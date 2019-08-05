От несчастных случаев не застрахован никто. И, хотя в обязанности работодателя входит обеспечение безопасности сотрудников, производственные травмы, увы, не редкость. Большинство крупных работодателей довольно успешно внедряют на производстве системы безопасности, следят за здоровьем своих сотрудников. А в прошлом году Россия присоединилась к международной концепции «нулевого травматизма». В рамках этой программы специалисты Фонда социального страхования (ФСС) разрабатывают дорожные карты, в соответствии с которыми делается анализ травматизма и профессиональных заболеваний в организациях и разработанные по итогам рекомендации направляются работодателям. Это уже дает свои результаты, помогает руководству компании «играть на опережение» и существенно снижать уровень травматизма и профессиональных заболеваний. Но, к сожалению, полностью исключить риски пока невозможно. Что делать, если все-таки избежать травмы не удалось?

Фонд социально страхования

В России действует система поддержки граждан, пострадавших на производстве. Её единственным оператором является ФСС, сделавший механизм помощи доступным и эффективным. Важной частью его работы является реабилитация пострадавших. Ежегодно Фонд тратит миллиарды рублей на страховые выплаты и оплачивает дополнительные расходы, связанные с реабилитацией. Это позволяет не только защитить от рисков, связанных с утратой заработка, но и возвратить людей к общественно полезной, активной трудовой деятельности.

При наступлении страховых случаев ФСС предоставляет единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Кроме того, пострадавшим оплачиваются дополнительные расходы по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Деньги могут пойти на оплату расходов на медицинскую помощь, на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, на уход за застрахованным лицом, проезд застрахованного и сопровождающего его лица к месту лечения, санаторно-курортное лечение, изготовление и ремонт протезов, обеспечениетехническими средствами реабилитации и транспортными средствами, а также на оплату расходов на профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование).

Пожалуй, самыми востребованными на сегодняшний день являются санаторно-курортные услуги. Фонд оплачивает лечение, проживание и проезд застрахованного лица, а также, в случае необходимости, и сопровождающего. Более того, оплачивается и отпуск застрахованного. В 2018 году оплату расходов на санаторно-курортное лечение получили 102,7 тыс. человек, в том числе — со спинальными травмами и передвигающиеся с помощью кресел-колясок. Расходы составили 5 403,6 млн рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM Санаторий

Очень часто пострадавшие обращаются за помощью в приобретении лекарственных препаратов. В 2018 году этой услугой воспользовались 92,2 тыс. человек, сумма расходов составила 1 120,8 млн рублей.

Фонд оплачивает изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт. В прошлом году Фонд потратил на это 1 636,1 млн рублей для 34,9 тыс. застрахованных лиц, на медицинскую помощь после произошедшего тяжелого несчастного случая было выделено 698,9 млн рублей, на обеспечение автомобилями необходимой модификации — 822,3 млн рублей для 1755 застрахованных лиц. Также Фонд оплатил медицинский и бытовой уход за застрахованными лицами (общая сумма — 43,2 млн рублей), профессиональное обучение и получение дополнительного профобразования (2,7 млн рублей), расходы на ремонт автомобилей и приобретение горючего, отпуск пострадавших и пр. (524,1 млн рублей).

Схема получения средств для возмещения дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию проста и отработана. Нужно подать заявление и документы в территориальный орган Фонда. В течение десяти дней принимается решение по каждому случаю. Далее в течение трёх дней заявитель получает уведомление о принятом решении, 20 дней — срок предоставления компенсации. Направление на обеспечение средствами реабилитации в организацию, отобранную в установленном порядке, выдается через 15 дней после принятия вышеуказанного решения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Листок нетродоспособности

Но, кроме финансовой помощи, ФСС ставит перед собой задачу комплексной реабилитации тех, кто пострадал от несчастного случая на производстве. Это предполагает восстановление здоровья, поддержку при социальной интеграции и дальнейшее трудоустройство. Первая часть состоит из медицинской помощи, психотерапии и реабилитации. Далее следуют социальная адаптация и переобучение, финальной же частью становится новая трудовая деятельность.

В комплексной реабилитации вокруг пострадавшего задействуется целая цепочка участников, принимающих участие в его восстановлении. Помимо Фонда социального страхования и его центров реабилитации, это — учреждения здравоохранения, медико-социальной экспертизы, профсоюзы, службы занятости и работодатели. Стоит отметить, что для социальной реабилитации Фонд решает такие сложные задачи, как оснащение современными техническими средствами, соответствующими медицинским показанием, а также обустройство среды обитания пострадавшего — например, установку пандусов и поручней. Всеми процессами от несчастного случая до выхода на работу управляет работник Фонда, осуществляющий организацию всего реабилитационного процесса, так называемый реабилитационный менеджер.

Ежегодно уровень возвращения к работе после реабилитации растёт. В Фонде считают эффективной реабилитацию, которая позволяет избежать инвалидности у пострадавшего. В тяжёлых случаях, когда инвалидность неизбежна, Фонд прорабатывает комплекс мер, который должен сохранить человека в активной жизни. Таким образом Фонд решает целый комплекс задач — от эффективной профилактики до максимально полной реабилитации, если несчастного случая все-таки избежать не удалось

Дарья Антонова ИА REGNUM К труду готов!

Для справки. Всего за период с 2000 года по 2018 год на медицинскую, социальную, профессиональную реабилитацию пострадавших Фондом социального страхования было направлено свыше 88,1 млрд рублей. И с каждым годом эти расходы растут. В 2018 году они составили более 10 607,7 млн рублей, что составляет 10,8% от всей структуры расходов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 2018 год.