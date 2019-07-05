1. Федеральная политика в отношении регионов

Иван Шилов ИА REGNUM Российские регионы

Одной из наиболее резонансных тем, связанных с региональной политикой федеральных властей, стали меры по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и помощи пострадавшим. Владимир Путин продемонстрировал пример эффективного контроля за ситуацией (показательным стало, например, совещание в Братске), а также прямой коммуникации с гражданами.

Президент обратился не только к тактическим, но и к стратегическим проблемам, связанным с наводнением. Так, он поручил правительству создать специальную рабочую группу по мониторингу за ситуацией с лесопользованием. Это не ситуативная реакция на ситуацию в Приангарье, а продолжение комплексной антикоррупционной политики в этой сфере. Эту тему Владимир Путин поднимал и в послании Федеральному Собранию в феврале, и в выступлении перед Советом законодателей в апреле 2019 года. Предлагаемые президентом меры направлены на снижение роли теневого сектора экономики и могут в ближайшие годы стать одним из фактором перезагрузки региональных элит в ряде субъектов, относящихся к Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Не исключено, что новые резонансные антикоррупционные процессы, прямо или косвенно взаимосвязанные с «лесной» темой, будут инициированы в течение ближайших нескольких месяцев.

Kremlin.ru Совещание по ситуации с наводнениями в ряде районов Иркутской области

Антикоррупционная повестка в целом остается одной из выигрышных тем для продвижения врио губернаторов даже в случае, если они вступают в предвыборную кампанию с минимальным запасом времени. Вспомним, например, как работа правоохранительных органов по борьбе со злоупотреблениями в сфере ЖКХ стала позитивным фактором для старта кампании врио главы Астраханской области Игоря Бабушкина.

Другой перспективной темой, связанной с усилением контроля центра за ситуацией в регионах, становится борьба с картелями в сфере дорожного строительства и в фармацевтической отрасли. Эта проблема обсуждалась на встрече Владимира Путина с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Не исключено, что она может стать одной из резонансных тем политической повестки осени 2019 года.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В фокусе внимания медиа и экспертного сообщества традиционно остается политическая ситуация в Севастополе, где в сентябре 2019 года также состоятся выборы в заксобрание. Отставка экс-главы города Дмитрия Овсянникова и назначение на пост врио губернатора Михаила Развожаева, во-первых, продемонстрировала новые акценты в кадровой политике центра. Развожаева можно отнести к «молодым технократам» (38 лет, опыт разноплановой руководящей работы в региональных и федеральных органах власти, до прихода в руководство Общероссийского народного фронта — карьера профессионального чиновника, а не политика). Тем не менее, работая на должности врио главы Хакасии, Михаил Развожаев продемонстрировал способность не только решения чисто хозяйственно-управленческих задач, но и относительно эффективной коммуникации с гражданами (он, например, лично посещал наиболее проблемные населенные пункты региона).

Kremlin.ru Михаил Развожаев

На примере Развожаева заметен один из путей трансформации базовых требований к губернаторам-«технократам» — ставка центра на профессиональных чиновников-управленцев при подборе кадров на губернаторские позиции сохраняется, но при этом в функционале такого типа руководителей возрастает роль навыков по выстраиванию каналов коммуникации. То есть речь идет не об отказе от практики назначения губернаторов-«технократов» как одного из возможных (хотя и не единственного) сценария кадровой политики центра, но о постепенной трансформации стиля, образа и методов таких руководителей. В том числе — об акценте на более ярко выраженную социальную составляющую в рамках повестки, которую они продвигают, что уже отмечалось в других исследованиях АПЭК.

Кадровые изменения в Севастополе вновь продемонстрировали системную роль «Единой России» в региональной политике центра. Крайняя неустойчивость позиций Дмитрия Овсянникова в качестве главы Севастополя ни для кого не являлась секретом, однако отставка этого чиновника произошла вскоре после его резонансного конфликта с региональным отделением партии. Стоит взглянуть на ситуацию в контексте не региональных, а федеральных трендов. Укрепляется роль «Единой России» как института, осуществляющего независимый контроль за реализацией региональной политики центра (в том числе за национальными проектами) и выстраивание прямых каналов помощи гражданам и коммуникации с ними («сервисная» партия). Показательны акценты в программной статье лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева «Единая Россия» — курс на перемены». Это важный федеральный тренд, и его будут вынуждены учитывать главы регионов для выстраивания отношений с центром и местными элитами, а также для повышения устойчивости собственных позиций.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Эффективность работы по ликвидации последствий стихийных бедствий и реагирования на чрезвычайные ситуации, внимание первых лиц государства к ситуации в конкретных регионах, осуществление национальных и инфраструктурных проектов, а также работа со стратегическими инвесторами в июле 2019 года определяли позиции в рейтинге для многих глав регионов. Антикоррупционные мероприятия правоохранительных органов становятся при этом важным фактором укрепления позиций для врио глав регионов. Вполне выраженный восходящий тренд характеризует влияние большинства врио глав регионов и ряда действующих губернаторов, баллотирующихся на следующий срок.

В число фигурантов рейтинга входят врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (61-е место) и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (76-е место).

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

Сохраняется позитивная динамика влияния большинства врио глав регионов. Заметно укрепляются позиции врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова (с 12-го на 5-е место) — после встречи с Владимиром Путиным, заявлений руководства города о снижении темпов роста тарифов на коммунальные услуги и относительного урегулирования ситуации с муниципальными выборами. Переходит в группу с очень сильным влиянием врио главы Башкирии Радий Хабиров (с 26-го на 19-е место) на фоне встречи с Дмитрием Медведевым и поддержки главой правительства инициативы о создании особой экономической зоны в Ишимбае.

Усиливается влияние врио главы Челябинской области Алексея Текслера (с 39-го на 31-е место) после встречи с президентом, в ходе которой глава государства подтвердил, что федеральные средства на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС регион получит, несмотря на перенос мероприятий с участием глав государств в Санкт-Петербург. Переходит в группу с сильным влиянием врио главы Оренбургской области Денис Паслер (с 54-го на 46-е место). Укрепляются позиции врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова (с 37-го на 29-е место).

Усиливается влияние врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса (с 58-го на 53-е место) — после заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что регион получит около 7,5 млрд рублей до 2024 года на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Развивается восходящий тренд для врио главы Астраханской области Игоря Бабушкина (с 70-го на 67-е место) на фоне антикоррупционной кампании в сфере ЖКХ региона, в рамках которой фигурантами уголовных дел стало более 20 человек. Также усиливается влияние врио главы Калмыкии Бату Хасикова (с 73-го на 69-е место). Незначительно ослабевают врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко (с 30-го на 32-е место) и врио главы Курской области Роман Старовойт (с 33-го на 36-е место).

Gov-murman.ru Андрей Чибис

Фактором укрепления позиций губернаторов в рейтинге остается реализация крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в их регионах. Так, усиливается влияние главы Тюменской области Александра Моора (с 14-го на 11-е место) — вероятно, на фоне анонсированного корпорацией «Газпром нефть» строительства в Тюмени исследовательского центра «Геосфера», в создание которого может быть вложено около 3 млрд рублей. Укрепляются позиции губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 20-го на 16-е место) на фоне обсуждения планов создания в Приморске универсально-перегрузочного комплекса, строительство которого должно начаться в 2019 году. Усиливается влияние главы Вологодской области Олега Кувшинникова (с 38-го на 34-е место) — в том числе после того, как подрядчики строительства моста через реку Шексна (проект оценивается примерно в 16,5 млрд рублей) заявили, что завершение работ значительно ускоряется. Укрепляются позиции главы Якутии Айсена Николаева (с 52-го на 44-е место, переходит в группу с сильным влиянием). В Якутии в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года планируется реконструкция 15 аэропортов.

Внимание первых лиц государства к предвыборным регионам создает возможности для укрепления позиций их руководителей. Так, позитивным информационным поводом для губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (с 53-го на 49-е место, переходит в группу с сильным влиянием) стал визит в регион Дмитрия Медведева.

Проблемы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и реагирования на чрезвычайные ситуации, по-прежнему остаются важным фактором уязвимости глав регионов. Покидает группу с очень сильным влиянием глава Красноярского края Александр Усс (с 15-го на 28-е место) — на фоне ситуации с тушением лесных пожаров в регионе, негативной реакции населения и элит на его высказывания по этой проблеме, а также митинга протеста за отставку губернатора. Продолжается нисходящий тренд для губернатора Иркутской области Сергея Левченко (с 78-го на 84-е место) на фоне ситуации с ликвидацией последствий наводнения в Тулуне. На фоне трагических событий, связанных с пожаром в детском палаточном лагере, теряет позиции губернатор Хабаровского края Сергея Фургал (с 79-го на 81-е место).

Вадим Кофман. krskstate.ru Александр Усс

Фактором уязвимости для губернаторов становятся антикоррупционные процессы в отношении высокопоставленных региональных чиновников и управленцев. Так, теряет позиции губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (с 11-го на 15-е место) — вероятно, после того как уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями было возбуждено в отношении руководителя Главного управления автомобильных дорог региона Дениса Цветкова. Покидает группу с сильным влиянием губернатор Рязанской области Николай Любимов (с 42-го на 54-е место) — на фоне разбирательства по делу экс-главы администрации областного центра Сергея Карабасова.

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).