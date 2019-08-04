



Иван Шилов ИА REGNUM

Кремль: визы для граждан Турции отменяются

По сообщению газеты Sözcü, президент России Владимир Путин подписал указ об отмене виз, которого на протяжении долгого времени ждала Турция. Отныне обладатели специальных (зеленых) и служебных (серых) паспортов смогут въезжать в Россию без визы. В феврале этого года Путин подписал постановление, согласно которому обладатели таких паспортов, «прибывающих в страну в рамках краткосрочных деловых поездок, смогут въезжать в страну без визы». Но турецкая сторона посчитала это недостаточным. Анкара обратилась с просьбой о безвизовом въезде для обладателей зеленых и серых паспортов без каких-либо ограничений. Сейчас в рамках данного указа турецкая сторона также в ответ отменит визовый режим для обладателей служебных российских паспортов.

Весь регион объявлен «карьерным участком»

M.sputnik.az Тунджели

По информации газеты Evrensel, в городе Тунджели, расположенном в бассейне верхнего течения Евфрата и известным своим разнообразием и богатством с точки зрения залегающих полезных ископаемых, с каждым днем открываются все новые карьеры. Стало известно, что в регионе, где уже действуют 145 горнодобывающих проектов, территория протяженностью в 60 километров, затрагивающая все горы Мунзур, была объявлена «карьерным участком». Член правления Палаты горных инженеров Турции, инженер-металлург высшей категории Джемалеттин Кючюк выразил озабоченность относительно разведки залежей полезных ископаемых: «Они рассматривают этот регион как карьерный участок. Однако в этом регионе также расположены самые ценные в мире источники пресной воды». Обращая внимание на политику завладения месторождениями и водными ресурсами, а также отношение власти к происходящему, Кючюк отметил: «Они собираются выжить людей из этого региона и обезличить его. Цель — довести проживающих в регионе людей до состояния, когда они не смогут себя обеспечивать».

Мусульманские лидеры отклонили предложение Эрдогана

Согласно информации Ahvalnews, Далия Могахед и Омар Сулейман, две ведущие фигуры мусульманского сообщества в США, отклонили предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об участии в мероприятии под названием «Объединяет умму», намеченном на 22 сентября 2019 года в Нью-Йорке. Приглашение на мероприятие для Эрдогана лоббировали известный своей близостью к турецким властям Турецко-американский исполнительный комитет (TASC) и подчиняющееся аппарату президента Управление по делам проживающих за рубежом турок и родственных общин (YTB). Примечательно, что дата проведения мероприятия совпадает с датой проведения заседаний Генеральной ассамблеи ООН, которые ежегодно посещает Эрдоган. Научный сотрудник исследовательского отдела Института социальной политики и взаимопонимания (ISPU) Могахед заявила, что она потребовала исправить соответствующие рекламные постеры.

Далия Могахед

Греческие СМИ: что ВМФ России делал в ночь попытки переворота?

По информации Ahvalnews, одна из ведущих газет Греции, Kathimerini, опубликовала сообщение о том, что в ночь на 15 июля 2016 года, когда в Турции пытались совершать переворот, на следующий день президенту Эрдогану оказывал поддержку российский военный корабль, бросивший якорь в Эгейском море. Kathimerini заявила, что эти сведения получены из «проверенных источников». Утверждается, что два российских военных корабля, ставшие предметом обсуждения, за два дня до того вышли в путь и остановились недалеко от островов Родос и Кастелоризо для патрулирования прибрежного поселка в Мармарисе, где отдыхал Эрдоган. Согласно «проверенным источникам» греческого издания, два российских военных корабля на протяжении двух дней находились восточнее Родоса и к западу от Кастелоризо.

Россия сообщила информацию по С-400

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400 в Крыму

Согласно Sputnik, Москва пока не назвала точной даты второго этапа поставки зенитно-ракетных комплексов С-400, из-за которых разразился кризис между США и Турцией. Напомним, что первый этап поставки был осуществлен. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап «будет осуществлен в предстоящие месяцы». Шугаев на пресс-конференции для российских журналистов отметил, что «поставка в Турцию С-400 была осуществлена в соответствии с указанными сроками».

Какие охранные предприятия в Сирии принадлежат России

Из сообщения «Новой газеты» о «гибели трех российских граждан в Сирии» стало известно о существовании в этой стране российской частной охранной компании «Щит». В указанном сообщении отмечалось, что российские военные должностные лица не обладают информацией о погибших. В Сирии также осуществляют свою деятельность такие российские военные охранные компании, как «Вагнер Групп», «Вега безопасность», «Славянский союз» и «Группа безопасности Моран». Охранные предприятия предоставляют в горячих точках персонал для определенных военных действий, которые могут потребоваться для специальных операций либо отпора (в особенности со стороны западных стран и Сирии).

«На востоке Евфрата военная операция неизбежна»

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

По информации AktifHaber, заместитель председателя Партии националистического движения (ПНД) Семих Ялчин заявил, что «в целях полной нейтрализации террористической угрозы, исходящей с севера Сирии, и поддерживаемой международными игроками, неизбежной является военная операция, которая будет проведена на востоке Евфрата». В своем письменном заявлении он сообщил, что ведется подготовка по обновлению доклада по курдской проблеме, подготовленного ранее Республиканской народной партией (РНП). Ялчин отметил следующее: «Полная ликвидация в регионе террористических элементов, в первую очередь Рабочей партии Курдистана и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обеспечит установление постоянного мира, гарантирующего права всех слоев населения на севере Сирии и реализацию поддерживаемых Россией и пострадавших стран этого региона обоснованных тезисов Турции, а не следование планам Америки. США тянули время в отношении Турции, до последнего использовавшей свои дипломатические каналы, терпению наступил конец. В целях полной нейтрализации террористической угрозы, исходящей с севера Сирии, и поддерживаемой международными игроками, неизбежной является военная операция, которая будет проведена на востоке Евфрата».

Турция не может преодолеть торговый кризис с Ираком

Согласно DWTürkçe, Турция, начиная с мая этого года, переживает «экспортный» кризис с Ираком, одним из самых важных торговых партнеров после Германии. Запрет на импорт некоторых продовольственных товаров, наложенный центральным правительством Ирака, довел до грани банкротства многочисленные турецкие компании. Самые большие потери понесла отрасль яичной промышленности. После приостановки закупок в секторе последовали банкротства, поскольку 70% от общего объема экспорта Турции в 22 миллиарда яиц в год поставлялось в Ирак. В связи с приостановкой продаж за последний месяц были истреблены миллион кур.

Босния отказала Турции

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

По информации TR724, Верховный суд Боснии и Герцеговины принял прецедентное решение в отношении журналиста, которого Турция требовала выдворить из страны. Просьба Анкары в отношении владельца газеты Sungurlu Gündem Озера Озсарая не была удовлетворена. Судейская коллегия в своем письме, подтверждающем решение, сочла обоснованным решение суда и поддержала отказ в требовании по выдворению, основанному на обвинении в членстве журналиста в «Фето». В решении говорится: «По мнению нашей коллегии, отсутствует одна из важнейших характеристик преступления — существование террористической группировки или формирования». Судейская коллегия также постановила, что данное решение обжалованию не подлежит. Окончательное решение за подписью министра юстиции Иосипа Грубеша было передано журналисту.

Катар отзывает свои инвестиции из Турции?

Согласно информации SamanyoluHaber, эмир Катара аль Тани, так близкий к лидеру «Партии справедливости и развития» и президенту Турции, что даже дарил ему самолет стоимостью 400 миллионов долларов, вскоре после своего визита в Америку принял решение о сокращении инвестиций в Турцию. Катар, инвестиции которого в различные отрасли Турции оцениваются в 20 миллиардов долларов (среди которых QNB Finansbank, beIN Media, на которой ведет вещание Digitürk-Lig TV), в последнее время держится подальше от Анкары. В своем докладе по Катару депутат от Республиканской народной партии в Стамбуле Эрдоган Топрак сообщил, что во время своего недавнего визита в США аль Тани в ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом обсудил сокращение инвестиций в Турцию. Примечательно, что в докладе говорится о том, что «эмир Катара пообещал Трампу разместить в США нефтедолларовые фонды Катара в сумме более 300 миллиардов долларов».

Kremlin.ru Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани

Трансляции через интернет отныне под контролем

По информации TR724, платформы, ведущие трансляции через интернет, отныне будут контролироваться Высшим советом радио и телевидения (RTÜK). Для вещания через интернет будет необходима лицензия стоимостью 100 тысяч лир. Аннулирование лицензий и цензура станет контролировать RTÜK. Отмечается, что RTÜK таким образом сможет наложить цензуру на зарубежные структуры — BBCTürkçe, «Голос Америки» (VOA) и DWTürkçe, о чем сообщает в своем докладе близкая к турецкому правительству компания SETA. Положение о теле-, радио‑ и интернет-вещании вступило в силу с 1 августа после публикации в «Официальной газете». Отныне платформы, осуществляющие трансляцию через интернет, Netflix, BluTV и PuhuTV, могут быть «заблокированы» решением RTÜK. Адвокат по правам человека Керем Алтыпармак раскритиковал директиву. По его словам, это «самый большой шаг, предпринятый за всю историю цензуры в Турции». Профессор, доктор наук Яман Акдениз отметил: «В скором времени может быть приостановлен доступ к таким зарубежным новостным источникам, как Netflix и DW Türkçe. Оказывается, вот что подразумевалось под судебной реформой».