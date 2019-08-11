Атака с моря

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Ключевой новость в сфере транспорта за последнюю неделю стало задержание Службой безопасности Украины российского танкера. Судно было задержано в порту Измаил в Одесской области, на нём были проведены обыски, изъяты документы, причем без разрешения российского консула.

Украина объяснила задержание тем, что в 2018 году ныне задержанное судно якобы «блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе». При этом подтверждается, что экипаж не нарушал морского права и законов Украины. В СБУ уточняют, что готовится ходатайство в суд об аресте судна.

Российская сторона планирует следить за развитием ситуации с захватом танкера, однако, как отмечают в МИДе, отстаивать отмену ареста должен владелец судна.

«Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане — моряки уже находятся давно дома», — заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM». Речь идет о 10 членах экипажа, все жители Краснодарского края.

Владельцем судна является компания «Фос Шипинг Менеджмент». Как сообщал ТАСС, владелец танкера намерен в случае ареста судна обжаловать это решение в Высоком суде Лондона, в международных инстанциях.

Ряд экспертов уже назвали действия СБУ провокацией в адрес России.

Служба безопасности Украины Российский танкер Nayma в украинском порту Измаил

Грузия подсчитала убытки

Грузинская авиакомпания Georgian Airways отчиталась об потерях, понесенных компанией в результате запрета на прямые авиаперелеты с Россией. По данным пресс-службы компании, за неполный месяц ущерб составил 25 млн долларов.

«Пришлось вернуть 80% уже реализованных авиабилетов. Помимо этого, резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты», — сообщает Georgian Airways.

В связи с этим авиакомпания обратилась в правительству Грузии с просьбой оказать им финансовую помощь. Как пишет «Sputnik Грузия», власти учли просьбу и приняли решение «частично компенсировать ущерб».

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

Кроме того, правительство Грузии, в свою очередь, ожидает, что ущерб от сокращения турпотока из России в целом может составить порядка 750 млн долларов.

Напомним, что решение о приостановке прямых авиарейсов с Грузией правительство России приняло после того, как в Тбилиси начались антироссийские акции протеста. Поводом для этих акций послужил визит депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в статусе президента Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести здесь 26-ю сессию ассамблеи.

Начавшееся в парламенте Грузии утром 20 июня заседание МАП было сорвано митингом. Акция проходила под лозунгами «Россия — оккупант», «Председателя парламента в отставку», «Главу МВД в отставку», «Досрочные выборы по пропорциональной системе» и другими.

СПГ оплатят из бюджета

Российское правительство выделит компании «Новатэк» 103,6 млрд рублей бюджетных денег для строительства СПГ-терминала «Утренний» в Сабетте (ЯНАО). Общая стоимость терминала, как ожидается, составит 144,2 млрд рублей. По данным РБК, выделенные государством средства будут перенаправлены с проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Экспортная мощность терминала составит 21,6 млн тонн в год (из которых 19,8 млн — СПГ и 1,8 млн тонн — конденсат), а ввод терминала в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Причем важно отметить, что в середине июля российское правительство также одобрило строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэка» в Мурманской области. Мощность этого комплекса составит более 20 млн тонн в год. Стоимость проекта — около 70 млрд рублей.

Также компания «Новатэк» намерена построить терминал на Камчатке. Проект будет идентичным мурманскому, не считая дноуглубительных работ, которые необходимо провести на Камчатке. СПГ-хабы позволят сократить транспортные издержки «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2». Предполагается, что газ будет доставляться в терминалы на танкерах ледового класса по Северному морскому пути, а затем СПГ будет перегружаться на обычные газовозы.

Novatek.ru Ямал СПГ

Севморпуть откроют в зиму

К 2030 году навигация по Северному морскому пути станет круглогодичной. Такие сроки указаны в плане «Росатома» по развитию инфраструктуры водной магистрали, сообщила газета «Коммерсант». В издании уточняют, что основным интересантом запуска круглогодичной навигации выступает как раз компания «Новатэк».

На первом этапе плана развития, в 2019—2024 годах, госкорпорация ожидает достичь увеличения грузопотока по Севморпути до 80 млн тонн, как было заявлено в майском указе президента. Кроме этого, как отмечает издание, в этот период будут созданы инфраструктурные условия дальнейшего развития СМП и прибрежных территорий.

На третьем этапе, в 2030—2035 годах, на базе Севморпути планируется создание международного мультимодального транспортного коридора.

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Однако многие перевозчики до сих пор считают Севморпуть не самым удобным путем для перевозок — тяжелая ледовая обстановка не позволяет четко прогнозировать точное время доставки груза, причем даже в летнее время. Поэтому основная часть перевозчиков, несмотря на развитие магистрали, отдает основное предпочтение более длинному, но при этом более предсказуемому и надежному маршруту через Суэцкий канал.

Напомним, что Северный морской путь представляет собой пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Общие враги, но разные друзья

Белоруссия готова увеличить транзит нефтепродуктов через территорию Латвии после реконструкции Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс после визита Минск с визитом, сообщает издание LNT. По его словам, со стороны Белоруссии «ощущается» желание развивать экономическое сотрудничество с Латвией.

При этом Белоруссия не рассматривает наравне с Прибалтикой транзит через Россию, даже несмотря на то, что речь идет о нефтепродуктах. Еще два года назад президент России Владимир Путин предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.

(сс) Victoria_Borodinova Цистерна для транспортировки нефти

Для урегулирования ситуации Российские железные дороги предложили 50-процентную скидку для Белоруссии на транзит, однако основные объемы грузов по-прежнему идут через Прибалтику, но теперь, вероятно, грузы последуют не только через Литву.

То есть обработанное на белорусских НПЗ сырье продолжает идти через порты Прибалтики, тем самым обогащая политических оппонентов как России, так и Белоруссии. Российская скидка на транзит для Белоруссии, важно отметить, по-прежнему действует.