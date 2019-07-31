В 110 километрах от Архангельска на трассе М-8 Москва — Архангельск, у села Копачево каждый год раскидываются палатки и кемпинги школьного лагеря. Архангельский городской штаб школьников уже в 61-й раз проводит свои сборы. Когда-то они были сборами комсомольского актива и пользовались самой широкой поддержкой власти, сейчас удивительно, что ребята с красными галстуками еще собираются и власть эпохи победившего капитализма их не прикрыла. Начиналось в далеком 1961 году, когда после полета Гагарина в стране возникло ощущение безграничных возможностей, и в то же время самые дальновидные видели, что без новых идей советское общество стагнирует. Так, на двух противоположностях — коллективизме и свободе самореализации —взлетела идея коммунарского движения. К 2019 году из всех регионов, где когда-то гремели коммунарские сборы, остался, пожалуй, только один — в Архангельской области. Ребята, объединенные бессменным последние лет 40 руководителем штаба школьников Владимиром Дурневым, оказались твердыми орешками. Когда Аркадия Петровича Гайдара, за право носить имя которого штаб школьников боролся с 1963 года, в очередной раз постперестроечные журналисты на ОРТ назвали садистом, ребята решили восстановить справедливость по закону.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Отряд «Ближе» на 61-м сборе Архангельского городского штаба школьников в Копачево. 2019 год

Владимир Станулевич ИА REGNUM Построение участников 61-го сбора Архангельского городского штаба школьников им. А. П. Гайдара в Копачево. 2019 год

Архангельский городской штаб школьников им. А. П. Гайдара, редакция газеты «Правда Севера», коллектив областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара: «В год столетия известного детского писателя Аркадия Гайдара на Первом канале (ОРТ) в серии «Гении и злодеи уходящей эпохи» был показан документальный фильм об Аркадии Петровиче.

…с экрана телевизора нам говорят, что Аркадий Петрович был, оказывается, просто садистом и убивал людей не только потому, что была война. Он якобы зверски издевался над ними, например отрезал голову повстанца и в мешке послал ее родственникам или, привязав камни, утопил 120 человек… Ложь, прозвучавшая с экрана, живет и делает свое черное дело, как бы говоря: «Если такие люди делали одно, а в книгах рассказывается другое, вот ведь кто был наставником старшего поколения». Рядом с ложью жить нельзя, ее необходимо разоблачать, чтобы она не отравляла наше сознание, и сделать это должен суд. Поэтому мы решили подать иск о защите чести и достоинства Аркадия Гайдара. Его дочь, Евгения Аркадьевна Гайдар, поддержала наше решение. Но для организации защиты необходимы средства на оплату услуг профессионального юриста, поэтому мы обращаемся к тем, кому дорого имя Аркадия Петровича Гайдара, с просьбой помочь в сборе необходимых средств» (1).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Государственный флаг Российской федерации на поляне сбора в Копачево

«О ярких значимых делах и мероприятиях штаба за 50 лет:

8. Гайдаровское направление

поездки членов штаба по местам Архангельской области, где Аркадий Петрович создавал свои очерки;

гайдаровские поездки на место гибели Аркадия Петровича. Первая поездка состоялась в августе 1963 г.;

работа с ветеранами на ул. Гайдара (в Архангельске, — прим. автора) началась в 1974−75 гг. Штабисты обошли все дома, составили списки ветеранов, живущих на улице Гайдара. Первым объединяющим событием стал праздничный вечер, организованный штабистами к празднованию 30-летия Великой Победы;

Гайдаровские чтения… Несколько Гайдаровских чтений были организованы непосредственно штабистами: в Архангельск приезжал Тимур Гайдар, Лия Соломянская — первая жена Аркадия Петровича, Егор Гайдар, Ю. К. Коробицын — коллега Гайдара по работе в «Правде Севера», школьный товарищ писателя А. П. Гайдара.

22 января 2004 г. в честь 100-летия со дня рождения А. П. Гайдара АГШШ совместно с АОДБ им. А. П. Гайдара и Детской художественной школой № 1 провел конкурсы школьных сочинений и изобразительного творчества по гайдаровской теме… Все школы города получили материалы для дальнейшей работы с наследием Гайдара: диски с экранизациями произведений Аркадия Петровича, пособия по его биографии, а также сборники, выпущенные по итогам Гайдаровских чтений.

9. Кампания по защите ледокола «Георгий Седов» от списания в металолом <…> штабисты встали на защиту легендарного ледокола, предложили создать на нем Музей освоения Арктики, подобно тому, как был создан музей на крейсере «Аврора». В школах города прошли митинги, архангельские школьники направили обращение в правительство с инициативой по созданию ледокола, но, к сожалению, власти не откликнулись на их призыв.

14. Операция «Сиверко». В 1967 г. штаб выступил с инициативой сбора учащимися Архангельска книг для библиотек сельских школ. Десять тысяч книг, собранных школьниками города, были отправлены в сельские школы.

18. Операция «Книга». В 1980 г. в городе Вельске сгорела библиотека. Штаб обратился к учащимся школ с призывом собрать книги для восстановления фондов сгоревшей библиотеки <…> было собрано 20 тысяч книг…

47. Создание и работа музея А. П. Гайдара <…> из поездок были привезены интересные материалы о жизни и творчестве писателя <…> После окончания строительства нового Дворца пионеров и школьников в нем было выделено специальное помещение, где силами штаба был создан музей А. П. Гайдара.

55. Лагерь труда и отдыха на Соловецких островах (с 1987 г.) <…> в 1987 г. было решено провести лагерь труда и отдыха <…> на Соловках. С этого момента штабисты ежегодно помогают Соловецкому музею-заповеднику <…> уборка строительного мусора, покраска крыш, реставрация часовен или расчистка дороги <…> Более 10 лет штабисты принимают участие в археологических раскопках под руководством В. А. Бурова.

64. Проведение городской акции озеленения «Мой город — мой дом» (с 2002 г.). За годы проведения акции на территории Архангельска было высажено более 15 000 деревьев и кустарников» (2).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Отрядные кемпинги копачевского лагеря

«…АГШШ — мощный фактор развития для каждого человека, ребенка и взрослого <…> причем фактор, действие которого пролонгировано: оно ощущается не только детьми, но и вполне зрелыми «стариками»…

В. И. Максакова, кандидат педагогических наук, Московский педагогический университет …штаб реально воплощал романтические идеалы, достойные человеческие отношения, высокие нравственные ориентиры <…> АГШШ удовлетворял актуальные в подростковом возрасте социальные потребности штабистов: быть активным членами общества, получать признание своей взрослости и значимости не только у сверстников, но и у референтных взрослых <…>каждый мог заниматься тем, что наиболее интересно, к чему лежит душа <…> Штаб давал своим членам жизненно важные, особенно в подростковый период, ощущения: своей исключительности и одновременно глубокой внутренней связи с единомышленниками <…> для большинства штабистов АГШШ стал референтной группой на всю жизнь <…> Многим бывшим штабистам пришлось преодолевать максимализм внутренних установок и требований к людям, ограниченность своего, исключительного, жизненного опыта» (3).

Владимир Станулевич ИА REGNUM План одного дня лагеря Архангельского городского штаба школьников в Копачево

«На подготовку иска ушло около 6 лет: так много времени занял сбор денег для оплаты адвоката (необходимая сумма не была найдена, в итоге двое архангельских юристов взялись отстаивать доброе имя Гайдара бесплатно) и привлечь на сторону истцов родных писателя (некоторые очень известные люди стали обращаться в суд) <…> Недавно Октябрьский районный суд Архангельска рассмотрел дело. Увы, Наталья Сергеевна Моисеенко все сделала для того, чтобы отказать в иске. Возможно, она не захотела связываться со сложным делом. Читала ли она, интересно, книги Гайдара? <…> неужели этот добрый писатель, тонкий психолог, редкий стилист был злодеем? Тем более нет свидетельств злодеяний Гайдара. Нет документов, не было очевидцев.

Сергей Доморощенов архангельский журналист о защите А. П. Гайдара в суде Итак, иск не удовлетворен. Отклонен. Но штаб школьников во главе с Владимиром Николаевичем Дурневым продолжает бороться за честь и достоинство писателя <…> Я уверен, штаб не сдастся» (4).

Штаб школьников не сдается, сейчас он — одна из немногих в области площадок социализации погруженного в соцсети и смартфоны поколения подростков. Идеи коллективизма, заложенные в основу работы штаба школьников, настолько мощны, что в самые тяжелые периоды, когда, казалось бы, штаб точно закроется, они одолевали «непреодолимые проблемы» и двигали хорошее дело дальше.

Примечания: