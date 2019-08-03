



Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

«Обгоняемый автобусами и пароконными экипажами, Остап вышел к Провалу… Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек. Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей: «Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».

Илья Ильф, Евгений Петров. «12 стульев»

В интернете блуждает видеоролик, в котором наш соотечественник, видимо, впервые сделал для себя открытие — обнаружил, что Сбербанк не наш российский банк? — именно таким вопросом он задался вслух. Описать увиденное, впав в состояние шока, приличными словами он не смог. После того, как он увидел ставки по кредитам за рубежом, где Сбербанк также предоставляет свои услуги, наш герой заговорил матерными словами, искренне недоумевая, почему там, в частности — наш герой вещает из Праги, банк предлагает, например, ипотеку под 1,5%, а потребительский кредит под 3,9%. На самом деле, для многих давно уже не новость, что за рубежом кредитные ставки банков, которые мы считаем своими родными российскими банками намного ниже, чем у нас на родине. И там, за рубежом, маржа у «наших» банков соответственно намного ниже. Страшно даже представить, как они выживают с такой низкой маржинальностью. Невероятно, но очевидно — свои невысокие доходы, работая за рубежом ради престижа, банки покрывают за счет деятельности в России. Логично? Да! Как в поговорке — в одном месте убыло, в другом прибыло. Но нелогично, когда доходы жителей тех стран, где работают «наши» банки, выше доходов россиян, а ставки по кредитам показывают ровно обратную ситуацию, будто россияне самые материально богатые.

Почему так происходит? Когда бывший «государственный муж», коим был когда-то Герман Греф, переходит на работу в главный после ЦБ банк страны, а его заместитель — Эльвира Набиуллина переходит в ЦБ, и оба они с тех пор возглавляют основу основ страны — финансовую, то вряд ли стоит удивляться противоречащим всем законам экономики фактам. Ведь именно эти два банка и есть государство в государстве. То, что не позволено им за рубежом, они позволяют себе в России.

talam0nal Сбербанк

Последние новости от Сбербанка — за гранью зла, однако в СМИ одна из этих новостей звучала как благая весть. Минобрнауки договорилось со Сбербанком о запуске с 1 августа программы образовательного кредитования. Сейчас процентная ставка по образовательному кредиту, сообщало издание «Аргументы и Факты», составляет 14,45% годовых. Из них заемщик оплачивает только 8,86% годовых, а оставшиеся 5,59% годовых возмещаются за счет государственных субсидий банку. Только вдумайтесь — этот кредит называется льготным. Для кого — для студентов или для банка, которому предусмотрены субсидии от государства? На эти цели в бюджете ежегодно будет выделяться 130−150 млн рублей. А почему бы бюджету не заложить эти деньги на другие цели — на расширение бюджетных мест с обязательством последующего трудоустройства студентов в России? Почему бы Сбербанку и Герману Грефу, который любит рассуждать о молодежи как о будущем страны, что вполне очевидно всему человечеству и без банальных напоминаний об этом Грефа, не предоставить студентам кредит хотя бы на уровне ставки потребкредита, действующего в Праге. Вот тогда этот кредит и можно было бы назвать льготным. Что же все-таки называется льготой в российском образовательном кредите? Сроки и отсутствие необходимости вносить что-либо под залог. Брать со студента-то нечего, кроме имущества его родителей. Родители вряд ли будут готовы к подобным экспериментам, особенно, если в семье растет еще один или два будущих студента. Льготой называется то, что основной долг заемщик сможет начать возвращать спустя три месяца после получения диплома. За первый год действия кредита студент будет платить только 40% от суммы процентов за пользование кредитом, за второй год — 60%, а начиная с третьего года — полную сумму процентов. На погашение кредита отводится 10 лет. Понятно, что если родителям будет в тягость оказывать помощь студенту возвращать долг и одновременно содержать его, то молодому человеку придется устроиться на работу! Безусловно, страшного в том, чтобы совмещать учебу и работу, ничего нет. Вопрос лишь в том, куда трудоустроиться, особенно 14-летним, ведь даже для детей Сбербанк предусмотрел свою льготную программу. В принципе, на рынке труда для молодых людей без образования предусмотрено много низкооплачиваемой работы — менеджеры по продажам, официанты, доставщики еды и воды. Но, опять же в действие вступит то же правило — в одном месте прибудет, в другом убудет. Кредит ограничит потребление! А главное не факт, что после получения диплома повзрослевший студент более выгодно трудоустроится, если вообще найдет работу! А кредит платить придется. Если рассматривать обучение в ВУЗе с фиксированной стоимостью 100 тысяч в год и, соответственно, 600 тысяч за 6 лет обучения, то студенту нужно будет выплачивать по 8173 рубля в месяц. При этом, взяв в Сбербанке образовательный кредит размером в 600 тысяч рублей, вернуть будет нужно — 1 471 140 рублей за 16 лет и 3 месяца. На первый взгляд — эти 8 тысяч в месяц не великие деньги. Невеликие они, если студент не арендует жилье, живет с помощью родителей или имеет хороший доход. Много ли у нас в стране регионов с заработной платой, позволяющей содержать льготный кредит студента? Молодежь — это все-таки поколение, от которого зависит будущее страны или дойная корова для кредитных учреждений с первых дней ее взрослой жизни? Не приведет ли лицемерное заигрывание с молодежью к ее оттоку из страны или будущему ответному лицемерию?

Thelma and Louise Аудитория

Другая новость от Сбербанка — за гранью понимания — Герман Греф вообще может вести бизнес, не прибегая к помощи государства? Как сообщало РБК, Греф попросил Владимира Путина поддержать банкротящийся Антипинский НПЗ. Завод должен банку 3,2 миллиарда и без помощи государства долг банку не вернуть. Вы только вдумайтесь: с банком, клиентская база которого была сформирована практически за счет наследования им советского прошлого имиджа — как основного государственного банка, должно сейчас по сути расплатиться государство! Причем расплатиться за долг частного завода. А как же законы капитализма — спасением утопающего должен заниматься сам утопающий, или — за все нужно платить?! Когда Сбербанк выдавал кредит, ведь он рассчитывал все риски? Не мог не рассчитать! Первый крупный кредит размером 1,75 млрд завод получил от банка в начале 2014 года. Спустя 4 года, на одном из совещаний, как сообщает РБК, Греф обвинил Минфин в том, что налоговый маневр обрушил маржу переработки. На что главе Сбербанка задали вопрос, мол, зачем в принципе банк ввязался в этот бизнес, ведь уже в 2013 году, то есть до выдачи Антипинскому НПЗ кредита (!) было понятно, что бизнес ожидают налоговые изменения. Отдельно представитель Минфина тогда подчеркнул, что налоговый маневр, наоборот — улучшил положение заводов, занимающихся производством светлых нефтепродуктов. То есть Герман Греф все знал, но думал, что государство ему поможет?

Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Эта ситуация должна послужить уроком и правительству, и профильным ведомствам, и особенно Герману Грефу. Ведь в последнее время участились случаи, когда бизнесмены берут под реализацию реальных проектов длинные кредиты, иногда даже не успевая выбрать эти кредиты до конца, то есть в полном объеме, как у них тут же могут потребовать досрочно вернуть кредит, могут поменять законодательство, изменить налоговые маневры. Порою кажется, что все это делается специально или по заказу конкурентов. Так или иначе, на чиновниках лежит та же вина, что и на Германе Грефе. Никто из них не озвучивает проблему того, что необходимо, наконец, законодательно урегулировать вопрос хотя бы с досрочным погашением длинных кредитов, предусмотреть возможность выхода бизнесу на заданную инвестпроектом мощность и только после этого, в случае необходимости, рассматривать досрочное погашение кредита. Предприятиям нужно давать возможность твердо вставать на ноги, не подставлять им подножки!

Еще один провал 2019 года Германа Грефа. Очевидно, ощущая свою безнаказанность при работе в России, более того, будучи уверенным в поддержке государством всех своих начинаний и творений, понимая, что иностранных граждан так не «подоить», как россиян, соответственно, окончательно убедившись, что маржинальность за рубежом не та, что в нашей стране, Герман Греф продал турецкую «дочку» банка, отметив, что банк хочет сосредоточиться на развитии экосистемы в России. Все бы ничего, если бы сделка оказалась выигрышной. Но это далеко не так. С учетом курсовой разницы доллара и вложенных Сбербанком в турецкую «дочку» инвестиций за время владения ею, банк оказался по итогам сделки в большом минусе. Почему бы правительству, которое, как главный акционер, продлило полномочия Герману Грефу на посту главы банка, не задаться вопросом, за чей счет Греф собирается покрывать убытки, ведь бюджет страны может недополучить дивидендов? Или правительство устраивает подобное положение дел? А почему молчит господин Кудрин — эффективно ли работает Сбербанк под руководством Германа Грефа???