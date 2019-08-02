



Иван Шилов ИА REGNUM

Пресс-служба президента Грузии Саломе Зурабишвили озвучила очередное, но интригующее заявление главы государства относительно перспектив демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы в целом и в отношении монастырского комплекса Давид Гареджи в частности. В нем указывается следующее: «Все согласны с тем, что Грузии нужны установленные границы для развития и для курса, который мы взяли (что это за курс? — С.Т.). Безусловно, ни у кого нет иллюзий, что это произойдет сегодня или завтра. Но у комиссии должна быть возможность работать в мирной и эффективной среде, чтобы достичь того результата, которого мы хотим достичь (какого результата? — С.Т.).

Приведем еще одно высказывание Зурабишвили конца мая нынешнего года: «Я считаю, что это одна из наших главных обязанностей — дать этой стране ее извечные границы (какие? — С.Т.), без чего у нас не будет до конца установленной территории и не будет до конца утверждена независимость. Так что, как и для вас, и для меня этот вопрос является одним из важнейших. Я подняла недавно с нашими двумя партнерами этот вопрос, возможно, это вызвало какие-то результаты. Но главное то, что одна комиссия уже начала работу, а вторая начнет в ближайшем будущем. И надо, чтобы быстро, но с учетом наших интересов, мы достигли того результата, которым станет утверждение постоянных границ Грузии». О каких двух партнерах говорит Зурабишвили? Первый известен — это Азербайджан. В конце февраля нынешнего года во время визита в Баку Зурабишвили на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым затронула вопрос о границе. А с каким еще государством одна обсуждала такую проблематику?

Kremlin.ru Ильхам Алиев

Судя по всему, речь идет об Армении. Эти две страны имеют общую государственную границу протяженностью 224 км, из которых 110 км уже согласованы, а остальные участки остаются спорными. В 1995 году была сформирована межправительственная комиссия по делимитации и демаркации армяно-грузинской границы, сблизить позиции сторон пока не удается. В этой связи грузинский эксперт Георгий Турава указывает, что современные разногласия Грузии с Азербайджаном и Арменией связаны, в основном, с монастырскими комплексами и церквями, которые находятся на границе. Для Азербайджана — это Давид Гареджи, для Армении — часть северных территорий, переданных ей в начале 1920-х годов, которые грузины считают своими «исконными землями», входившими некогда в Картлийско-Кахетинское царство, а позже составлявшие Тифлисскую губернию. Там расположены монастыри Хучапаванк и Хоракерт, которые «своими» считают как армяне, так и грузины.

Здесь присутствуют несовпадающие друг с другом представления об «исторической справедливости». Мы не намерены дискутировать и выяснять, кто больше прав, а кто меньше. Зафиксируем только факты. Давид Гареджи грузинские историки относят к категории национальной святыни, где сохранились уникальные фрески VIII — XIV веков. Однако по версии азербайджанской стороны, монастырский комплекс — албанского происхождения (Кавказская Албания была древним государством, возникшим в конце II — середине I века до н. э. в восточном Закавказье, занимало часть территории современного Азербайджана, Грузии и Дагестана). Баку, заявляющий себя историческим наследником христианской Кавказской Албании, называет монастырь своим. Что касается монастырей Хучапаванк и Хоракерт, которые армяне относят к себе, то грузинская сторона предлагает провести тщательную экспертизу для того, чтобы определить принадлежность этих памятников. Но Зурабишвили предприняла усилия для того, чтобы в первую очередь выяснить спорные пограничные проблемы с Азербайджаном, со своим стратегическим партнером, а не с Арменией, что требует особого прочтения ее политики на этом направлении.

Andrzej Wójtowicz Монастырский комплекс Давид Гареджи

Вновь обратимся к фактам. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана в 1996 году. Работала она с перерывами, хотя стороны всегда держали эту проблему в поле зрения, однако не шли на обострение отношений из внутренних и внешнеполитических соображений. И только в конце мая 2019 года, после восьмилетнего перерыва, совместная комиссия по демаркации и делимитации границы возобновила работу в условиях, когда ситуация вокруг Давид Гареджи стала обостряться, а грузинская сторона явно стала играть на обострение. Дело доходит уже до того, что грузинский эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе заявляет, что «для Грузии и Азербайджана будет лучше решить вопрос демаркации и делимитации спорных участков границ как можно быстрее». По его же словам, «ресурсы для этого имеются».

Wojciech Bijok Монастырский комплекс Давид Гареджи. Пещерные монастыри

Но почему через Давид Гареджи стала раскручиваться непростая «монастырская интрига», предполагающая неизбежное погружение в очень сложные и противоречивые глубокие исторические пласты, что, как считает американское издание EurasiaNet, выводит «Тбилиси и Баку на минное геополитическое поле»? Дело тут не в том, что Баку территорию вокруг монастыря считает важной с военной точки зрения, так как он находится на «стратегической высоте». Азербайджан мог бы пойти на размен территориями на других участках границы с Грузией, но только не в отношении Давид Гареджи. Окажись этот памятник полностью под юрисдикцией Грузии, он будет объявлен достоянием средневековой грузинкой христианской культуры, что подорвало бы так называемые албанские основы азербайджанской государственности и аргументы, встроенные в историческое обоснование в территориальных спорах с Арменией.

Судя по косвенным признакам, давление на Баку со стороны Тбилиси будет нарастать, о чем свидетельствует деятельность так называемой гражданской группы по вопросу Давид Гареджи, выступающей с разного рода петициями и обращениями к правительству. Из этого следует, что Зурабишвили, разыгрывая «монастырскую карту», действует в интересах некоего нового активного сегмента грузинского общества, политическую идентичность которого определить непросто. Но, как считает ВВС, «все идет к тому, что о скором разрешении конфликта говорить уже не приходится». Запущен некий механизм, остановить который сложно, что, в принципе, будет подрывать стратегическое партнерство и тесное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном. Правда, некоторые бакинские эксперты полагают, что во многом нынешний ход событий и ситуацию, сложившуюся вокруг Давид Гареджи, можно объяснить «непрофессионализмом Зурабишвили, несмотря на ее богатый дипломатический опыт».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Есть версия, изложенная бывшим председателем парламента Грузии Давидом Усупашвили, согласно которой «обострение ситуации в связи с монастырским комплексом Давид Гареджи органически переплетается с вопросом порта Анаклия, поскольку напряжение отношений с Азербайджаном влечет потерю значения такого типа проектов». Что же, может быть. Тогда остается узнать, кто из внешних игроков стоит за всем этим и кто заинтересован сейчас в дестабилизации ситуации в Закавказье. Пока же ясно одно: на острие борьбы выводится Грузия.