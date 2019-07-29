Супергеройский сериал The Boys вышел на телеканале Amazon Prime Video 26 июля без громкой пиар-кампании: до этого зрители видели пару трейлеров и знали, что это экранизация очередного комикса. Однако спустя всего пару дней с момента премьеры 8-серийного первого сезона оказывается, что «Пацаны» удались. Продление на второй сезон ещё до выхода первого, рейтинг в 9,1 из 10 на IMDb и масса восторженных отзывов зрителей. Так чем же «очередное шоу о суперах» так удивило общественность?

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пацаны» («Братки», «Кореша», «Парни») — это сатира на всю супергероику в целом. Резкая, мрачная и ужасно обаятельная. И, что наиболее важно — сериал реалистично показывает современный мир таким, каким он мог бы стать с появлением летающих героев в обтягивающем трико.

Представьте себе нашу привычную реальность и добавьте в неё супергероев. На волне всеобщего обожания сверхлюди превращаются в товар маркетологов и собственность крупных медиакорпораций. Каждый герой — рекламное лицо, обязанное продвигать популярные бренды и полностью подчиняться своим работодателям. Самые влиятельные люди мира ежегодно вкладывают в суперов сотни миллионов долларов, а вершить правосудие или спасать невинных (то, чем изначально и должно заниматься герои) они могут лишь под пристальным вниманием камер и по предварительному согласию властей.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

«Пацаны» начинаются с рассказа о Хьюи Кэмпбелле (Джек Куэйд) — обычном парне, работающем в магазине электроники. Он обаятельный и добрый, но слабый и бесхарактерный. Хьюи любит свою девушку Робин и планирует счастливое будущее с ней. Как вдруг прямо посреди тротуара возлюбленную протагониста превращает в кровавую труху пробежавший сквозь неё супергерой A-Поезд (A-Train). Никаких извинений, сожалений и раскаяния — герой разворачивается и бежит дальше.

Хьюи пытается добиться справедливости, но безрезультатно: компания Vought (которой принадлежат права на самых популярных супергероев планеты) хочет замять дело и предлагает юноше денежную компенсацию в обмен на молчание. Поддерживает это предложение и отец главного героя (Саймон Пегг), призывающий Хьюи согласиться на деньги. Парень уже готов опустить руки, но вдруг в его жизни появляется бывший агент ФБР Билли Бутчер (Карл Урбан).

Бутчер занимается охотой на суперов, у него личные счёты с прогнившими героями и собственные инструменты для победы: смекалка и жестокость. Так бесхарактерный Хьюи становится частью отряда по борьбе с самыми знаменитыми людьми на планете и открывает в себе новые стороны, о которых до этого не знал.

Завязка «Пацанов» интересна сама по себе, ведь не так много историй, в которых герои выступают антагонистами. Добавляет интереса происходящему и узнаваемость всех персонажей. Команда самих популярных супергероев планеты «Семёрка» — почти зеркальная копия Лиги Справедливости, представленная с «обратной стороны». Хоумлендер (аналог Супермена, всесильный тиран, психопат и моральный урод, не знавший родительской любви). Королева Мэйв — двойник Чудо-Женщины, привыкшая подчиняться и забывшая о геройском долге. Подводный — копия Аквамена, высмеивающая все стереотипы о его бесполезности и способностях общения с рыбами.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Герои здесь куда человечнее, чем мы привыкли видеть в комиксах. У каждого из них есть пороки и личные проблемы. Накладывается и «давление образа» — кумир миллионов не может позволить себе плохие привычки и аморальные поступки. В связи с этим суперы срываются и ищут утешения в наркотиках, беспорядочном сексе и убийствах. Положительный имидж при этом не теряется — компания скроет любой скандал, а отдел маркетинга придумает красивую историю для любого поступка.

Сюжет и мир — это сильнейшие черты «Пацанов». В первом сезоне всего восемь серий, но каждая из них насыщена событиями на манер целого фильма. За весь сезон сериал не успевает просесть ни разу, ему просто некогда. Сюжетные интриги здесь сменяются динамичными экшен-сценами, кадрами кровавой расчленёнки и остроумными шутками. В таком круговороте зритель проводит за экраном час за часом, а потом обнаруживает, что за полдня посмотрел весь сериал.

Усиливают приятное ощущение от просмотра и прекрасно прописанные персонажи, развивающиеся из эпизода в эпизод. У каждого из них есть понятная мотивация и собственные скелеты в шкафу. При этом актёры играют своих героев так убедительно, словно живут этими образами. После просмотра представить Карла Урбана без ехидной ухмылки и британского акцента Билли Бутчера просто невозможно. Касается это как положительных, так и отрицательных персонажей. При первом появлении Хоумлендера на экране понимаешь: «этот парень злодей». Но при этом искренне веришь всем его возвышенным речам о помощи простым людям.

Цитата из т/с «Пацаны». Реж. Дэна Трахтенберг. 2019. США

Вопросы вызывает только конец сезона — резкий и интригующий. Все сюжетные линии обрываются на самом интересном месте, а на экране в этот момент не хватает только огромной надписи «продолжение следует». То, что создатели сериала сразу рассчитывали на несколько сезонов, очевидно — и всё равно жестоко по отношению к зрителям. Впрочем, точно так же закончилась и «Академия Амбрелла», которая тоже ставила с ног на голову всю супергероику.

«Пацаны» — это очень вкусный коктейль из оригинального комикса Гарта Энниса и Дарика Робертсона, режиссёрского видения Дэна Трахтенберга и блестящего актёрского состава. Шоу полностью оправдывает свой взрослый рейтинг — это жестокая, кровавая, пошлая и беспринципная история, рассказанная талантливыми людьми. Если вы хоть раз задавались вопросом: «Что обычный человек может противопоставить Лиге Справедливости?», то сериал даст вам на это не один ответ.

Тем не менее определённые сомнения вызывает будущее проекта. Соглашаться на второй сезон ещё до выхода первого? Либо создатели шоу уверены в качестве своего продукта, и нас ждёт достойное продолжение успешной истории, либо ими движет жажда наживы и «стрельнувший» первый сезон может спокойно утонуть под весом многочисленных продолжений. Как бы то ни было, «Пацаны» позволяют взглянуть на привычную супергероику под новым углом, и уже это делает их достойными внимания.