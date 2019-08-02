



Василий Молодяков. Тринадцать поэтов: Портреты и публикации. М.: Водолей, 2018

Василий Молодяков. Тринадцать поэтов: Портреты и публикации. М.: Водолей, 2018

Это во многом итоговая книга. В ней собраны материалы о писателях, которыми автор историк литературы Василий Молодяков (университет Такусеку, Токио) занимался в течение долгого времени. В сборник, в числе прочих, вошли статьи об отечественных поэтах начала века Эрихе Голлрбахе, Владимире Маккавейском, Михаиле Струве (племяннике знаменитого «веховца» Петра Струве), современных, но, увы, ныне покойных Вадиме Шефнере и Георгии Мосешвили, одном вымышленном — Юрии Живаго и одном американском — Джордже Сильвестре Виреке. Также в нем представлены архивные публикации Вадима Шершеневича, Бориса Коплана, того же Шефнера и ряда других литераторов.

Представляется, что за исключением доктора Живаго, все это поэты явно не «первого ряда», но, как видно из содержания книги, они не только «оттеняют» собой более значимых (а зачастую и более талантливых) современников, но и сами представляют интерес и для исследователей, и для простых читателей.

Так, например, Эрих Голлербах, в основном известный как первый биограф (и корреспондент) Василия Розанова, а также автор книги о Царском селе «Город муз», предстает как требовательный к себе поэт, ищущий новых форм для своих сочинений (он шел от символизма к акмеизму). Одновременно, требовательность проявилась и в постоянной философской рефлексии поэзии. Многие его стихи, по сути, диалог (спор) с современными Голлербаху мыслителями. Так, в стихотворении, посвященном Николаю Бердяеву, он писал:

Безумию мое сознанье радо

И книжников преодолело власть.

Спокоен я, мне ничего не надо…

Дерзаю я к стопам Его припасть.

Михаил Струве также шел от символисткой школы к акмеистической, но его больше интересовал «маленький человек», а не философы (несмотря, а может быть, в пику родству со знаменитым мыслителем). Не зря, в отличие от все того же Голлербаха, дававшего «парадные» портреты городов, Петербург для Струве это Лиговка, Пески, Пять углов… Молодяков приводит автограф стихотворения «Как все дома…» с восстановленными («вычеркнуто военным цензором») строками об «убийцах и грабителях ночных», которых отправили на каторгу:

В пыли дорог, от века и доныне,

Идут, звеня.

О, Господи, за то, что я не с ними,

Прости меня.

Может быть, и нам стоит попросить прощения у собранных в книге замечательных поэтов за то, что большинство из нас их не читало.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».