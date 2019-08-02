Борьба за власть над эфиром в Грузии
Борьба за власть над эфиром в Грузии продолжается, и в центре этой борьбы по-прежнему остается телекомпания «Рустави-2», которая вещает в привычном для себя режиме резкого противостояния нынешней власти. Смена владельца ни на творческом составе телеканала, ни на передачах, ни на стиле работы и способах влияния на мозги населения пока никак не сказалась.
Некоторые эксперты предполагают, что изменения в телекомпании будут происходить постепенно, чтобы не вызвать подозрений у оппонентов и стоящих на страже «грузинской демократии» местных НПО и западных партнеров, а также не стать причиной новых протестов, которых за последний период в стране было больше чем достаточно.
Пока телекомпания продолжает работать в эфире, грузинские СМИ время от времени сотрясают очередные новости в связи с ее перспективами и состоянием дел. Новый владелец и новый гендиректор обнаружили, что дела эти довольно неблагоприятные. Выяснилось, что бывшее руководство телеканала занималось денежными махинациями и показными сделками, в результате чего телекомпании был нанесен серьезный ущерб. К тому же «Рустави 2» оказалась должником как перед госбюджетом, так и перед компанией, обеспечивающей ей цифровое вещание по всей стране. Нарушениями закона в этой телекомпании уже заинтересовалась прокуратура, которая сделала по этому поводу специальное предварительное заявление.
По информации прокуратуры, выявлено злоупотребление полномочиями, направленное против интересов телекомпании «Рустави 2», в том числе присвоение крупной денежной суммы телекомпании и заключение показных и притворных сделок с целью сокрытия имущества телекомпании. Прокуратура запросила у суда разрешения на изъятие документов и информации у контракторов телеканала «Рустави 2» — компаний «Интер Медиа» и «Интер Медиа Плюс». Представитель прокуратуры Бека Квициани уже успел побывать в офисе контракторов и изъял у них необходимую для следствия бухгалтерскую, юридическую и финансовую документацию и электронную информацию. В деле, которое расследует прокуратура, речь идет о транзакциях, совершенных между «Рустави 2» и контракторами за период с 2013 года до настоящего времени, но конкретных цифр следствие пока не называет.
В связи с этим делом на допрос был вызван бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия, но так как от явки в следственные органы он отказался, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о допросе Гварамии в суде.
Параллельно этим процессам появилась информация о возможном отключении вещания в Грузии телекомпании «Рустави 2» и телекомпании «ТВ Пирвели», которая также считается стойким оппонентом нынешней власти и защитником интересов оппозиции. Компания «Стерео Плюс», которая с 2014 года, после победы в тендере, обеспечивает вещание грузинских телеканалов по всей территории Грузии через собственные частные кабельные сети и спутниковые системы, заявила о задолженности, которую ей долгое время не выплачивают эти две телекомпании.
Подобная информация вызвала новый ажиотаж, и грузинские СМИ и лидеры оппозиции заговорили о новых планах властей по отключению от эфира «Рустави 2» и иных «независимых» телеканалов.
После этого компания «Стерео Плюс» сделала новое заявление и сообщила, что «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и канал патриархии Грузии «Эртсуловнеба» от «общенационального вещания» отключены не будут. По информации «Стерео Плюс», телекомпании «Рустави 2» и «ТВ Пирвели» уже зачислили на счет компании «Стерео Плюс» задолженность за два месяца, а канал патриархии попросил отсрочки и пообещал погасить долг позднее.
Но не исчерпаны до конца вопросы, связанные с распределением долей в телекомпании «Рустави 2», и ее бывшие владельцы, один за другим, продолжают предъявлять свои претензии. Специальную пресс-конференцию на этот счет дали соучредители телекомпании Давид Двали и Джарджи Акимидзе. Они выразили недовольство нынешней редакционной политикой телекомпании, заявили о необходимости ее изменения и потребовали от нынешнего владельца Кибара Халваши уступить им 60% доли в этой компании. Только в таком случае Акимидзе и Двали, по их утверждению, смогут оказать влияние на политику и процесс вещания «Рустави 2».
На претензии бывших владельцев и учредителей уклончиво ответил назначенный новым владельцем телекомпании новый генеральный директор Паата Салия, который заявил, что никакие проценты и доли влияния на редакционную политику «Рустави 2» оказать не смогут. Он также сообщил, что сам лично в деятельность журналистов и творческого коллектива телекомпании не вмешивается, и она продолжает вещание в прежнем режиме.
На претензии бывших учредителей относительно передачи им долей гендиректор ответил, что нынешний владелец Кибар Халваши получил телекомпанию в собственность на основании решений грузинского правосудия и ЕСПЧ и согласно этим решениям ничего никому уступать не обязан. По информации Салии, Халваши готов уступить Двали и Акимидзе 40%-ную долю в «Рустави 2», но это не обязательство нового владельца, а его добрая воля.
Между тем с претензиями на долю в «Рустави 2» собирается выступить и вдова еще одного бывшего владельца телеканала, ныне покойного Эроси Кицмаришвили, который в свое время был другом и соратником экс-президента Михаила Саакашвили и в 2008 году занимал пост посла Грузии в России, а затем перешел к нему в оппозицию.
Сама Ия Кицмаришвили официального заявления на этот счет пока не делала, но об этом грузинским СМИ сообщил брат покойного Эроси Кицмаришвили. Он назвал и размер доли, на которую претендует супруга бывшего владельца, — 30%. А также пояснил: официальное заявление будет сделано после того, как вдова Эроси Кицмаришвили, Ия Кицмаришвили, закончит консультации с юристами.
Пока бывшие владельцы разбираются, кто сколько может потребовать и получить в «самой популярной грузинской телекомпании», ее бывшие кураторы и реальные распорядители приняли решение об учреждении в Грузии новой «независимой» телекомпании.
Информация появилась в виде поста, опубликованного в соцсети Facebook бывшим министром обороны правительства Саакашвили Давидом Кезерашвили. Соратник и верный друг экс-президента, который занимал пост министра обороны с 2006 года, после августовской войны 2008 года был отправлен в отставку и целиком занялся «бизнесом», из доходов которого подпитывал финансами как провластные СМИ и телекомпании, так и правившую в те годы партию Саакашвили.
Развивающиеся вокруг «Рустави 2» процессы он расценил как «крайне большую угрозу полной концентрации всех основных средств в руках правящей команды», что, кстати, достаточно «успешно» сделало в свое время «Единое национальное движение», при правлении которого основная масса СМИ вещала в нужном ЕНД русле, а остальная — в разрешенном в рамках «демократии» тоне «оппонирования властям». Но сегодня такая «концентрация СМИ в руках правящей партии» представителям бывшей партии власти кажется категорически незаконной и недемократичной. А посему, дабы оставить в Грузии пространство для инакомыслия, принято решение об учреждении новой телекомпании. В своем решении Кезерашвили ссылается не только на угрозы демократии, исходящие от правящей «Грузинской мечты», но и на те опасности, которые несет Грузии «российская пропагандистская машина», причем между первой и второй угрозами он ставит фактически знак равенства.
По его же информации, он уже начал переговоры с друзьями, в том числе в США, и в ближайшее время приступит к осуществлению этого плана в Грузии.
Исходя из тех известных обществу качеств личности самого «учредителя» будущего телеканала и его роли в партии Саакашвили и событиях в Грузии, можно сделать вывод, что он лишь озвучил то, что было принято лидерами «Национального движения», и, вероятно, из имеющихся у него средств будет частично финансировать создание и деятельность нового телеканала. А политику телекомпании, если она получит «путевку в жизнь», будет определять далеко не Кезерашвили и далеко не сам творческий коллектив. Точно так же, как формировалась политика ныне все еще оспариваемого телеканала «Рустави 2».
В числе тех, кто финансово поддержит будущий телеканал, он назвал бизнесмена Зазу Окуашвили, того самого, который в первые годы после «революции роз» подвергся жесткому давлению со стороны Саакашвили и его соратников и был вынужден как уступить доли в бизнесе, так и закрыть свою телекомпанию «Иберия», вещавшую в тот период в «оппозиционном режиме». После смены власти в Грузии в 2012 году Окуашвили сумел возобновить вещание своей телекомпании и расширить свой бизнес. Но в течение последних двух лет его отношения с нынешней властью обострились, и он не только перешел в оппозицию к «Грузинской мечте» и ее учредителю Бидзине Иванишвили, но и оказался в рядах сторонников экс-президента Саакашвили.
Пути грузинских бизнесменов и политиков неисповедимы. Но это лишь на первый взгляд, потому что каждая перебежка общественно активных лиц из одного лагеря в другой в конечном итоге объясняется обязательными к исполнению, но невыполнимыми для этих лиц требованиями, которые выдвигает та или иная правящая верхушка.