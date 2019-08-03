



Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно сообщению IRNA, главнокомандующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что согласно подписанному соглашению Иран и Россия в ближайшем будущем могут провести военно-морские учения в северной части Индийского океана, районе Ормузского пролива и акватории Каспийского моря. По его словам, учения иранского и российского флотов пройдут «в ближайшее время». Ханзади также сообщил, что в ходе недавнего визита в Москву министерства обороны двух стран подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества. По словам контр-адмирала, это первое в своем роде соглашение между Тегераном и Москвой, направленное на расширение военного сотрудничества в отношении военно-морских сил.

На фоне сложной ситуации, сложившейся в Персидском заливе, когда США заявляют о создании новой коалиции «для защиты мирного судоходства», совместные российско-иранские учения здесь могут приобрести показательное и знаковое значение, хотя на данный момент российская сторона воздерживается от комментариев по этому поводу. Напомним, что в 2017 году Иран уже проводил в этом регионе совместные учения с Китаем. Что касается России, то она до сих пор проводила с иранцами учения только в Каспийском море. Теперь же военное партнерство может быть перенесено в акваторию Индийского океана. Тут рассредоточен Пятый флот ВМС США, в соседнем Катаре расположена крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США Эль-Удейд. Дополнительно американцы обещают разместить на Ближнем Востоке ударную группу во главе с авианосцем, целевую группу бомбардировщиков и десантный корабль.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B ВВС США

Многие западные эксперты утверждают, что США «что-то готовят» в отношении Тегерана, хотя исключают сценарий войны между двумя странами. «Возникает ощущение, что в Вашингтоне просто ищут повод и для нагнетания ситуации и для продолжения агрессивной риторики в отношении Ирана, и для перехода к более активной горячей фазе конфликта», — заявила в этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова. Если мыслить аналогиями, вспоминаются события в Ливии в 2011 году или то, что происходило в Сирии в 2013 году, заходы российских кораблей в эту страну в 2012—2014 годах, в начальный период начавшейся там гражданской войны. Но, как заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в вашингтонском Институте мира, «люди не понимают, что это не будет то же самое, что и с Ираком».

Это наводит на мысль о возможностях формирования военно-политического альянса между Москвой и Тегераном, выходящим за пределы сирийского кризиса. Это хорошо понимают в Европе. Берлин заявил, что не собирается присоединяться к инициированной США коалиции в Ормузском проливе. Отказалась от проявления солидарности с американцами на этом направлении и Великобритания. Лондон сообщил, что будет участвовать в разработке планов охраны судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе совместно с европейскими странами, но без участия США. Этот призыв нашел больший отклик в Европе, чем инициатива Вашингтона. Такой идеей, правда, пока только на словах, также заинтересовались во Франции, Италии, Нидерландах, Испании и даже в Польше.

Объективно складывающаяся ситуация заметно ослабляет уровень давления американцев на Иран. Она демонстрирует, как пишет Bloomberg, «не только ограниченные возможности США формировать альянсы, но и появление у их европейских партнеров собственных, отличных от американских интересов». В этом смысле с примечательным заявлением выступила пресс-секретарь посольства США в Берлине Тамара Штернберг-Греллер: «Да, свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть обеспечена, но кем?». Добавим: и как? Как избежать рисков втягивания в еще одну развязанную американцами войну на Ближнем Востоке? И дело не только в Европе.

Kaidor Ормузский пролив на карте

США лишены возможностей пригласить в альянс такого своего партнера, как Турция. Отношения с ней находятся в фазе сложного кризиса из-за закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Турецкое издание Yeni Akit подчеркивает, учитывая то, что Россия, Турция и Иран состоят в астанинском альянсе, Тегеран в принципе мог бы пригласить и Анкару для участия в военно-морских учениях в районе Ормузского пролива. Но тогда, как полагает турецкий эксперт Дженк Тамер, «антиамериканская коалиция Россия — Турция — Иран станет обретать более конкретные очертания, чего желала бы на данном этапе избежать Анкара». Однако она не исключает возможность проведения совместных военно-морских учений с Россией в Восточном Средиземноморье и в Черном море, избегая взаимодействия с Ираном на ближних подступах.

Как бы то ни было, Турция внимательно наблюдает за тем, как политика США на Ближнем Востоке создает предпосылки для придания российско-иранскому альянсу нового содержания и нового качества. Не она одна. Как считает французский геополитолог Жан-Сильвестр Монгренье, «Москва и Тегеран начинают занимать доминирующее положение в северной части Ближнего Востока, меняя расстановку сил в ближневосточном регионе, что раньше многим на Западе представлялось маловероятным из-за наличия исторических претензий персидского национализма к «советской России», которая теперь стала «евразийской Россией, даже несмотря на наличие общих дипломатических маневров, бизнес и крупных проектов».

Kremlin.ru Владимир Путин, Хасан Рухани

Теперь Иран и Россия демонстрируют в целом общее геополитическое видение не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке, чего ранее не было и в помине. Тем более что сейчас, по словам Монгренье, «в клубке противоречий, который представляет собой регион, главный геополитический конфликт уже напрямую касается места и роли Ирана». Вот почему предполагаемые совместные российско-иранские военно-морские учения в Ормузском проливе может оцениваться как событие исторического уровня, сигнализирующее Вашингтону о том, что возможная атака против Тегерана, мягко говоря, нежелательна. Конечно, это тактика символического сдерживания американцев, но она куда больше по смыслу и глубине, чем сам Ормузский пролив.