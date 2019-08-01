Со стройки федерального значения, включенной в комплексный план развития города Юности — Онкологического центра — массово увольняются рабочие. Причина — в хронической невыплате заработной платы. Люди не получали денег уже три месяца, чиновники и подрядчик обмениваются взаимными претензиями, а рабочие говорят, что им не на что даже доехать на работу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

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Рабочие — строители радиологического корпуса онкоцентра обратились в инспекцию по труду. Тревожные новости прозвучали в эфире ГТРК «Дальневосточная».

"С мая месяца почему-то начались задержки заработной платы. За май заплатили на 30% меньше. Расчёток не выдают вообще», — рассказал рабочий одной из подрядных организаций Павел Мальков.

Почти все рабочие уволились по собственному желанию. По словам начальника участка Геннадия Жилкина, отставание от графика — порядка трёх месяцев. При этом строители выполнили большой объём дополнительных работ, которые никто не оплатил. В результате предприятие вынуждено вкладывать в строительство важнейшего федерального объекта собственные средства — уже порядка 10 млн. Эти средства от заказчика не поступили, работы не оплачены.

Khabkrai.ru План строительства межрайонного онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре. 2018

Однако рабочие убеждены: сложности взаимоотношений подрядчика и заказчика обычного трудового человека касаться не должны.

Бетонщик Андрей Ипатов. «Люди ходят на работу пешком — доехать даже не на что. У многих здесь кредиты, семьи, дети. Это федеральная стройка! Здесь должны быть деньги. Куда они делись?».

В минстрое Хабаровского края объяснили, что субподрядчик, не доплативший рабочим, на данном объекте уже не первый. В ведомстве не исключают, что будут расторгать контракт и с этой компанией — ООО «Тутта». Как уверяют в минстрое, «Тутта», несмотря на отставание от графика, не привлекала собственные мощности для работ, полагаясь только на субподрядчиков. При этом комплекс радиологии должен быть сдан в 2020 году, а стройка в очередной раз встала.

Заместитель начальника КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Андрей Терещук. «Компания «Тутта» получила при заключении контракта значительный аванс, который до настоящего времени не отработан. И текущие незначительные задолженности не могут влиять на выплату заработной платы».

Рабочие продолжают возмущаться и говорят о полнейшей неразберихе в документации. Даже в трудовых книжках, которые им выдали на руки после увольнения, нет записей о трудоустройстве, нет трудовых договоров.

В инспекцию Роструда уже поступило коллективное обращение от новых комсомольских безработных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года, инспектируя Комсомольск-на-Амуре, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в очередной раз выразил недовольство тем, как реализуется комплексный план развития города, утвержденный главой государства. Большинство объектов серьёзно отставали от графика.

Khabkrai.ru План строительства межрайонного онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре. 2018

В Комсомольске-на-Амуре серьёзные сокращения на градообразующих предприятиях — Амурском судостроительном и авиационном заводах. Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. Самый большой обвал на рынке труда произошёл в первые четыре месяца 2019 года — без работы остались более 6 тыс. человек. По данным Росстата, с 2012 года по апрель 2019 года регион потерял почти 40 тыс. квалифицированных работников, и сокращения продолжаются.

В Комсомольске-на-Амуре в первом полугодии 2019 года предприятия подали в службу занятости сведения о сокращении более 1800 человек.

Khabkrai.ru Строительство межрайонного онкологического центра в Комсомольске-на-Aмуре. 2018

9 районов региона рискуют столкнуться с серьёзными трудностями при прохождении предстоящего отопительного сезона. Власти края уклоняются от оплаты уже поставленного топлива. Счета Советско-Гаванского района, приравненного к Крайнему Северу, арестованы, но платить нечем.

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года Хабаровский край вошёл в ТОП-5 субъектов РФ, имеющих наибольшую задолженность по заработной плате. Долги в регионе превысили 116 млн рублей.

Миграционные потери региона в 2018 году составили 7 тыс. человек — это самая большая цифра с 2012 года.