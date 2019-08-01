



Иван Шилов ИА REGNUM

Офис президента Украина Владимира Зеленского работает в режиме экспромтов и импровизаций, утверждает «Провінція» (Черкассы). Но в нескучном мире украинской региональной политики экспромты хороши, если у тебя за спиной: а) доскональное знание кто есть кто в каждой области и папочка компромата на каждого «кто»; б) имидж крепкого хозяйственника, который, чуть что, бьет в челюсть; в) свои прокуратура, полиция и спецслужба. Или же высочайший авторитет «отца нации», зиждущийся на мощной народной поддержке. Зеленский приехал в Черкассы для того, чтобы представить нового председателя областной государственной администрации Игоря Шевченко. Весь «партхозактив» региона — еще порошенковский. Так будь умным манипулятором. Приезжай в областную администрацию. Зачитай присутствующим указ. Вручи розы Шевченко. Скажи, что «наконец-то вам повезло», и сядь в первый ряд. Сыграй роль мудрого государственного деятеля, который «мотает на ус» и все запоминает. Пусть Шевченко и ведет партхозактив. Но у шестого президента Украины с кадрами беда. С советниками и подавно. Потому, прибыв в сессионный зал областного совета, Владимир Александрович сел в президиум и начал вести «партхозактив». Черкасский бомонд не заставил себя просить дважды, проявившись во всей красе. Крики, эмоции… Президенту сказать нечего, потому что к обсуждению он не готов. Папочек «по теме» ему либо не составили, либо он их не открывал. Большой позитив в том, что Зеленского в Черкасской области никто не боится. Говорливый сегодня политбомонд при редких наездах в Черкасскую область Петра Порошенко сидел как шелковый и молчал в тряпочку.

За последние три месяца в Днепропетровской области загадочным образом погибли трое владельцев крупных сельскохозяйственных предприятий, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Незадолго до или через некоторое время после трагедий хозяйства погибших загадочным образом перерегистрировали. «То, что происходит в Днепропетровской области, сложно описать словами, — заявил глава Агро-Продовольственного совета Иван Слободяник. — Настоящий криминал, организованный местными преступными группировками, которые, скорее всего, связаны с местными властями. За последний квартал — три убийства с очень похожими чертами организации преступлений. Во всех случаях преступники действовали по одному алгоритму: находят предприятие с 4−5 тысячами га земли, через подставных регистраторов и с помощью поддельных документов перерегистрируют, а законных владельцев убивают, инсценируя самоубийство или несчастный случай». Так, в селе Попасное Днепропетровской области после незаконной перерегистрации предприятия его руководитель был найден повешенным. До этого ему предлагали продать предприятие ввиду угрозы рейдерского захвата. Аудиозапись этого разговора имела теща погибшего, через некоторое время ее тело обнаружили в бассейне собственного дома. Аналогичная трагедия произошла в селе Новопавловка на границе с Донецкой областью. 10 июня владельца крупного агропредприятия нашли в доме со смертельным огнестрельным ранением и оружием в руках, однако гильзы на месте преступления так и не обнаружили. Через месяц у предприятия появился новый собственник. Слободяник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам Украины с призывом взять расследование под личный контроль и добиться справедливого наказания для виновных.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Пока новый президент ругает мелких чиновников и рассказывает о грядущем повальном искоренении коррупции, в Одесской области дружная компания силовиков из разных ведомств под шумок грабит фермеров, сообщает «Думская» (Одесса). Изданию стало известно, как полицейские, прокуроры, сотрудники Службы безопасности Украины и судьи присваивают миллионы долларов, продавая украденный у крестьян урожай. Схема похищения фермерского урожая и другого имущества достаточно проста и одновременно запутана. Кратко ее можно описать так. Возглавляет операцию по отжиму дружеская связка из нескольких сотрудников отдела «К» СБУ, Генпрокуратуры, департамента по защите экономики Национальной полиции. Непосредственное участие принимают судьи из Печерского райсуда Киева и чиновники Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА). Роли распределяются так: СБУ и полиция ищут наиболее лакомое и ликвидное имущество. В данном случае это оказалось зерно сразу нескольких крупных агропредприятий Одесской области, которое было сдано на хранение на элеваторы. Полицией и/или СБУ открывается уголовное производство по факту «присвоения», а на имущество накладывается арест — поводом может стать заявление от кого угодно, даже от человека, никогда в жизни не видевшего ни этого имущества, ни его владельцев. Затем подключаются сотрудники прокуратуры и АРМА и выставляют объявленное «подозрительным» добро на аукцион. Зерно, удобрения, ширпотреб молниеносно продается по цене в два, а то и три раза ниже рыночной. Покупателем, как правило, выступает подставная фирма, не ведущая никакой хозяйственной деятельности. Затем товар перепродается по реальной цене. Профит! Стоит ли говорить, что разница в миллионы гривен «справедливо» распределяется между всеми участниками схемы сообразно положению в неформальной вертикали. Эта схема действует давно. Таким образом «связка» из сотрудников СБУ, МВД, Генпрокуратуры, судов, а впоследствии и АРМА в свое время отжимала огромные партии удобрений, импортного ширпотреба, объявленного «контрабандным», и других товаров у многих украинских компаний. Например, в реестре судебных решений мы нашли постановление об аресте и продаже АРМА нескольких десятков тысяч тонн карбамида на сумму более 11 миллионов долларов!

Полтавский районный суд отпустил под домашний арест командира взвода Национальной гвардии, который на полигоне искалечил солдата, информирует «Полтавщина» (Полтава). В редакцию издания обратилась мать искалеченного солдата Дмитрия Жовтенко. Она рассказала, что 26 июля суд изменил меру пресечения старшему лейтенанту Виктору Пихурцю с «содержания под стражей» на «домашний арест». 18 марта 2019 он избил двух солдат — Романа Романко и Жовтенко. Одного ударил из-за опоздания на полигон, а другого из-за того, что плохо воспитывает солдата. В тот же день Пихурец увидел, что один из солдат, которого он ранее ударил, сидит на скамье у вагончика, подошел к нему и ударил ногой в живот. Пострадавший получил тупую травму живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением, которые позже усложнились удалением селезенки. Мать искалеченного солдата волнуется, что виновный в увечье ее сына может вообще избежать наказания.

(сс) Нацгвардія України Национальная гвардия Украины

Группа румынских журналистов побывала на Украине, рассказывают BukNews (Черновцы). Они из первых рук получили откровенные ответы на свои вопросы в ответственных министерствах. Среди сфер сотрудничества, которые интересны обеим сторонам, — безопасность. «С оккупацией Крыма Украина потеряла доступ к нескольким ядерным объектам. Ранее Украина гарантировала соседям, что эти объекты заморожены или используются исключительно для мирных целей. Теперь Россия как ядерная держава возобновила там активность. И это серьезная опасность для Румынии», — отметил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок. «Вопрос безопасности в Черноморском регионе — это важная сфера для сотрудничества между Украиной и Румынией. Россия превращает Крым в крепость, что обеспечивает ее доминирование в Черном море. Это невыгодно ни Украине, ни Румынии», — добавил Анатолий Соловей, заместитель директора II европейского департамента МИД Украины. Пока Украину и Румынию не удастся объединить железной дорогой, анонсированный запуск поезда Черновцы — Сучава снова откладывается. Коснулись и одного из самых болезненных вопросов — языка обучения для румынского меньшинства на Украине. «Закон Украины «Об образовании» никоим образом не ограничивает право национальных меньшинств на изучение своего языка и использование его. Сейчас на Украине функционируют 69 школ, где учатся на румынском языке, преимущественно в Закарпатской и Черновицкой областях. 16 тысяч учеников учатся на румынском», — сообщил Вадим Карандий, заместитель министра образования и науки Украины.

Закарпатских венгров снова запугивают, отмечают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Об этом заявила председатель Общества венгерских педагогов Закарпатья (KMPSZ) Илдика Орос. Недавно МИД Украины затребовал от венгероязычных образовательных учреждений срочно направить отчет о предоставленной им Венгрией финансовой помощи за последние пять лет. Это касается более 200 детсадов и школ региона. Согласно МИД, такая проверка послужит усилению борьбы с коррупцией, обеспечению прозрачности рационального использования полученных средств и их более четкого учета. По мнению Орос, все это просто возмутительно и является еще одной акцией против венгерской общины края, попыткой запугать ее представителей. Она говорит, что запрос носит дискриминационный характер, поскольку обязывает «предоставить информацию только о помощи, поступившей из Венгрии, хотя точно известно, что она поступает и из Чехии». Глава KMPSZ подчеркнула, что венгерские деньги тратятся на Украине: работы выполняют местные фирмы и предприятия, создавая при этом новые рабочие места, необходимые материалы тоже закупаются здесь, что способствует развитию торговли и строительной отрасли, а самое главное — все платят налоги. «Закарпатские венгры терпят новое политическое давление, украинская сторона до сих пор не поняла, что мы партнеры и граждане этой страны», — считает Орос.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина)

В Чехии украинские рэкетиры терроризируют своих соотечественников, передает Mukachevo.net (Мукачево). Об этом говорится в докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ). Украинские рэкетиры своих соотечественников-бизнесменов в Чехии заставляют платить за так называемую защиту, угрожая насилием и расправой как над ними самими, так и над их родственниками на Украине. В 2018 году подобные случаи были зарегистрированы во всех регионах страны, кроме Среднечешского, Устецкого и Карловарского краев. Следователи объясняют возвращение «крышевания» тем, что полиция бросила серьезные силы на борьбу с налоговым мошенничеством, к которому украинская мафия пристрастилась за последние годы. Теперь бандитам приходится переориентироваться на другие виды криминала.

О незаконной добыче янтаря на Ровенщине уже мало слышно, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Не потому, что она полностью исчезла, а потому, что стало спокойнее. Спрос на камни упал, поэтому многие копатели отказались от опасных заработков. Те, кто остался, добывают не так массово, как раньше. Несмотря на это, ситуация на севере области практически не изменилась. Обещанную промышленную добычу, которая должна уменьшить воздействие на окружающую среду и принести хоть какую-то пользу для бюджета, так полноценно и не начали. Хотя на сегодня пять фирм имеют официальные разрешения на добычу янтаря на Ровенском Полесье: государственная компания «Янтарь Украины» и четыре частные. Так, «Янтарь Украины» полноценную добычу не проводит, хотя разрешение на участке вблизи Клесова Сарненского района имеет с 2006 года. Предприятие прошлый год завершило с убытком и на сегодняшний день имеет более 200 тыс. гривен долгов перед бюджетом.

О запросе украинцев на новые лица у власти, слабости политиков и будущем большинства в Верховной раде Украины порталу «ОстроВ» (Донбасс) рассказал президент Ассоциации политических психологов Украины Вадим Васютинский. «Градус неприятия прежней власти зашкаливает, — сказал Васютинский. — Наблюдается иррациональная, хоть и частично оправданная ненависть к предыдущей власти, прежде всего, к Порошенко. Когда в 2016 году я интервьюировал жителей Мариуполя и Львова, то впервые ощутил невразумительное возрастание у населения этой ненависти. И ее уровень в этих двух таких разных городах был почти одинаков. Лично я скорее положительно отношусь к его президентству, хотя бы потому, что под руководством Порошенко мы удержали страну в условиях открытой российской агрессии. При этом его обвиняют практически во всем — и в том, в чем он действительно виновен, и в том, в чем не виновен совсем. Меня изумляло, что люди без сомнений убеждали в том, что война не заканчивается, потому что выгодна Порошенко. Чувствовалось, что это мнение не столько самого респондента, сколько его окружения, ведь большинство людей являются носителями общественного мнения. Вот, например, по данным наших опросов, в 2017 году с утверждением «Украинская власть развязала на Донбассе никому не нужную войну» были согласны 39%, в 2018 году — 46%, в 2019 г — 41%. Откуда взялся этот явно ложный тезис? Российская ФСБ подбросила? Да, она вбрасывает разные мемы, но срабатывают только те, для которых есть почва в массовом сознании украинцев». А какие мемы не воспринимались украинцами? По словам психолога, «необходимость воссоединения с Россией в единое государство. Или идея празднования Дня Победы в форме «Бессмертного полка», которую у нас поддержали 15−20% пророссийских граждан, но большинство не восприняло. Вообще к агитации за Россию граждане относятся более сдержанно, а вот агитацию против Украины и ее властей активно подхватывают». Тут сработало несколько причин. Во-первых, Порошенко и вся власть стали удобным объектом для эмоциональной разрядки населения, поскольку у людей накопилась эмоциональная усталость, раздражение из-за того, что не сбылись завышенные ожидания после майдана. Во-вторых, когда нарастание усталости, глухого недовольства охватывает широкие слои населения, должен появиться какой-то выход из эмоционального тупика — то ли реальный, то ли кем-то придуманный. Тут «сработали» украинские СМИ, часть которых с экранов ТВ постоянно рассказывала о том, как плохо живем. При том, что объективно после 2015 года началось улучшение, и на самом деле было не так все плохо, как говорили по телевизору. Но людям нужны были внешние подтверждения их внутренних негативных ощущений. Да, есть немало людей, живущих плохо, но это отнюдь не большинство. Ведь стоило Порошенко проиграть выборы, как тема нищеты исчезла с экранов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

Пять лет нам постоянно рассказывают о гибридной войне России против Украины, замечает Zaxid.net (Львов). И в основном концентрируются на одном из ее элементов — информационной войне. Но есть еще когнитивная война (поражение сознания). Она оперирует образами будущего и общественными мифами. Не является новой, с ее последствиями мы сталкиваемся не один десяток лет, но до сих пор не можем ничего противопоставить России. Например, «борьба за наследство Киевской Руси», которая является ее элементом, имеет не меньшее значение, чем качественная информационная политика. Когнитивную войну ведут философы и интеллектуалы. Она не так заметна, однако имеет серьезные последствия. Речь идет об исторической памяти, религиозной сфере и национальной идее. Украину в когнитивной войне с Россией довольно часто спасает зашоренность российских интеллектуалов. Но украинские интеллектуалы тоже не «вытягивают». Поэтому вместо них выступают политики, для которых важна реакция здесь и сейчас, а не долговременный результат. Нам постоянно рассказывают, что одной из главных причин успеха России в Крыму и Донбассе является наличие там русских или русифицированных украинцев. Но для успеха гибридной войны не нужно, чтобы население любой страны было пророссийским, достаточно, чтобы оно имело мнение о важной проблеме такое же, как в России. Поэтому удивляться данным, что более 40% украинцев положительно относятся к России, не стоит. Это следствие неэффективной работы украинских интеллектуалов. Для этих 40% Украина и Россия — это одна история, одно культурное пространство, одно видение проблем и потребностей. Откуда люди узнают о Киевской Руси и казаках, битве под Полтавой и походе Наполеона? Из медийных продуктов, созданных в России.