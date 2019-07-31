США не видят Польшу в Европе
Президент США Дональд Трамп официально принял приглашение президента Польши Анджея Дуды посетить страну на Висле, передает Польское радио. «Трамп прилетит 31 августа и пробудет в Варшаве до 2 сентября, — заявил представитель канцелярии польского президента Войцех Колярский. — В ходе этого визита он примет участие в главных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Это будет уже девятая встреча президента Анджея Дуды с президентом Дональдом Трампом».
Такая интенсивность контактов с главой ведущей мировой державы, с одной стороны, льстит самолюбию поляков. Но, с другой стороны, несет и определенные обременения. О них на днях предупредила Варшаву посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в интервью польскому журналу Do Rzeczy. По ее словам, Трамп хочет продемонстрировать уважение, которое он питает к полякам, инвестирующим в свою безопасность и развитие. А вопрос безопасности впервые после окончания Второй мировой войны особенно остро встал именно сейчас, ведь «угроза исходит со стороны двух усиливающихся держав». В качестве таковых Мосбахер называет Россию и Китай и объясняет полякам: «Вы сами, помня историю и осознавая близость потенциального агрессора, понимаете, что на безопасности экономить нельзя, а война может охватить большое пространство, даже если сначала она находится где-то далеко. Мы выбрали свободу и демократию, а не централизованную систему власти, как в Китае. Мы способны бороться и защищать свободы, которых там нет. Польше тоже придется выбирать». При этом она отказывает Польше в торгово-прагматичных отношениях с Китаем, говоря:
Вашингтон — ревнивый партнер, и он не хочет отдавать Польшу не только Китаю (в интервью госпожи посла этой державе уделено больше всего места), не только России (упоминается три раза), но и Европе (упоминается один раз). Складывается ощущение, что США просто не видят Польшу в Европе. И это замечают европейские партнеры Варшавы. Они уже демонстрировали свое неудовольствие Польше зимой сего года, когда Вашингтон в польской столице проводил конференцию по Ближнему Востоку с явным антииранским акцентом. Ряд ведущих государств ЕС дыхнули холодом, отправив на нее малозначительных дипломатов. При этом американцы не щадили польскую гордость, позволяя себе делать спорные — с точки зрения Польши — заявления. В частности по поводу закона № 447 о «реституции утраченного еврейского имущества» (евреев, погибших на польской земле во время Второй мировой войны). «Будем надеяться, что этого больше не будет, — заявил в интервью польской католической радиостанции Radio Maryja профессор Мечислав Рыба, комментируя предстоящий визит Трампа. Но, по словам Мосбахер, тема «не уйдет с повестки дня, возможно, никогда, а, возможно, до того момента, пока Польша не решит, как к ней подойти».
Подобный подход является серьезной проблемой для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS). Во время избирательной кампании по выборам депутатов Европейского парламента о «несправедливых еврейских претензиях», которые поддерживает «великий американский союзник», активно говорил созданный в этом году блок «Конфедерация». Правящая партия сочла эксплуатацию данного вопроса угрозой для своего монопольного положения в правых кругах, поддерживающие PiS издания провели агрессивную кампанию против «Конфедерации». В итоге новая сила не смогла преодолеть избирательный барьер, но была близка к тому. Сейчас Польша вступает в цикл выборов депутатов Сейма. Вряд ли во время нынешнего визита в Польше президент США будет поднимать тему закона № 447, разве что его спровоцируют сами польские журналисты. Но остается Государственный департамент США, а он, судя по намекам Мосбахер, осенью сего года способен напомнить о реституции в итоговом докладе.
Впрочем, это хоть и неприятный, но всего лишь эпизод. Более важно для Варшавы будет то, как европейцы оценят ее «поведение» на международной арене, оценка чему будет выставлена во время церемоний в память о начале Второй мировой войны. Иначе говоря, кого пришлют в Польшу страны — локомотивы Европейского союза. По данным польской газеты Rzeczpospolita, сюрпризы готовы преподнести французы и немцы. «Французские дипломатические источники признают, что еще не решено, кто будет представлять Республику, — отмечает издание. — Мы слышали то же самое в президентском дворце в Варшаве: нет сигнала из Парижа о том, будет ли принято приглашение от Дуды или нет. Не ясно, приедет ли канцлер Меркель в Польшу помимо президента Штайнмайера». Вполне возможно, что Париж и Берлин не хотят наигрывать политический капитал как Польше, так и Трампу, который начинает переигрывать их в Иране, лишать геополитической субъектности.
Вызов для Варшавы здесь заключается в том, что она не является нейтральной площадкой, как Вена или Минск, не способна потому извлечь выгоды из статуса переговорщика, а пытается претендовать на роль игрока. Но стоит помнить о том, что зарабатывает Польша все-таки с европейцами. С американцами она только тратит.