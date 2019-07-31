«Низшая отметка погружения на дно перед Создателем». Эти слова великого датского философа Кьеркегора относятся к журналистике, но они также точно и ёмко диагностируют нынешние израильские выборы. Конечно, в других странах бывает и хуже. Возможно без спектакля выборов могло быть ещё хуже. Скажем это без уверенности, но предположим. Только разве от этого легче?

Иван Шилов ИА REGNUM Кнессет Израиля

Бывший начальник Генштаба Израиля и бывший премьер-министр Эхуд Барак решил вдруг создать новую партию на левом фланге вместе с внучкой покойного Рабина и ещё несколькими бесцветными персонажами. Бывший герой, храбрец и умелец идёт на выборы в блоке с ультралиберальной партией МЕРЕЦ, возглавляемой воинствующим активистом ЛГБТ Ницаном Горовицем. (Политкорректность требует сегодня ласкающего ухо нейтрального буквосочетания ЛГБТ вместо русского слова педераст или содомит (с израильским привкусом)).

Эхуд Барак

Эхуд Барак, один из отважнейших воинов и превосходных военачальников второй половины двадцатого века, паясничает в стиле дешевого диджея в гей-клубе для веселых и неразборчивых. Барак охаивает и обхрюкивает премьера Нетаньяху. А ведь сорок пять лет назад Барак был командиром спецназа Генштаба, где офицером служил Нетаньяху. Оба они совершали не один подвиг, вписавшийся в мировую историю ратного дела. А теперь гаденькие нападки на друга и сослуживца душевно измельчавшего бывшего героя.

Крутящаяся подле Барака внучка Рабина с назойливостью застопорившейся пластинки повторяет, что голосовать за неё должно не по причине, что она внучка покойного, по причине, что она сама почти с усами: адвокатесса и написала сценарий к одному политическому сериалу. Кстати, этот бездарный сериал про премьер-министра, напоминающего отдаленно Нетаньяху, а меня лично она там назначила главным отрицательным героем, выступавшим против капитулянтской политики её деда. Только превратила из Эскина в Раскина.

Основная оппозиционная партия «Кахол велаван» во главе с бывшим начальником Генштаба Бени Ганцем знает токмо вызубренное «Нетаньяху не годится». Ни единой собственной мысли, беспросветная серость, но «Нетаньяху не годится». Либеральная пресса предрекала им победу. Сейчас уже не очень предрекает.

Некогда правящая Рабочая партия идёт на грядущие сентябрьские выборы под немудрым руководством усатого партийного функционера Амира Переца. А мы гадаем: преодолеет ли трёх-с-хвостиком процентный барьер.

Особо отличился на этот раз глава партии репатриантов из СССР Ивет (Авигдор) Либерман. Вся его предвыборная кампания направлена на этот раз на разжигание ненависти к религиозным израильтянам. Сперва он выдумал, что Раввинат собирается ввести проверку на еврейство через анализ ДНК всем репатриантам из СССР. В другой стране такое справедливо назвали бы кровавым наветом, но гадить у себя дома — всласть. На днях партия Либермана выложила антирелигиозный ролик, в котором утверждалось, что те не служат в армии и просто негодные люди. Там показали одного из «паразитирующих» раввинов. На беду либермановских недорослей этот раввин оказался героем войн Израиля. Теперь придётся выплатить компенсацию за подлую клевету. Имя им «Наш дом Израиль». Догадайтесь, у кого эти безмыслые «слизали» название.

Либерман с Джеймсом Маттисом и президентом Израиля Реувеном Ривлином в апреле 2017 года

Оный Либерман был главным виновником нового празднества демократии в Израиле. В майских выборах победила правая религиозная коалиция, но в ходе переговоров Либерман откололся, загнав всех в патовую ситуацию, приведшую к досрочным выборам.

Впрочем, не только он отличился. Около пяти мандатов, отданных избирателями за правые религиозные партии, было отправлено в мусорный ящик по причине непреодоления ими электорального барьера. Идеологически настроенные товарищи особливо охочи на дробление. Там нередко стремятся к идейному пуризму, доходя до мелочности и склочничества.

Спокойно все только в стане тех, кого израильская пресса на русском языке обозвала гнусным словечком «ультраортодоксы». Они без труда возьмут пятнадцать-восемнадцать процентов голосов и присоединятся к следующему правительству Нетаньяху. Назло воинствующим ультрапрофанистам.

Также спокойно все в объединенном блоке арабских партий. Они придут с десятью мандатами приблизительно и будут далее служить разным террористическим организациям.

Непреложным лидером можно считать на этот раз партию «Ликуд» с Биньямином Нетаньяху во главе. На сегодняшний день израильский премьер — единственная крупная фигура среди всех 120 народных избранников. Есть пара знатных личностей в прошлом, но они все норовят доказать обратное твердящим, что бывших не бывает…

Стоит оговориться, что на правом краю восходит звезда блистательного молодого адвоката Итамара Бен Гвира, воспитанного на идеях раввина Меира Кахане. Если он пройдёт в следующий Кнессет, мы будем слышать о нем каждодневно. Его умение совмещать радикальные праворелигиозные убеждения с уникальным личным обаянием при наличии искрящегося интеллекта выделяет его среди прочих безликих, серых и вовсе чёрных.

Guy Butavia Итамар Бен-Гвир

Картина маслом. Да, в других странах дела не лучше. Бывает ниже и гаже, где «гад гада блудит». Но разве от этого легче?

Мне возразят, что выборы в Израиле честные и прозрачные. И вправду, результаты не «нарисуют», и мертвые не придут голосовать. Но, как поётся, «только этого мало»…

Ещё возразят, что встряска выборов избавляет нас от коррупции — сестры абсолютизма власти. Говорят, было бы ещё хуже, если не периодическое опускание в урну очередного мысленно оплёванного перед голосованием бюллетеня. Пусть говорят.

Да, у других нисколько не отрадней. Но мы рассказываем о выборах в стране, которая при её миниатюрности твёрдо держит второе место в мире по научным инновациям, первое место по богословию и даже по огранке алмазов. Только что Израиль провёл сверхуспешное испытание противоракетного комплекса «Хец-3» на Аляске при сотрудничестве с армией США. Были поражены цели за пределами земной атмосферы. Система безукоризненно перехватывает цели на высоте до 100 километров, действует на дистанции от 400 до 2500 километров.

Пусть эксперты решают, какое именно из первых трёх мест в мире занимает сейчас Израиль в сфере оных разработок. Пусть другие эксперты спорят, какие необнародованные системы обороны и нападения уже включены в наш активный военный арсенал. Бесспорно, что Израиль занимает одно из лидирующих мест в мире в сфере разведки, обороны, научных разработок, классической музыки, медицины, сельского хозяйства и религиозной философии. А вот уровень мышления и поведения в Кнессете вызывает недоумение.

Israel Defense Forces Израильские силы обороны — Железный купол перехватывает ракеты из сектора Газа

Есть в Израиле премьер-министр, способный соперничать по личностному масштабу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Есть Йоси Коэн во главе Моссада — изобретательный чародей. Многообещающее начало на посту главы Генштаба у генерала Кохви. Есть несколько пишущих и вещающих раввинов, обгоняющих по размаху и глубине мысли Эйнштейна. А вот про Кнессет ходит анекдот: это самое холодное место в обласканном солнцем Израиле, где температура всегда 120 градусов ниже нуля.

Выходит, Израиль процветает и побеждает невзирая на Кнессет. И на всю политическую систему.

Иерусалим