игра в Mario Tennis Aces не заменит настоящего тенниса и его энергозатрат, но максимально правдоподобно сымитирует их. Единственный серьёзный минус (и одновременно и плюсом) — игра доступна только на Nintendo Switch. С одной стороны, это одна из самых актуальных консолей (и единственная актуальная портативная консоль) на сегодня, а с другой стороны, цена как на приставку, так и на саму игру будет стабильно высокой.

Pokemon GO

Почти все слышали о громком проекте от компании Niantic. Pokemon GO — это игра-сенсация, актуальная до сих пор. В этом мобильном проекте геймеры должны исследовать своё окружение для поиска и последующей поимки покемонов — милых и интересных существ. Пойманный покемон может сражаться на специальных аренах, получать опыт и в дальнейшем эволюционировать.

Tumisu Pokemon GO

Весь геймплей Pokemon GO завязан на пеших путешествиях. Чтобы найти редкого покемона, придётся пройти не один километр по родному городу. При этом на ходьбе основана даже механика выращивания покемонов — пока игрок ходит, у него созревает яйцо с новым питомцем. Стоит пройти несколько километров, как он вылупится. Отдельного внимания стоит и механика «точек интереса» — центральных достопримечательностей города, на которых находятся специальные арены. И врагов победил, и познакомился с городом поближе.

Пожалуй, ходьба помогает в сбросе калорий не так эффективно, как более активные виды деятельности. Тем не менее это самый безопасный, бюджетный и подходящий абсолютно всем вид физической активности. Поддерживает эту идею и Pokemon GO — бесплатное приложение, которое получится запустить на любом современном смартфоне.

Kinect Sports/ Wii Sports/ Ps3 Sport Champions

В эту категорию вошли игры, содержащие в себе мини-коллекцию различных видов спорта. Как правило, набор активностей в них ограничивается теннисом, боксом, боулингом, волейболом и футболом (в различных версиях присутствуют также гольф, бейсбол, фехтование, стрельба из лука, баскетбол и др.). Таким образом, подключая консоль к телевизору и особому контроллеру движения, игроки получали целый тренировочный полигон из самых разных видов спорта.

The Conmunity — Pop Culture Geek Kinect Sports

В пользе подобного времяпрепровождения не стоит сомневаться — не вспотеть после очередной партии в виртуальной бокс можно, только если намеренно пытаешься проиграть. При этом играть всегда весело, а любой надоевший спорт можно в течение нескольких секунд сменить на совсем другой вид деятельности. Особенно увлекательно проводить такие «тренировки» в компании друзей.

Главная проблема всех названных игр в том, что устройство, с которого они запускаются: Xbox360, PlayStation 3 и Nintendo Wii — это устаревшие консоли, давно снятые с производства. С другой стороны, сейчас каждую из них можно приобрести за символическую цену в комплекте со всем необходимым для игры оборудованием: контроллером движения или специальной камерой, считывающей действия игрока.

Just Dance

Just Dance — рекордсмен по количеству сожжённых калорий и весело проведённых минут. Это ритм-игра, в которой игроки должны повторять танцевальные движения персонажей на экране. Чем точнее повторяешь движения, тем больше очков зарабатываешь. При этом счётчик очков можно переключить на счётчик калорий и определить свои энергозатраты за исполнение конкретной композиции.

Philip Terry Graham Just Dance

Новые игры в линейке Just Dance выходят каждый год, добавляя к знакомому игровому процессу современные музыкальные композиции. В версии 2020 года даже будет трек Skibidi от группы Little Big. Таким образом, каждый геймер найдёт в Just Dane музыку себе по душе и любимые танцевальные движения (которые, к слову, исполнены профессиональными танцорами). Плюс в неё можно играть в компании до шести человек.

Ещё одним плюсом Just Dance можно назвать доступность: игра представлена на всех актуальных игровых платформах с различными устройствами ввода. Так, игроки могут использовать камеру с захватом движения, специальный контроллер или приложение для смартфона. С помощью особого приложения игру также можно запустить на персональных компьютерах и планшетах. Танцуй, где удобно.

Несмотря на то, что движения геймера считываются по ведущей руке, в момент игры задействуется всё тело. Поэтому полтора-два часа в день в Just Dance помогут в кратчайшие сроки забыть о лишних килограммах и несовершенстве фигуры.