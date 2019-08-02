



Иван Шилов ИА REGNUM

Военные корабли Ирана, России и Казахстана в Баку

В Баку на этой неделе, как сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» ВМС Ирана, ракетно-артиллерийский корабль «Мангистау» ВМС Казахстана, а также малые артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» Каспийской флотилии ВМФ России. Согласно информации, катера и корабли примут участие в конкурсе «Кубок моря», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Реформы дают плоды

31 июля при президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве прошло совещание, связанное с социально-экономической сферой. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президент отметил, что поставленные в начале года задачи успешно выполняются, страна уверенно развивается, реализуются крупные инфраструктурные проекты. За шесть месяцев нынешнего года экономика выросла на 2,4%, а ненефтяной сектор — на 3,2%. Самый отрадный показатель связан с ненефтяной промышленностью. Рост здесь составляет 15,7%. Рекордный показатель достигнут и в сельском хозяйстве, оно выросло на 13%, в основном за счет растениеводства, где рост составил 25%. То есть вложенные инвестиции, проводимые реформы, выданные субсидии, научный подход к сельскому хозяйству дают результаты. Торговый оборот вырос на более чем 20%. За полгода в экономику страны вложено более 6 миллиардов долларов инвестиций. Значительная часть пошла в ненефтяной сектор. Инфляция составляет всего 2,5%. Доходы населения увеличились на 6,6%. Значительно увеличена минимальная заработная плата, а также минимальная пенсия. Почти вдвое повышена минимальная заработная плата — со 130 до 250 манатов. А минимальная пенсия доведена со 116 до 200 манатов.

Peretz Partensky Нарды

Упавший МиГ-29 ищут турецкие специалисты

К поискам потерпевшего 24 июля крушение в Азербайджане военного самолета МиГ-29 привлечены турецкие специалисты, сообщила пресс-служба министерства обороны. Согласно информации, прибывшие 31 июля в Баку специалисты соответствующих структур Турции, оснащенные специальным оборудованием, приступили к поискам истребителя, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета. Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет ВВС Азербайджана потерпел крушение. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась. По предварительной версии, истребитель упал в Каспийское море. Созданная по поручению министра обороны комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, начаты следственные действия.

Проект TAP реализован на 88,5%

Строительство Трансадриатического газопровода (ТАР), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершено на 88,5 процента, сообщает госкомпания SOCAR. ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор». Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью удвоения. Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу. Протяженность трубопровода — 878 километров, из которых 550 километров пройдут по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии. Акционерами ТАР являются: BP — 20%, SOCAR — 20%, Snam — 20%, Fluxys — 19% процентов, Enagás — 16%, Axpo — 5%.

Gulustan Габалинский международный музыкальный фестиваль

Стартовал XI Габалинский международный музыкальный фестиваль

При организации фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана и Gilan Holding с 31 июля по 5 августа проходит XI Габалинский международный музыкальный фестиваль, сообщает министерство культуры. В фестивале примут участие видные музыканты, камерные и симфонические оркестры, солисты и дирижеры из Азербайджана и зарубежных стран. Первая концертная программа фестиваля была представлена 31 июля в зале Центра культуры в Габале. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась 1 августа в Центре культуры.

Азербайджан отметил День алфавита и языка

1 августа Азербайджан отметил День азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Алфавит на основе латинской графики в Азербайджане применялся с 1 января 1929 года, а с 1 января 1940 года было принято решение перейти на кириллицу. Инициатива по возвращению к латинской графике была выдвинута в 1990-х годах. 1 августа 1990 года была создана комиссия по алфавиту. Новый алфавит был утвержден и начал применяться в 1992 году. 9 августа 2001 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ, согласно которому 1 августа было объявлено Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

Peretz Partensky Маленький пастух

Азербайджан — самая молодая страна Европы

Азербайджан занимает первое место в Европе по процентному соотношению молодежи к населению. Согласно данным Евростата, доля молодого населения в возрасте от 25 до 29 лет в Азербайджане составила 9,4%, что является самым высоким показателем в Европе. Статданные свидетельствуют, что за последние десять лет численность молодежи в Азербайджане увеличилась с 9,1%. Также в список лидеров попали Кипр (8,5%), Мальта (8,4%), Албания (8,2%) и Исландия (8%). Наибольший показатель по Европе 10 лет назад был в Турции — 9%, однако сегодня доля молодежи там составляет 7,7% от численности граждан. В целом в Европе молодые люди составляют 6,2% от всего населения, что ниже подобного показателя 6,6% в начале этого десятилетия. В Германии их численность составляет 6,4%, во Франции и Великобритании — 5,8% и 6,9% соответственно.

В директора школ только через тест

2 августа в Азербайджане началось проведение тестового экзамена в рамках приема на работу директоров общеобразовательных школ, сообщает министерство образования. Экзамены проходят в Азербайджанском техническом университете. В тестовом экзамене ожидается участие более 2000 кандидатов. В конкурсе могут участвовать лица с высшим образованием по педагогической специальности или в сфере управления, имеющие не менее пяти лет педагогического стажа (в случае наличия научной степени или научного звания — три года) и занимающиеся в настоящее время педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

Science.gov.az Экскурсия на археологический памятник Нахичевань-тепе

В Нахичевани нашли следы древнейших поселений

В результате археологических раскопок на территории Нахичевани было установлено, что древние люди поселились на данной территории 300−500 тысяч лет тому назад. Как сообщает Trend, об этом рассказал заведующий Нахичеваньским отделением Института истории, этнографии и археологии, руководитель Нахичеваньской археологической экспедиции, член-корреспондент НАНА Вели Бахшалиев. По его словам, поселения находились, главным образом, в богатых природными ресурсами дельтах рек, на горных склонах, а также в пещерах, представляющих естественные убежища. «Обнаруженные в поселениях в ходе раскопок орудия труда и другие образцы материальной культуры свидетельствуют о том, что данная местность является одной из древнейших территорий расселения человека не только в Азербайджане, но и во всем мире», — сказал он. Отметим, что археологические раскопки на территории древнего поселения Нахичевань-тепе ведутся с первого июля текущего года. Исследования играют большую роль в выявлении связей между культурами Южного Кавказа и Ближнего Востока и изучении истории Нахичевани. Во время исследований были обнаружены остатки жилых домов, очаги, куски обсидиана, образцы расписной керамики, различные орудия труда.