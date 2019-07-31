В 80-е годы советской разведкой были добыты материалы так называемого Гарвардского проекта, по лекалам которого в дальнейшем пошли горбачевская «перестройка» и ельцинские «реформы», которые авторам этого документа виделись соответственно первым и вторым этапами развала СССР. Третий этап этого плана — «Завершение», в котором разрушение Советского Союза рассматривалось прологом к ликвидации завоеваний социализма и восстановлению в нашей стране жесткой, почти феодальной модели социального неравенства, предваряющей ее разделение на части, на рубеже 2000 года был преобразован в самостоятельный «Хьюстонский проект». Его основные положения в июне 2001 года были опубликованы газетой «Завтра», а в июле 2002 года — «Советской Россией». Главная идея: отказ от отношения к России «как к какому-то целому, каким она больше не является или перестанет являться в обозримом будущем». И призыв «прорабатывать отдельную политику для отдельных регионов, особо выделяя… Калининград, Северный Кавказ, Восточную Сибирь и Дальний Восток, а также Москву и Санкт-Петербург, где сосредоточена элита федерального уровня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Из этого следует главное. Подкоп под социальные обязательства государства перед гражданами, который запрещается как минимум двумя статьями действующей Конституции России — ст. 7, п. 1 (о социальном государстве) и ст. 55, п. 2 (о запрете издания законов, отменяющих или умаляющих права и свободы), был изначально заложен в модель «Гарвард — Хьюстон». Причем, в сознательный обход Основного Закона, для введения в действие принципа двойных стандартов внутренней политики. На словах — «в интересах всех граждан», на деле — в узких корпоративных интересах.

Вот конкретный пункт раздела «Завершение», он же «Хьюстон»: «Ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания, и введение атрибутов капитализма: за все надо платить». А также: «Ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно».

Документы эти вспомнились в связи с новой инициативой российской Счетной палаты, возглавляемой, как известно, Алексеем Кудриным — этим «лучшим министром финансов всех времен и народов» по версии МВФ, интеллектуальным «гуру» либералов. Кудрин, который уже много лет ратовал за повышение пенсионного возраста, сегодня, когда это произошло, на всех перекрестках кричит, что это нужно было сделать еще десять лет назад.

Как раз чуть меньше десятилетия назад — в сентябре 2011 года — состоялась, как теперь становится понятно, своеобразная презентация Кудрина в роли кадровой закладки на долгую перспективу. Тогда он в ходе поездки в Вашингтон (что характерно) высказался, что «не видит себе места в правительстве Медведева из-за существующих между ними разногласий», при том, что исполнительную власть тогда возглавлял Владимир Путин, а Дмитрий Медведев еще пока работал главой государства (https://iz.ru/news/501965). Медведев тогда президентским указом выгнал Кудрина из правительства, возмутившись предложением нынешнего главы Счетной палаты в условиях нарастающей конфронтации с Западом не тратиться на армию и не повышать оборонные расходы.

С тех пор много воды утекло. Кудрин долгое время находился в стороне от власти, хотя далеко от нее конечно же никуда не уходил. И небезуспешно использовал это время для создания себе имиджа «помудревшего» государственного мужа. Даже В. Путин совсем недавно был вынужден отметить, что Кудрин-де движется теперь в сторону Сергея Глазьева, известного критика либерально-монетаристского курса, который совместными усилиями проводят правительство и ЦБР. А когда сразу после этого силовики в Санкт-Петербурге провели операцию по задержанию двух близких к Кудрину бизнесменов, сообщивший об этом «патриотический» сайт принялся защищать «экс-лучшего министра». И обвинил его оппонентов в том, что это произошло не тогда, когда Кудрин «выводил средства Стабфонда в США», а сейчас, в процессе «дрейфа» к упомянутому Глазьеву (http://pravosudija.net/article/trevozhnyy-zvonochek-dlya-kudrina-chto-stoit-za-arestom-druga-glavy-schetnoy-palaty).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Выхода нет

Картинка получается следующая. Будучи одной из опор либерального блока в правительстве, на фоне которого даже Медведев выглядел государственником, Кудрин с ним тогда поссорился. И покинув правительство, принялся под ширмой оппозиционного КГИ — Комитета гражданских инициатив — штамповать «экспертные» разработки на основе его критики с позиций либеральных «ультрас». В правительстве же осталась его «правая рука» — первый вице-премьер Антон Силуанов. После объявления Медведевым пенсионной реформы в день открытия прошлогоднего ЧМ-2018, он, надо полагать, не без поддержки Кудрина, занялся практической стороной подъема пенсионного возраста. Шишки же за это свалили на премьера, заодно втянув в обсуждение пенсионной темы В. Путина, хотя он дистанцировался от этого до прошлогоднего 29 августа, когда складывающаяся ситуация вынудила его выступить с телеобращением.

Между тем настоящую ответственность за подъем пенсионного возраста, возложенную возмущенной общественностью сначала на премьера, а затем на президента, на самом деле несет именно Кудрин вместе с остальными «тузами» либеральной когорты — от НИУ ВШЭ до прозападной «общественности» и олигархических СМИ. И ярким показателем этого является переход на днях в «наступление» возглавляемой Кудриным Счетной палаты. «Неэффективность» действующей пенсионной системы, как она представлена одним из аудиторов контрольного ведомства Светланой Орловой, — это очевидная заявка Кудрина не просто на перехват инициативы у правительства, а скорее — на пост премьера, на который этот радикал-либерал претендует уже давно, не особо скрывая своих амбиций. Именно это — конечный пункт той аппаратной комбинации, которую Кудрин начал в упомянутом 2011 году, сделав под Медведева подкоп своим уходом из правительства.

«Восхищает» и еще один тонкий момент. Двинув С. Орлову на роль «говорящей головы», озвучивающей кудринские планы транзита дальше во власть, глава Счетной палаты даже не подумал о реноме владимирского экс-губернатора. Орлова еще в прошлом году, сразу после августовского телеобращения В. Путина, как на амбразуру, бросилась на защиту пенсионной реформы. А теперь вот, как будто того эпизода и не было, она, не моргнув глазом, поменяла позицию и уже Кудрину «таскает каштаны из огня». Воистину, так быстро меняются у нас политические декорации, что в глазах порой рябит!

Ну, так что же было сказано Счетной палатой?

Во-первых, констатировано, что и пенсионная реформа-2018, и в целом Стратегия развития пенсионной системы (2013 г.) по сути провалились, ибо не привели к существенному повышению так называемого коэффициента замещения — отношения средней пенсии к средней зарплате, который в России остался на уровне в 35%. Чтобы достичь хотя бы 40%, при том, что в Европе, с которой у нас любят сравниваться (хотя логичнее было бы сопоставлять с СССР), — это 60%, нужно достичь рубежа средней пенсии в 24 тыс. рублей. И как подчеркивал в июне сам Кудрин, при нынешнем низком росте экономики придется либо перераспределять доходы и расходы бюджета, либо запускать руку в Фонд национального благосостояния (ФНБ), либо вводить «пенсионный налог» — ежемесячные отчисления в ИПК — индивидуальный пенсионный капитал. По прогнозам Кудрина, власти именно этим и займутся после сентябрьских региональных выборов. И кто бы сомневался, что этот «прогноз» в данном случае отражает самые сокровенные чаяния его автора.

Во-вторых, Счетной палатой отмечено, что ни к чему не привела отмена индексации пенсий неработающим пенсионерам. Пенсионеры просто ушли в тень и стали получать зарплату в конвертах, из-за чего только бюджет и только в прошлом году недополучил 300 млрд рублей, а ПФР и социальные фонды (медстрах и соцстрах) — еще 500 млрд. Поэтому зависимости ПФР от бюджета, по словам С. Орловой, в ближайшие годы избежать не удастся.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин. Деньги столбиком

И раз Кудрин оказался «прав», а правительство его не послушало, то, следовательно, если отдать ему теперь исполнительную власть, то все сразу же наладится, такова эта логика. И Силуанов в таком «новом» правительстве останется. Не он ведь по этой логике виноват в «неэффективности» реформы, а Медведев, как премьер, априори отвечающий за всё. Такую вот интригу затевает Кудрин, на время перекрасившийся в государственника, но демонстрирующий горячее стремление обобрать сограждан до нитки, заставив «за всё платить по-капиталистически», при «социалистической» зарплате и феодальной пенсии. Не случайно и МВФ на днях в очередной раз потребовал от ЦБР забыть о внутренних инвестициях, которые он считает «нецелесообразными», и продолжить «стерилизовать» денежную массу в иностранных, считай американских, активах. Так что если к руководству правительством поставить Кудрина, поток дани, которую Россия платит современной «золотой орде», не только не остановится, но и усилится.

Как на самом деле следовало бы поступить? Проще некуда. Отказаться от «плоской» налоговой шкалы, ввести налоги на расширенное потребление, в том числе на роскошь. Поприжать госкорпорации. Восстановить общенародную собственность на природные ресурсы и землю. И наполнив бюджет ПФР не за счет очередного «пенсионного ограбления» сограждан, а методами восстановления социальной справедливости, прекратить бояться, что топ-менеджеры, получающие баснословные миллиарды за счет соотечественников, разбегутся. Методов борьбы с таким разбеганием как минимум два: жесткая борьба с коррупцией с запретом на вывоз капитала и давно и хорошо забытый партмаксимум. При котором высокопоставленный член правящей партии не может получать зарплату выше средней по своему региону; остальное, сверх этого, он, демонстрируя патриотизм и политическую сознательность, добровольно сдает в казну.

То есть вернуться к провозглашенному действующей Конституцией социальному государству общенародного типа.

Глядишь, и рейтинг «Единой России», согласись она с этими нововведениями, которые на самом деле — хорошо забытое старое, пойдет вверх такими темпами, которым позавидуют многие и в нашей стране, и за рубежом. А не согласится — рост бедности, зафиксированный Росстатом уже на уровне 21 млн человек, при возможном премьере Кудрине ускорится если не в разы, то на очень большие проценты. С соответствующими, трудно прогнозируемыми последствиями для всех сфер общественной жизни, начиная с социально-политической стабильности.

Иногда представляется, что именно в этом, как и предписано «Гарвардом — Хьюстоном», кто-то в российской элите, подкапываясь под Кремль, и видит свою основную задачу.