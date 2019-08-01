Грузинская валюта лари с каждым днем бьет все новые антирекорды и уже почти приблизилась к отметке $1 — 3 лари. Сегодня в пунктах обмена валюты в Тбилиси продать $1 можно было за 2,955 лари, а купить — за 2,975 лари.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузинский лари

Подобное обесценивание национальной валюты моментально отразилось на ценах на продовольствие и предметы первой необходимости, а это, в свою очередь, повлияло на карманы населения. Потому что индексация пенсий и зарплат соответственно колебаниям лари здесь не проводится, а следовательно, покупательная способность рядовых граждан падает. По подсчетам экспертов, средняя зарплата в Грузии в результате падения курса лари с начала года упала на $40, а пенсия — на $7.

Ко всему этому правительство добавляет жителям страны новые сюрпризы и готовится к введению единой тарифной системы для всех видов городского транспорта. При этом авторы новой системы утверждают, что стоимость проезда в среднем для рядовых граждан не вырастет, а, наоборот, уменьшится. Из каких соображений исходят инициаторы, понять трудно.

Согласно пока еще проекту, в столице Грузии планируется ввести единый тариф для всех видов транспорта — 1 лари. Для пассажиров, которые по пути на работу или к иному месту назначения меняют 2−3 вида транспорта, после первой уплаты 1 лари проезд в течение 1 часа будет бесплатным.

Но даже в этом случае за проезд на работу и обратно (соответственно, на рынок, в маркет или к родственникам-знакомым) пассажир должен будет заплатить минимум 2 лари.

Сегодня проезд в Тбилисском метрополитене и городских автобусах стоит 50 тетри (0,5 лари) в одном направлении, после первой оплаты проезда в течение 1,5 часа пассажир может ездить бесплатно. Проезд в микроавтобусах стоит от 50 тетри (в пределах одного микрорайона или района) до 80 тетри (на более дальние расстояния). Второй проезд в микроавтобусе в течение дня стоит уже 65 тетри, независимо от времени пользования этим видом транспорта. Таким образом, проезд в оба конца для пассажиров метрополитена и автобусов обходится в 1 лари, а для пассажиров микроавтобусов минимум 1 лари 45 тетри. Исходя из этих расчетов, понять авторов нововведения, утверждающих, что введение единого тарифа приведет к удешевлению проезда, мягко говоря, невозможно.

А подоплека таких расчетов и утверждений проста: изменение тарифа служит цели пополнения госбюджета (а только ли госбюджета — тоже вопрос). Точно так же, как введенная правительством в текущем году новая система пенсионного обеспечения, в рамках которой все трудоспособные и работающие граждане непенсионного возраста из своей и без того невысокой зарплаты вынуждены платить по 2% в пенсионный фонд, и еще столько же добавляет в этот фонд работодатель каждого участника новой пенсионной схемы. За несколько месяцев действия подобной системы пенсионный фонд уже пополнился десятками миллионов лари. А до выплаты пенсий населению правительство намеревается направить эти суммы «на развитие экономики».

Но и такие шаги по увеличению доходов госказны оказались недостаточными, и правительство решило расширить круг предпринимателей, облагаемых НДС. Соответственно, намерено отменить большую часть льгот, ныне действующих в налоговой сфере для предпринимателей мелкого и среднего звена. Соответствующий законопроект уже разработан, а учитывая, что правящая партия «Грузинская мечта» обладает в парламенте большинством, принять его особого труда не составит.

Оппозиция считает, что в сложившейся в стране ситуации самым правильным выходом будет отставка премьер-министра, а вместе с ним и всего нынешнего правительства.

Председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе в беседе с журналистами напомнил, что когда он был президентом Нацбанка (в период правления Михаила Саакашвили), лари держался на определенной отметке и не падал даже в условиях «вызванного Россией кризиса».

«Когда в январе 2006 года Россия специально взорвала газопровод на Северном Кавказе, заморозила страну и нанесла серьезный ущерб экономике Грузии, лари не обесценился. Когда в марте того же года Россия объявила нам эмбарго, запретила ввоз вина, минеральных вод, продукции сельского хозяйства, прекратила авиасообщение, лари и тогда не обесценился, наоборот, окреп, и это продолжалось в последующие годы», — отметил Гоциридзе.

Его оппоненты, которые сторонниками нынешнего правительства не являются, заявляют, что при правлении Саакашвили курс лари удерживался на высокой отметке искусственно и реальных оснований под собой не имел.

Что касается представителей правительства «Грузинской мечты», они утверждают, что на падение курса лари повлияли события 20 июня и последовавшие за ними акции и решения, в том числе решение России о приостановке прямого авиасообщения с Грузией.

Как заявила журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, для стабилизации курса лари нужна внутренняя политическая стабильность, которая после 20 июня в стране отсутствует.

«Именно после событий 20 июня, попытки переворота, политической дестабилизации, а затем нецензурного оскорбления в прямом эфире первого лица соседней страны были введены санкции в сфере туризма, мы потеряли почти полтора миллиона туристов, и это все дало картину, которую мы наблюдаем сегодня», — пояснила Цкитишвили.

Оппозицию и независимых экспертов такие объяснения не удовлетворяют, и они считают, что колебания национальной валюты — результат неправильной экономической политики правительства, ориентированной на конкретные бизнес-интересы и не нацеленной на реальное улучшение экономической ситуации в стране и положения населения Грузии.