



Иван Шилов ИА REGNUM Грузинские СМИ

Борьба за власть над эфиром в Грузии продолжается, и в центре этой борьбы по-прежнему остается телекомпания «Рустави-2», которая вещает в привычном для себя режиме резкого противостояния нынешней власти. Смена владельца ни на творческом составе телеканала, ни на передачах, ни на стиле работы и способах влияния на мозги населения пока никак не сказалась.

Некоторые эксперты предполагают, что изменения в телекомпании будут происходить постепенно, чтобы не вызвать подозрений у оппонентов и стоящих на страже «грузинской демократии» местных НПО и западных партнеров, а также не стать причиной новых протестов, которых за последний период в стране было больше чем достаточно.

Пока телекомпания продолжает работать в эфире, грузинские СМИ время от времени сотрясают очередные новости в связи с ее перспективами и состоянием дел. Новый владелец и новый гендиректор обнаружили, что дела эти довольно неблагоприятные. Выяснилось, что бывшее руководство телеканала занималось денежными махинациями и показными сделками, в результате чего телекомпании был нанесен серьезный ущерб. К тому же «Рустави 2» оказалась должником как перед госбюджетом, так и перед компанией, обеспечивающей ей цифровое вещание по всей стране. Нарушениями закона в этой телекомпании уже заинтересовалась прокуратура, которая сделала по этому поводу специальное предварительное заявление.

По информации прокуратуры, выявлено злоупотребление полномочиями, направленное против интересов телекомпании «Рустави 2», в том числе присвоение крупной денежной суммы телекомпании и заключение показных и притворных сделок с целью сокрытия имущества телекомпании. Прокуратура запросила у суда разрешения на изъятие документов и информации у контракторов телеканала «Рустави 2» — компаний «Интер Медиа» и «Интер Медиа Плюс». Представитель прокуратуры Бека Квициани уже успел побывать в офисе контракторов и изъял у них необходимую для следствия бухгалтерскую, юридическую и финансовую документацию и электронную информацию. В деле, которое расследует прокуратура, речь идет о транзакциях, совершенных между «Рустави 2» и контракторами за период с 2013 года до настоящего времени, но конкретных цифр следствие пока не называет.

В связи с этим делом на допрос был вызван бывший гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия, но так как от явки в следственные органы он отказался, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о допросе Гварамии в суде.

OSCE Parliamentary Assembly Ника Гварамия

Параллельно этим процессам появилась информация о возможном отключении вещания в Грузии телекомпании «Рустави 2» и телекомпании «ТВ Пирвели», которая также считается стойким оппонентом нынешней власти и защитником интересов оппозиции. Компания «Стерео Плюс», которая с 2014 года, после победы в тендере, обеспечивает вещание грузинских телеканалов по всей территории Грузии через собственные частные кабельные сети и спутниковые системы, заявила о задолженности, которую ей долгое время не выплачивают эти две телекомпании.

Подобная информация вызвала новый ажиотаж, и грузинские СМИ и лидеры оппозиции заговорили о новых планах властей по отключению от эфира «Рустави 2» и иных «независимых» телеканалов.

После этого компания «Стерео Плюс» сделала новое заявление и сообщила, что «Рустави 2», «ТВ Пирвели» и канал патриархии Грузии «Эртсуловнеба» от «общенационального вещания» отключены не будут. По информации «Стерео Плюс», телекомпании «Рустави 2» и «ТВ Пирвели» уже зачислили на счет компании «Стерео Плюс» задолженность за два месяца, а канал патриархии попросил отсрочки и пообещал погасить долг позднее.

«Вопрос исчерпан, и на этом этапе отключение ни одному телеканалу не грозит», — заявили в «Стерео Плюс».

Но не исчерпаны до конца вопросы, связанные с распределением долей в телекомпании «Рустави 2», и ее бывшие владельцы, один за другим, продолжают предъявлять свои претензии. Специальную пресс-конференцию на этот счет дали соучредители телекомпании Давид Двали и Джарджи Акимидзе. Они выразили недовольство нынешней редакционной политикой телекомпании, заявили о необходимости ее изменения и потребовали от нынешнего владельца Кибара Халваши уступить им 60% доли в этой компании. Только в таком случае Акимидзе и Двали, по их утверждению, смогут оказать влияние на политику и процесс вещания «Рустави 2».

«Мы должны получить контроль над этим телевидением. Если у нас не будет права контроля, я не смогу дать никаких гарантий, что события там будут развиваться так, как это приемлемо для нас», — заявил Давид Двали.

На претензии бывших владельцев и учредителей уклончиво ответил назначенный новым владельцем телекомпании новый генеральный директор Паата Салия, который заявил, что никакие проценты и доли влияния на редакционную политику «Рустави 2» оказать не смогут. Он также сообщил, что сам лично в деятельность журналистов и творческого коллектива телекомпании не вмешивается, и она продолжает вещание в прежнем режиме.

Facebook.com paata.salia Паата Салия

«О независимости редакционной политики говорят очень много. Мой ответ таков: в редакционную политику никто не вмешивается, и канал продолжает работать так, как работал до сих пор. Никто не может сказать, что я дал какие-либо указания кому-то из журналистов», — заявил Салия.

На претензии бывших учредителей относительно передачи им долей гендиректор ответил, что нынешний владелец Кибар Халваши получил телекомпанию в собственность на основании решений грузинского правосудия и ЕСПЧ и согласно этим решениям ничего никому уступать не обязан. По информации Салии, Халваши готов уступить Двали и Акимидзе 40%-ную долю в «Рустави 2», но это не обязательство нового владельца, а его добрая воля.

Между тем с претензиями на долю в «Рустави 2» собирается выступить и вдова еще одного бывшего владельца телеканала, ныне покойного Эроси Кицмаришвили, который в свое время был другом и соратником экс-президента Михаила Саакашвили и в 2008 году занимал пост посла Грузии в России, а затем перешел к нему в оппозицию.

Dspace.nplg.gov.ge Эроси Кицмаришвили

Сама Ия Кицмаришвили официального заявления на этот счет пока не делала, но об этом грузинским СМИ сообщил брат покойного Эроси Кицмаришвили. Он назвал и размер доли, на которую претендует супруга бывшего владельца, — 30%. А также пояснил: официальное заявление будет сделано после того, как вдова Эроси Кицмаришвили, Ия Кицмаришвили, закончит консультации с юристами.

Пока бывшие владельцы разбираются, кто сколько может потребовать и получить в «самой популярной грузинской телекомпании», ее бывшие кураторы и реальные распорядители приняли решение об учреждении в Грузии новой «независимой» телекомпании.

Информация появилась в виде поста, опубликованного в соцсети Facebook бывшим министром обороны правительства Саакашвили Давидом Кезерашвили. Соратник и верный друг экс-президента, который занимал пост министра обороны с 2006 года, после августовской войны 2008 года был отправлен в отставку и целиком занялся «бизнесом», из доходов которого подпитывал финансами как провластные СМИ и телекомпании, так и правившую в те годы партию Саакашвили.

«Развернувшиеся в последний период события многое показали мне по-новому и побудили к принятию важного решения о включении в общественную жизнь Грузии. Активность молодежи (Кезерашвили имеет в виду те малочисленные, но все еще продолжающиеся акции протеста у здания парламента, которые якобы добровольно организует грузинская молодежь и за которыми стоят интересы и лидеры партии Саакашвили — прим. автора) породила в нашей стране позитивный заряд. На наших глазах рождается гражданское общество — появилось новое поколение, желающее сыграть роль в развитии нашей страны. Появилась надежда, что путь Грузии к Западу находится под защитой не только нескольких партий и политических групп, но и всего общества и нового поколения», — написал Кезерашвили.

Развивающиеся вокруг «Рустави 2» процессы он расценил как «крайне большую угрозу полной концентрации всех основных средств в руках правящей команды», что, кстати, достаточно «успешно» сделало в свое время «Единое национальное движение», при правлении которого основная масса СМИ вещала в нужном ЕНД русле, а остальная — в разрешенном в рамках «демократии» тоне «оппонирования властям». Но сегодня такая «концентрация СМИ в руках правящей партии» представителям бывшей партии власти кажется категорически незаконной и недемократичной. А посему, дабы оставить в Грузии пространство для инакомыслия, принято решение об учреждении новой телекомпании. В своем решении Кезерашвили ссылается не только на угрозы демократии, исходящие от правящей «Грузинской мечты», но и на те опасности, которые несет Грузии «российская пропагандистская машина», причем между первой и второй угрозами он ставит фактически знак равенства.

Defense.gov Давид Кезерашвили

«Я считаю, что для борьбы с пропагандистской машиной России нужна постоянная активность, и западный выбор грузинского народа нуждается в защите. Именно поэтому я принял решение вместе с моими друзьями учредить новую телевизионную платформу, которая и обеспечит эту защиту. Платформу, которая будет поддерживать не какую-то партию или группу интересов, не какое-то элитарное единство, а все гражданское общество, и которая станет гласом свободы и прогресса в нашей стране», — раскрыл свои «замыслы» Давид Кезерашвили.

По его же информации, он уже начал переговоры с друзьями, в том числе в США, и в ближайшее время приступит к осуществлению этого плана в Грузии.

«Надеюсь, что в скором времени мы укомплектуем сильную команду известными обществу и имеющими высокую степень доверия журналистами и новыми лицами, и телевидение в кратчайшие сроки будет готово к выходу в эфир», — заявил Кезерашвили.

Исходя из тех известных обществу качеств личности самого «учредителя» будущего телеканала и его роли в партии Саакашвили и событиях в Грузии, можно сделать вывод, что он лишь озвучил то, что было принято лидерами «Национального движения», и, вероятно, из имеющихся у него средств будет частично финансировать создание и деятельность нового телеканала. А политику телекомпании, если она получит «путевку в жизнь», будет определять далеко не Кезерашвили и далеко не сам творческий коллектив. Точно так же, как формировалась политика ныне все еще оспариваемого телеканала «Рустави 2».

«Идею» Кезерашвили уже поддержал бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия, который, вероятно, окажется под судом и следствием в связи с выявленными прокуратурой нарушениями закона. Свой комментарий Гварамия сделал на очередной акции у здания парламента, которые неизменно проводятся здесь начиная с 20 июня. Он пообещал использовать все свои связи, чтобы привлечь финансирование для новой телекомпании.

«Я работаю по многим направлениям. Буду вести переговоры со всеми, в том числе с Михаилом Саакашвили. Я уже говорил с Зазой Окуашвили, и он готов принять участие в этом деле. Я буду говорить со всеми, кто борется с диктатурой в Грузии», — заявил Гварамия.

В числе тех, кто финансово поддержит будущий телеканал, он назвал бизнесмена Зазу Окуашвили, того самого, который в первые годы после «революции роз» подвергся жесткому давлению со стороны Саакашвили и его соратников и был вынужден как уступить доли в бизнесе, так и закрыть свою телекомпанию «Иберия», вещавшую в тот период в «оппозиционном режиме». После смены власти в Грузии в 2012 году Окуашвили сумел возобновить вещание своей телекомпании и расширить свой бизнес. Но в течение последних двух лет его отношения с нынешней властью обострились, и он не только перешел в оппозицию к «Грузинской мечте» и ее учредителю Бидзине Иванишвили, но и оказался в рядах сторонников экс-президента Саакашвили.

Borbolia777 Заза Окуашвили

Пути грузинских бизнесменов и политиков неисповедимы. Но это лишь на первый взгляд, потому что каждая перебежка общественно активных лиц из одного лагеря в другой в конечном итоге объясняется обязательными к исполнению, но невыполнимыми для этих лиц требованиями, которые выдвигает та или иная правящая верхушка.