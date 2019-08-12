Власти Москвы и застройщик озадачены вопросом, можно ли скорректировать маршрут Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы на участке вдоль могильника радиоактивных отходов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

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Таким образом, планируется снизить угрозу распространения радиации, утверждает он.

Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили и активисты, выступающие против строительства трассы. Более того, по их словам, на уровне слухов распространяются сведения, что якобы уже подготовлен новый проект моста через Москву-реку, согласно которому данный участок ЮВХ пройдёт над железнодорожным полотном у платформы «Москворечье». Это позволит «отодвинуть» трассу в сторону от могильника.

Однако среди противников строительства трассы вдоль опасного места есть и лица, скептически относящиеся к этой информации. В частности, общественный деятель Дмитрий Сараев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что, по его сведениям, источником этих данных является депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова.

«Депутат Мосгордумы Стебенкова на одной из встреч с жителями озвучила информацию, что мост якобы решили строить по-другому. Я считаю, что эта информация по прокладке моста другим маршрутом является недостоверной. Скорее всего, власти выдают свои планы за уже свершившийся факт. Нет документаций, экспертиз. Это пустая информация. Людей такими вбросами вводят в заблуждение», — заявил Сараев.

Общественник отметил, что активисты направляли соответствующий запрос в Москомархитектуру, однако в госорганах эту информацию не подтвердили.

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В свою очередь общественный деятель Михаил Борзунов предоставил корреспонденту ИА REGNUM копию ответа Мосгосстройнадзора на запрос относительно согласования проекта моста возле могильника радиоактивных отходов. Из ответа следует, что ведомство не располагает информацией относительно его строительства и корректировки.

«Проектная документация на строительство объектов по указанному в обращении адресу в Мосгосстройнадзор не поступала, разрешение на строительство не оформлялось, извещение о начале строительства не поступало, государственный строительный надзор не осуществляется», — отмечено в документе от 30 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС.

По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух — в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.