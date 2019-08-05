



Иван Шилов ИА REGNUM

Всемирная сеть молитвы Святейшего отца опубликовала новое видеопослание с молитвенными прошениями на август, в котором папа Римский Франциск просит молиться о семьях, дабы они стали настоящими «мастерскими человечности», передает Vatican News (Ватикан). «Какой мир мы хотим оставить для будущего? Пусть в этом мире будут семьи. Будем же заботиться о семьях, ибо они — подлинные школы завтрашнего дня, пространства свободы, центры человечества. Предоставим же им необходимое место в молитве, как личной, так и общинной. Помолимся о том, чтобы семьи — благодаря жизни в молитве и любви — все более становились «мастерскими человечности», — говорится в нем. Согласно некоторым официальным данным, на территории Европейского союза 16% семей — неполные (состоящие из одного родителя и детей). По статистике последних трех лет, в США в законном браке живут 44% пар, при этом растет число одиноких людей (20%) и сожительствующих пар (8%). Из стран Латинской Америки особенно выделяется Колумбия, где вне брака проживают 35% пар; подобная тенденция касается и остальных стран Латиноамериканского региона. Кроме того, 27% детей растут здесь в неполных семьях.

Вице-президент Объединения итальянских католических веб-сайтов (Weca) Рита Маркетти делится своими рассуждениями по поводу «фейковых» новостей, особенно в католическом интернет-пространстве. Мгновенность распространения информации, считает Маркетти, не способствует здравому рассуждению: необходимо «развивать и взращивать критический подход посредством распространения информационной и цифровой грамотности, то есть умения понимать и критически оценивать материалы, которые встречаются в сети». Чем же отличаются классические «утки» от «фейков»? По мнению Маркетти, разница между ними заключается в механизме распространения: в случае фейков это соцсети. Пользователи соцсетей делятся содержанием фейковых новостей, тем самым разделяя с их авторами нравственную ответственность. Нередко случается, что эти новости попадают даже в журналы и телепередачи. Социальные сети в последнее время все больше становятся журналистским источником, и распространение фейковых новостей во многом объясняется именно этим. Однако не следует сваливать вину полностью на интернет. Безусловно, соцсети способствуют восприятию опубликованных там материалов как источника новостей, однако это свидетельствует и о небрежности журналистов, призванных всегда анализировать источники. Если говорить о добродетели благоразумия в этой сфере, то она проявляется в таких шагах, как проверка источника, особенно там, где присутствуют чрезмерно сенсационные заголовки; внимание к ссылкам, вставленным в публикацию; поиск других источников, предлагающих ту же самую новость. Одну из причин распространения фейковых новостей Маркетти видит в недостаточной правовой основе функционирования соцсетей. Но никакие законы или цензура здесь не помогут, если люди не обучены отличать правду ото лжи: здесь поможет именно добродетель благоразумия.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

L'Osservatore Romano (Ватикан) сообщает о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). США официально вышли из РСМД. Вашингтон показывает пальцем на Россию, «виновную» в том, что она создала наземную версию с дальностью более 500 километров крылатой ракеты «Калибр», поставляемой во флот. Москва никогда не соглашалась с такой интерпретацией. Россия фактически возложила ответственность на НАТО за подрыв РСМД посредством создания противоракетного щита в Восточной Европе, что на фоне ослабления стратегической стабильности ставит под угрозу безопасность российских граждан, поскольку — это тезис Кремля — оборонительные установки ПРО могут быть быстро переделаны в атакующие. Москва на данный момент заявляет, что готова ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности при условии, что другая сторона примет аналогичные меры, не разрабатывая новое оружие.

Шесть тюркоязычных стран создали единую Торгово-промышленную палату, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Решение принято Турцией, Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Туркменистаном, Узбекистаном, объединенными в Совет сотрудничества тюркоязычных стран. Совет, основанный в 2009 году, призван содействовать сотрудничеству и развитию между странами, использующими тюркские языки. Экономический потенциал шести государств составляет около 1100 миллиардов долларов. В последние дни Генеральная ассамблея Совета заседала в Стамбуле, на ней присутствовали представители только Турции, Азербайджана и Казахстана. До сих пор сотрудничество между тюркскими странами приносило свои плоды в лингвистической и экономической (прежде всего, энергетике) сферах.

Новая Православная церковь Украины, независимая от России и созданная в декабре 2018 года, впервые в своей истории отметила в воскресенье, 28 июля, годовщину Крещения Руси, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Как ПЦУ, так и Украинская православная церковь Московского патриархата стремились сделать эти торжества демонстрацией своей силы. Две Церкви, одна в субботу 27-го, другая в воскресенье 28-го, организовали литургии у подножия памятника князю Владимиру, символа рождения славянского православия. Празднование проходит в этом году в особом контексте. Почти 50 тысяч верующих (до 300 тысяч, по словам организаторов), лояльных УПЦ МП, начали в субботу традиционный ход к Киево-Печерской лавре. На следующий день, по данным МВД Украины, около 15 000 человек, принадлежащих к новой Церкви, вышли с ходом по центру Киева. Некоторые, как Нина, уже участвовали в подобном несколько раз, когда ответственная за организацию Церковь все еще называлась Киевским патриархатом и не была признана какой-либо другой православной Церковью. «В этом году особая радость, — говорит 69-летняя киевлянка. — Радость наконец-то иметь нашу Церковь». Это выражение, «наша Церковь», часто слышно в процессии, украшенной украинскими флагами и возглавляемой группой капелланов с иконой Девы Марии, представленной в качестве защитника украинских солдат. Их шествие завершается у памятника князю Владимиру исполнением государственного гимна. Верующие УПЦ МП не богаты на символы национальной гордости. Виктория, которая несет икону Богородицы, относится к прихожанам ПЦУ так: «Мы ничего не имеем против них, напротив, молимся, чтобы они вернулись в истинную Церковь». Наталья, 54-летняя репатриантка из Винницы, считает, что этой новой Церкви не хватает «преемственности». Украинская православная церковь Московского патриархата, которую критикуют со времени революции 2014 года, обвиняется в поддержке сепаратистских групп на востоке страны и связях с российскими спецслужбами. В эти выходные она не просто хотела напомнить, что остается первой Церковью в стране, по крайней мере, с точки зрения бухгалтерского учета (около 12 тысяч приходов против почти 7 тысяч новой Церкви). Она хотела также осудить нападения на ее молитвенные места зимой этого года, когда некоторые приходы перешли из УПЦ МП в новую Церковь с благословения властей.

Mvs.gov.ua Празднование годовщины Крещения Руси на Украине

В юго-восточной Турции, согласно данным «Христианской инициативы Востока» (ICO), пожары угрожают нескольким христианским деревням и монастырям, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). В частности, древнему центру восточного монашества Тур Абдин (в переводе с сирийского — «Гора поклонения»), который является сердцем Сирийской православной церкви, а самые старые из сохранившихся (и населенных) здесь монастырей и церквей датируются IV веком. В Мидине, крупнейшей христианской деревне в регионе, уничтожены леса, поля и виноградники. Пожар вспыхнул в нескольких местах, подозревают поджог. Этим летом несколько раз обстреливали монастырь Дейрулзафаран и его сельскохозяйственные угодья. Несколько дней назад пожар уничтожил более 500 оливковых деревьев и многие фруктовые деревья, принадлежащие монастырю. И в этом случае полиция заподозрила поджог. Огонь нанес огромный ущерб многим христианским деревням, которые находятся в основном в труднодоступных горных районах Тур Абдина. Еще в 1960-х годах здесь проживало до 100 тысяч христиан. По данным ICO, сейчас их осталось чуть более 2600. Остальные выехали на работу в Германию и Австрию после Второй мировой войны. Турецкие власти подозревают, что пожары в Тур Абдине не случайны, и ищут поджигателей. Тактика уничтожения сельскохозяйственных земель огнем широко использовалась в этом году боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северной Сирии на границе с Турцией. Сирийские православные общины по всему миру опасаются, что тактика поджогов, используемая террористами в северной части Сирии, перекинется на территорию Турции. Обеспокоенность сирийской православной общины, которую разделяют сирийские и халдейские католики и ассирийцы, также касается концентрации турецких войск на сирийской границе, которые могут начать вторжение в сирийский регион Джазира.

(сс) Benne Монастырь Дейрюльзафаран в Тур-Абдине

На позицию главы Константинопольского патриархата Армянской апостольской церкви способны претендовать как минимум 12 епископов, передает Agenzia Fides (Ватикан). Главное условие, установленное турецким декретом 1961 года, подразумевает, что кандидат родился в Турции или его отец является турецким гражданином. Процесс избрания нового армянского патриарха Константинополя, по-видимому, вступил в завершающую стадию после многих споров и инцидентов. Напомним, что в феврале 2018 года канцелярия губернатора Стамбула отменила уже начатую избирательную кампанию, сославшись на то, что находящийся много лет в коме патриарх Месроп все еще жив, а турецкие правовые нормы предусматривают избрание нового главы патриархата только после смерти предшественника. В это неспокойное дело неоднократно вмешивался Верховный духовный совет при католикосе Армянской апостольской церкви в Эчмиадзине, сетуя на то, что разногласия между отдельными лицами и церковными группировками армянской общины Константинополя создали почву для «внешнего вмешательства», в том числе со стороны турецкой власти.

Изменение климата, мигранты, однополые браки — вот некоторые вопросы, на которых сосредоточены католические епископы Европы в диалоге с Европейским союзом, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Регулярные контакты между религиозными и европейскими институтами проводятся в соответствии с Лиссабонским договором. От имени Католической церкви выступает Конференция католических епископов Европы (COMECE), которую в настоящее время возглавляет архиепископ Жан-Клод Холлерих из Люксембурга. COMECE была одной из первых, кто поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием главой Европейской комиссии. Немецкий политик принадлежит Христианско-демократической партии. Темы, которые обсуждаются с ЕС, часто затрагивают права человека (в связи с мигрантами) и социальные права работников, например, в случае работы по воскресеньям, против чего выступает Церковь. В письме вице-президенту Европейской комиссии Франсу Тиммермансу COMECE просит разъяснить определение «супруга» в одной из директив ЕС. Неясно, должно ли государство, которое не признает однополые браки, признавать правовые последствия таких отношений в другом государстве — члене ЕС. ЕК не дала COMECE разъяснений в то время, потому что дело рассматривалось трибуналом Евросоюза, который в конечном итоге ответил утвердительно.

(сс) Josh Applegate Священник

В этом году мы получили удивительный подарок — возможность пересмотреть знаменитый мультфильм Disney «Король Лев», который впервые вышел на экраны в 1994 году, пишет Рускатолик.рф (Москва, Россия). «Король Лев» имеет гораздо более глубокое содержание, чем может показаться. Через историю Симбы рассказывается история каждого из нас. Подобно ему, мы приходим в мир, чтобы обнаружить некоторые вещи. Прежде всего то, что мы дети. Мы дети Отца, который любит нас, который дает нам жизнь и готов умереть за нас. Он умер за нас. Это происходит, когда мы изо всех сил пытаемся утвердить себя, быть независимыми и «смеяться опасности в лицо», как говорил маленький Симба, отправляясь на слоновье кладбище, вопреки строгому запрету отца. Именно здесь Шрам, воплощающий зло в этой истории, начинает играть с ним. Отцовская любовь не проходит, несмотря на грех, который мы совершаем, не становится меньше. Но наш грех ведет нас, так же, как он ведет Симбу, к тому, чтобы отвернуться от Отца, забыть свою историю и оказаться в местах и ситуациях, где мы, если не умираем, то доходим до того, что питаемся червями. Вам это не напоминает притчу Христа о блудном сыне, который дошел до того, что ел из одного корыта со свиньями? Но это не умаляет того факта, что мы дети и что наш Отец зовет нас. Он постоянно зовет нас к себе. Вернуться домой, в Его дом. Нам даны инструменты, которые помогают этому осуществиться. Во-первых, царство, то есть мир. Нам дан мир «не для того, чтобы мы его контролировали, а чтобы защищали его», как говорит король Муфаса своему маленькому наследнику. Во-вторых, компания Церкви, которую здесь олицетворяет бабуин Рафики. Она связывает нас с Отцом и задает нам тот же вопрос о жизни, который задает Рафики уже взрослому Симбе: «Кто ты?» В-третьих, друзья, даже если они не самые совершенные и могут думать иначе, чем мы. В этой истории Тимон и Пумба приглашают Симбу забыть прошлое, забыть, откуда он. Их философия — Хакуна Матата, жизнь без забот. Но именно друзья любят нас больше всего, вне всяких сомнений, они сделают все возможное, чтобы увидеть нас счастливыми, то есть реализованными. И потому Тимон и Пумба отправляются вслед за Симбой, чтобы помочь ему защитить прайд и его земли. Также реализация происходит посредством таинств, то есть через священное в конкретности жизни. Так, Нале суждено стать женой Симбы, и ей придется сопровождать его, чтобы он вернулся на путь и приблизился к своей реализации. Наконец, еще один важный момент: каждому из нас суждено стать королем. Королем чего? Нашей жизни. Потому что, как только мы осознаем, кто мы есть, и что рядом с нами есть кто-то, кто сопровождает нас в жизни, мы можем поднять голову, оставить червей и убежище, которое мы себе нашли, и ответить на этот призыв. Призыв быть героями нашей жизни, а не просто зрителями. Для последнего есть кинотеатры.

Цитата из м/ф «Король лев». реж. Джон Фавро. 2019. США Муфаса и Симба

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».