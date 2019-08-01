Считая русские Курилы «своими», японские власти, что называется, «на дух не переносят» появление на них представителей российского правительства, тем более его председателя, в нашем случае Дмитрия Медведева, осмелившегося (о, ужас!) в очередной раз, как пишут японские газеты, «высадиться на северных территориях». И не успел российский премьер еще долететь до намеченного для краткого посещения острова Итуруп, как министр иностранных дел страны-соседки Коно Таро и официальный представитель правительства Суга Ёсихидэ один за другим принялись стращать Москву «ответом надлежащим образом». А именно, как пишут японские газеты, «ухудшением отношений и негативным влиянием на переговоры о совместной хозяйственной деятельности на северных территориях», за которую почему-то так ревностно держатся российские лидеры. То есть в ответ на нежелание русских признавать «японский суверенитет» на Курилах мы-де не будем с вами там сотрудничать — выращивать помидоры и клубнику, убирать мусор и организовывать туризм — скорее всего, «ностальгический». Честное слово, диву даюсь, неужели наши люди не способны все это делать сами, без «японского дяди»?

Иван Шилов ИА REGNUM Ялтинская конференция

И, похоже, не хотят националистически настроенные в духе «великой Японской империи» господа Абэ, Коно, Суга вспоминать, как их предшественники на заключительном этапе войны уговаривали русских забрать обратно не только Южный Сахалин и Курильские острова, но и северный остров японской метрополии — Хоккайдо, на который СССР и не претендовал. При единственном условии, вернее, даже не условии, а нижайшей просьбе, если не мольбе, не вступать в войну на стороне англосаксов, ибо именно участие в сражениях победоносной Красной армии не оставляло японцам никаких шансов на продолжение вооруженной борьбы.

В отличие от послевоенных лет, не желают теперь в Токио признавать ялтинские решения глав великих держав о возвращении по итогам войны ранее принадлежавших России Сахалина и Курил, прибегая к абсурдным ссылкам на то, что, видите ли, японских представителей… в Ялте не было (!?). Так, извините, и Гитлера на совещаниях «большой тройки» в Тегеране и Ялте не было, ибо и быть не могло. Что за извращенная, если не сказать резче, логика, право?

Видимо, забыли или не желают помнить указанные господа территориальные условия безоговорочной капитуляции милитаристской Японии 2 сентября 1945 года, когда японское императорское правительство согласилось с тем, что территория их страны будет ограничена четырьмя островами метрополии. И более мелкими островами, из числа которых, по обязательному для исполнения Японией меморандуму генерала Макартура, все, подчеркиваю, все Курильские острова к северу от Хоккайдо исключались из территории японского государства.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. 1 августа 2019 года

Не нравится японским националистам и текст мирного Сан-Францисского договора, в котором Япония отказалась от «прав, правооснований и претензий» на все Курильские острова. Это уже потом, для «обоснования» реваншистских выдумок, легковерных японцев стали убеждать, что якобы по мирному договору 1951 года японское правительство не отказывалось-де от Южно-Курильских островов, которые, по все той же извращенной логике, вовсе и не Курилы, то есть по-японски не Тисима, а «являющиеся продолжением Хоккайдо исконно японские территории».

Перечень несуразиц или, как говорили на Руси, невсупориц в исполнении японских эквилибристов от политики можно продолжить. Если японский народ соглашается верить этим придумкам, это его выбор. А вот нашему народу необходимо разъяснять, что никаких оснований для притязаний на законно принадлежащие России Курильские острова Япония не имеет и должна прекратить вынашивать планы изменить итоги войны и пытаться склонять к такому изменению российское руководство.