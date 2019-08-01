Анонимные авторы телеграм-каналов рассуждают о московских предвыборных протестах в контексте так называемой операции «Преемник». И оценивают в этом ракурсе меняющиеся шансы Сергея Собянина. Тема среди блогеров настолько популярна, что даже удивительно, чем их она так увлекает. Ведь сложно представить, что у действующего мэра Москвы в реальности есть перспективы, кроме случайных, стать президентом России в 2024 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Во-первых, его возраст. При всём уважении к хорошей физической форме, ясности ума и активности, Собянину уже сейчас 61 год. Через пять лет будет 66. Напомним, действующему президенту, преемника которому так внимательно присматривают, сейчас ровно столько. Не самое лучшее время для начала нового пути. И хотя есть примеры и более возрастных президентов, например, Дональду Трампу 73 года, но в условиях России это не актуально. У нас нет острого конфликта внутри общества, как в Соединённых Штатах, и нет надобности в популистах или людях, которые из последних сил будут выкручивать штурвал туда, куда нужно определённой части населения. Наоборот, есть потребность в человеке, который последовательно на долгий срок займётся развитием страны, не подвергая её рискам и необдуманным решениям.

Во-вторых, обдуманности действий как раз и не хватает Собянину. Он вместе со своей командой склонен действовать авантюрно, возможно, импульсивно и на грани фола. Это очевидно любому наблюдателю, а руководство страны об этом, не стоит сомневаться, прекрасно осведомлено. Методы Сергея Собянина отлично показала, например, мусорная экспансия в Шиес, где реакция населения и экологов была предсказуема и просчитывалась, но тем не менее не была учтена. В итоге на пустом месте получили многомесячный скандал, множество негативных информационных поводов в СМИ, политический тупик. Далее — полная неспособность признать проблему и отреагировать. Когда после ошибок начинается скандал, требующий новых решений, московское руководство сразу же ищет для своей головы уютный песок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон ТБО

Вспомним историю с отравлением детей в школах и детсадах Москвы в конце 2018 года. Два месяца власти города упорно делали вид, что ничего не происходит. И оказались вынуждены «заметить» проблему, когда скандал обрёл федеральный резонанс. А ведь беды родителей были самые настоящие, с которыми их оставили один на один.

Или давайте посмотрим на историю с обнаружением ядерного могильника на пути Юго-Восточной хорды. Что там внутри, скорее всего, не знает никто из ныне живущих. Мало ли какие сюрпризы в середине прошлого века приготовили городу. Не нужно иметь острый ум, чтобы оценить возможную катастрофу после первого же сигнала. И тщательно исследовать риски до того, как произойдёт вмешательство в грунт строительной техники. Но мы видим самонадеянность и формальный подход с типичным авось. Если даже с ядерным могильником не получается адекватно разобраться, как доверить в таком случае ядерную кнопку?

Георгий Балаков ИА REGNUM Экологическая проверка

Вопиющая необдуманность — внедрение проекта «Московская электронная школа» (МЭШ), когда в нарушение закона, без согласия родителей начался масштабный эксперимент с участием детей, без предварительных медицинских и психологических исследований, исключительно опытным путём.

В-третьих, деятельность Собянина в Москве, хотя и имеет определённые хозяйственные успехи, вносит раскол в общество, ссорит его разные группы — водителей и пешеходов, строителей и жителей микрорайонов. Она прокатывает катком по человеческим судьбам. Каждый закрытый московский рынок и палатка — это лишившиеся рабочих мест торговцы. Разогнанные маршрутчики — предприниматели, вынужденные соглашаться на любую работу. Да, в итоге места торговли преобразились, система транспорта из рынка услуг превратилась в механизм. Но сколько тех, кто разорился, чьё имущество погибло под ковшом или сгнило в гараже? Не вина этих людей, что в 90-е годы рухнула единая транспортная система столицы, что не выдержали конкуренции монопольные государственные торговые сети. Но именно они стали крайними. И если в зажиточной Москве реформы мэрии город смог пережить, что будет в глубинке, депрессивных регионах?

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых точек в Москве

В-четвёртых, у Сергея Собянина нет политического опыта. Он руководил субъектами РФ, где возможно авторитарное управление. В его работе нет идеологии, армии, внешнеполитических угроз. Впервые столкнувшись с открытыми условиями, войнами кланов и интригами, неопытный человек поведёт себя непредсказуемо.

Должность мэра Москвы — хороша и самодостаточна. Собянину стоит задуматься о её сохранении и положительном вкладе в историю столичного города.

Тайные эксперты и аналитики, предлагающие Сергея Собянина в качестве руководителя страны, либо лично им очарованы и искренне ошибаются, либо умышленно создают шумовой фон. Благо богатства Москвы способны снести и не такие чудачества.