Как сообщало ИА REGNUM, в гневной передовице своего воскресного номера правонационалистическая газета Японии «Санкэй симбун» в связи с поездкой председателя правительства РФ Дмитрия Медведева на курильский остров Итуруп потребовала от премьер-министра страны СиндзоАбэ решительно пересмотреть стратегию на российском направлении. То есть, надо понимать, предлагается отбросить попытки добиться желаемого через «экономическую дипломатию», посулы инвестиций и «совместного хозяйствования». И перейти к более жестким мерам «убеждения» президента РФ Владимира Путина пойти на уступки безосновательным японским требованиям «вернуть северные территории», под которыми в Токио подразумевают все южнокурильские острова с омывающими их богатейшими 200-мильными морскими экономическими зонами.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Для выражения «крайнего сожаления» по поводу появления Медведева на Итурупе и, видимо, в качестве протеста против «неуважения японского суверенитета» на Курилах, «суверенитета», прямо скажем, самодельного, редакторы газеты предлагают демонстративно отказаться от сделанного лично Путиным приглашения японскому премьеру принять в сентябре участие в работе «Восточного экономического форума» во Владивостоке.

Однако, будучи лидером не только правых, но и всего японского государства, Абэ не может подобными импульсивными действиями подвергать сомнению дальнейшие отношения с Россией. Вопреки мнению русофобской «Санкэй симбун» Абэ, похоже, не желает «рубить сплеча» и портить отношения с «другом Владимиром».

По сообщению Reuter, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует приехать в Россию с официальным визитом после поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева на Курилы. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга. По словам представителя японского правительства, лидерам России и Японии необходимо провести личную встречу, так как есть некие «проблемы между двумя странами».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Однако зависящие от поддержки правых националистических сил Абэ и его кабинет не могут полностью игнорировать их жесткую позицию в отношении нашей страны. Отсюда непрекращающиеся «протесты» против любой не имеющей никакого отношения к Японии деятельности на Курилах весьма ограниченного контингента вооруженных сил России. Вот и сегодня правительство Японии вновь протестует против проведения Россией учебных стрельб в районе острова Кунашир, о чем заявил на пресс-конференции в Токио тот же Суга.

«Мы собираем информацию на этот счет. Поскольку это имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции по этим островам, мы выразили протест по дипломатическим каналам», — цитирует генсека ТАСС.

И совершенно верно поступает МИД РФ, отвергая подобные, граничащие с вмешательством во внутренние дела нашей страны и ставшие уже ритуальными, дипломатические демарши правительства Страны восходящего солнца.