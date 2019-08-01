На Соломбальском кладбище Архангельска, справа от дороги к храму, есть могила с покосившимся памятником. Это погребение последнего корабельного мастера Архангельского адмиралтейства Федора Загуляева (1792−1858). На Архангельском адмиралтействе, которым он руководил с 1842 по 1858 гг., Ф.Т.Загуляев построил 61 военное и транспортное судно. Ему повезло: он скончался в 1858 году, не увидев закрытия через четыре года своего детища.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Могила кораблестроителя Ф. Т. Загуляева на Соломбальском кладбище города Архангельска

«Федор Тимофеевич Загуляев, старший производитель кораблестроительных работ при Архангельском порте, был таким же техником самоучкою, как и предшественник его Курочкин и Ершев. Он родился в Архангельске, в 1792 г. Отец его был комендором унтер-офицерского чина.

Степан Огородников, полковник по адмиралтейству, официальный историк российского флота Службу свою Ф. Т. начал в 1804 г. будучи 12 лет от роду, поступил мачтовым учеником в команду интендантсткого отделения при Архангельском порте. С того времени и до самой своей смерти он не покидал Архангельска. В 1809 г. Ф. Т. произведен в корабельные ученики 2 класса, а в 1822 г. — в помощники корабельного мастера, имея наставником в своем деле опытного и искусного в то время строителя А. М. Курочкина» (1).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Могила кораблестроителя Ф. Т. Загуляева на Соломбальском кладбище города Архангельска

Израиль Быховский, архангельский историк «Последним корабельным мастером Соломбальской верфи был Федор Тимофеевич Загуляев — коренной северянин, родившийся в Архангельске в 1792 году в семье корабельного комендора <…> Своей пытливостью подросток понравился и Ершеву, и Курочкину, стал их общим любимцем <…> Опытные корабельные мастера передали ему тысячи тех тонкостей кораблестроительной практики <…> Он <…> руководил сооружением отдельный узлов и деталей, давал указания плотникам, контролировал их работу» (2).

«Военная служба Ф. Т. в офицерских чинах началась с 22 декабря 1826 г. когда он был переименован в прапорщики корпуса корабельных инженеров. Быстрое повышение его в чинах, помимо всякой протекции, было поистине удивительно. Через 2 года — поручик, через 9 — капитан, а через 12 лет уже подполковник, на 46 году от рождения <…> В 1849 г. Ф. Т. произведен был в полковники, а в 1858 г. — в генерал-майоры. Таким образом, деятельность его по кораблестроению продолжалась 54 года.

Степан Огородников …в 1826 г. за содействие в успешном построении в Архангельске двух 74-пушечных кораблей «Иезекииля» и «Азова», по высочайшему повелению, выдано ему единовременно, в награду 300 р. асс. В 1830 г. за отличную службу и труд по судостроению, выдан в награду годовой оклад жалованья 690 р., в 1835 г. он получил в награду 360 р., а в 1837 г. — 1000 р. С 1834 года назначены были ему столовые деньги по 571 р. в год <…> Имел ордена: Св. Станислава 3 ст., и Св. Анны украшенный императорскою короною» (3).

Фрегат «Диана» построенный Ф.Т.Загуляевым в 1852 году в Соломбале

«В 1822 году его, молодого кораблестроителя, назначили помощником строителя кораблей «Иезекииль» и «Азов» <…> однако до 1829 года самостоятельно кораблей он не строил <…> В 1829 году <…> было решено срочно построить целую серию крупнотоннажных транспортных судов, вооруженных артиллерией для обороны от возможного нападения каперов. Постройка этих судов была целиком возложена на Загуляева. Один за другим он спускал на воду 16-пушечные транспорты: «Гапсаль», «Оку», «Тверь», «Свирь» и другие.

Израиль Быховский, архангельский историк В 1842 году в связи с переводом Василия Ершева в Кронштадт Федор Загуляев принял от него управление Соломбальской верфью <…> Загуляев разработал чертеж и построил по нему свой первый линейный 74-пушечный корабль «Ингерманланд», спущенный на смену погибшему тезке. Вслед за «Ингерманландом» он построил еще целую серию однотипных линейных кораблей» (4).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Модель формирования корпуса 74-пушечного линейного корабля XIX века на стапеле. Экспозиция Центрального военно-морского музея. Санкт-Петербург

«Линейный корабль «Ингерманланд» (при закладке «Иезекииль»). Заложен 01.09.1842 на Соломбальской верфи. Строитель Ф. Т. Загуляев. Спущен 23.05.1844 вошел в состав БФ. 74 ор. В июне — июле 1844 г. в составе отряда перешел из Архангельска в Кронштадт. 10.10.1845 во главе отряда под флагом вице-адмирала Ф. П. Литке (на борту находился великий князь Константин Николаевич) вышел из Кронштадта в дальнее плавание по маршруту Копенгаген — Плимут — Палермо — Неаполь — Тулон — Алжир — Гибралтар — Танжер — Лиссабон — Портсмут — Копенгаген… Участвовал в Крымской войне 1853−1856. В мае 1854 г. встал по диспозиции на Малом Кронштадском рейде на случай прорыва неприятельского флота.

Александр Чернышев, историк российского флота 21.03.1860 исключен из списков судов БФ» (5).

Израиль Быховский «В 1852 году со стапелей Соломбальской верфи сошел 44-пушечный фрегат «Диана». Он был последним из построенных Загуляевым парусных судов. С той поры Федор Тимофеевич строил уже пароходофрегаты, а также портовые пароходы» (6).

04.10.1853 вышел из Кронштадта на Дальний Восток по маршруту Копенгаген — <…> Рио-да-Жанейро-мыс Горн — Гонолулу и 11.07.1854 прибыл в залив де-Кастри <…> В сентябре 1854 вышел в Японию, чтобы доставить туда миссию графа Е. В. Путятина для продолжения переговоров. Посетил порты Хакодате, Осака, Када. 22.11.1854 пришел в порт Симода, где погиб 07.01.1855 во время землетрясения. Экипаж был спасен. Командир, 8 офицеров и 150 матросов доставлены на Камчатку на американской шхуне. Е. В. Путятин, 8 офицеров и 409 матросов достигли Амура на построенной экипажем фрегата шхуне «Хеда». Остальные члены экипажа (10 офицеров и 275 матросов) вышли в море на торговом судне, но у о-ва Сахалин были взяты в плен английским пароходом» (7). Александр Чернышев «Фрегат «Диана». Заложен на Соломбальской верфи 21.5.1851. Строитель Ф. Т. Загуляев. Спущен 19.05.1852, вошел в состав БФ. 2050 т, 52,9 меж. перп… х 13,6×4,3 м, 52 ор. <…> 443 человека <…> Последний парусный фрегат Российского флота. В июне — июле 1852 г. перешел из Архангельска в Кронштадт <…>вышел из Кронштадта на Дальний Восток по маршруту Копенгаген — <…> Рио-да-Жанейро-мыс Горн — Гонолулуприбыл в залив де-Кастри <…> В сентябре 1854 вышел в Японию, чтобы доставить туда миссию графа Е. В. Путятина для продолжения переговоров. Посетил порты Хакодате, Осака, Када.пришел в порт Симода, где погибво время землетрясения. Экипаж был спасен. Командир, 8 офицеров и 150 матросов доставлены на Камчатку на американской шхуне. Е. В. Путятин, 8 офицеров и 409 матросов достигли Амура на построенной экипажем фрегата шхуне «Хеда». Остальные члены экипажа (10 офицеров и 275 матросов) вышли в море на торговом судне, но у о-ва Сахалин были взяты в плен английским пароходом» (7).

План Архангельского адмиралтейства в 1831 году

«Число всех судов им построенных было: 74-х-п. кораблей — 7, пароходофрегат 50-п. — 1, парусных фрегатов 44-п. — 2, портовых пароходов — 2, бригов 20-п. — 2, шкун — 3, транспортов — 8, канонерских лодок — 34, камельных ботов — 2, итого — 61 судно.

Степан Огородников Мелочные улучшения, введенные Ф. Т. в систему судостроения, помимо трюмного диагонального набора, заключались в некоторых отступлениях от системы Саймонса <…> Чистота внутренней отделки военных судов доведена была Ф.Т. до возможного совершенства, заслуживавшая неоднократно монаршее одобрение» (8).

Израиль Быховский «В 1856 году на воду был спущен построенный Загуляевым пароходофрегат «Илья Муромец» <…> корабль водоизмещением 3200 тонн во много раз превосходил тоннаж строившихся здесь ранее даже самых крупных парусных линейных кораблей <…> В 1858 году Загуляев <…> заложил еще два пароходофрегата — 8-пушечный «Соломбала» и 51-пушечный «Пересвет», однако последние два были достроены уже не им, а его помощниками» (9).

Винтовой фрегат «Пересвет» заложенный Ф. Т. Загуляевым в 1858 году в присутствии императора Александра Второго. Неудачный спуск корабля на воду стал поводом для закрытия адмиралтейства

«Государь император, вместе с его королевским высочеством, наследным принцем Вюртембергским <…> военным и гражданским губернаторами, посетил вторично адмиралтейство и совершил закладку в косвенном эллинге винтового фрегата «Пересвет»…

В последние дни жизни Ф. Т. Загуляева кораблестроение Архангельского порта, вследствие применения парового двигателя к судам больших рангов, получило совершенно другое направление, следовать с успехом по которому, увы, оказалось тогда же весьма затруднительным для порта по причине физических условий Двинского фарватера <…> в мелководии Двинского бара.

Степан Огородников С отбытием государя императора тогда же последовали в Архангельском адмиралтействе весьма значительные перемены <…> Инициатива сего наступившего преобразования адмиралтейства, исходила всецело от его высочества генерал-адмирала, желавшего поставить Архангельский порт <…> образом правильного и благоразумно-веденного хозяйства. Плодом <…> был ряд проектов, предварительно одобренных на месте управляющим Морским министерством адмиралом Мятлиным <…> Вице-адмирал Глазенап <…> ходатайствовал о перенесении завода на Соломбальское адмиралтейство <…> Глазенап проектировал для зимовки судов устроить гавань подле адмиралтейства в вершине реки Курьи, углубив оную до Никольского через нее моста <…> Равно предложено упразднить и канатный завод <…> по ветхости и по совершенной для порта бесполезности» (10).

Великий князь Константин Николаевич, получивший морское воспитание от адмирала Федора Литке, руководил морским министерством России с 1853 года. Переход флота с парусного на паровой проходил по его планам. Маловероятно, чтобы Константин Николаевич не видел объективных проблем Архангельского адмиралтейства. Крупные корабельные деревья к тому времени были на Северной Двине в значительной мере вырублены. Архангельск не имел металлургического производства или металлообработки. Железнодорожного сообщения с Москвой и Петербургом он также не имел, доставка грузов велась по Мариинской системе каналов. Рабочие адмиралтейства специализировались на деревянном судостроении. Все это лишало Соломбалу перспективы. Кажется генерал-адмирал под планами перестройки здешнего судостроения скрывал мысли о его ликвидации, тем более что Петербургское адмиралтейство в отличие от Архангельского им активно модернизировалось, что требовало концентрации средств. Ф. Т. Загуляев, на глазах которого происходила перестройка Архангельского адмиралтейства, понимал что эпоха уходит, и, вероятно, предполагал, что новации закончатся закрытием верфи. В любом случае Федор Тимофеевич переживал за свою верфь, все время пропадал на производстве, где и подорвал здоровье.

Израиль Быховский «Неутомимый энтузиаст, Федор Тимофеевич Загуляев <…> большую часть своего свободного времени проводил на верфи. Невзирая на непогоду, этот немолодой человек долгими часами пропадал на стапелях. Осенью 1858 года он сильно простыл, тяжело заболел и 17 октября скончался. Похоронили Загуляева в Соломбале» (11).

Степан Огородников «Федор Тимофеевич женат был два раза и от его брака остался его сын <…> Федор Тимофеевич в то же время сумел сыскать общую любовь окружающих его людей и знакомых <…> Он скончался 17 октября 1858 г. так сказать среди своих служебных занятий и погребен на Соломбальском кладбище, недалеко от могилы Курочкина» (12).

Примечания: