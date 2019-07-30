Архангельску повезло, что в Соломбале в 1835 году в многодетной семье морского офицера и дочери портового служителя родился Степан Огородников. Место рождения определило географию интересов этого человека, посвятившего себя истории русского флота. За звание колыбели флота всегда шла подковерная борьба, выходящая на поверхность в книгах и речах начальников. С. Ф. Огородников был убежден, что колыбель флота — Соломбала. Не потому, что здесь родился, а потому что соломбальское происхождение не позволило ему исказить историю и утверждать, что колыбель флота — это Воронеж или Переяславль-Залесский.

Иван Шилов ИА REGNUM
Степан Федорович Огородников

В 10 лет родители отправили Степана кадетом в Кронштадтский полуэкипаж. Вернулся морской офицер С. Ф. Огородников в Архангельск в 1859 году для прохождения дальнейшей службы. Первую свою статью он написал в 1863 году и называлась она «Очерк о действиях Архангельской портовой библиотеки за 1862 год». Несколько лет С. Ф. Огородников работал над трудом «Соломбальское селение».

«Степан Федорович… определил, что своеобразное «ядро Соломбальского селения» составляли отставные нижние чины, «увольняемые, по тому времени, только за дряхлостью и недугами», которые передавали свои дома наследникам или продавали желающим. Казенный статус земли, которую нельзя было передавать во владение на правах полной собственности, привел к тому, что эта адмиралтейская слобода «получала в развитии своем по преимуществу характер военного населения» (1).
Василий Трофименко, архангельский историк и архивист

Стиль… С. Ф. Огородникова… живой, образный и легкий для восприятия: «Домашний быт соломбальцев того времени был крайне незавиден, если только припомнить себе тогдашнее невежество нравов и обычаев наших предков, грубый деспотизм и самодурство в семействах, — с одной стороны; страшные пытки, кровавые истязания плетью, шпицрутенами, батогами, кошками — с другой стороны» (1)… По мнению Огородникова, всё это — «атрибуты времени азиатизма, бироновщины… следы отживавших начал допетровской Руси, боровшихся с Петровскими реформами, и раболепного повиновения духу того времени» (1).

В 1868 году вышла крупная работа Степана Федоровича — «Климат Архангельской губернии», в 1872 году он написал статью «Петр Великий в Архангельске и плоды его пребывания на нашем Севере».

«Огородников однозначно положительно оценивает деятельность Петра и петровского правительства в 1693—1718 гг. как направленную на ограничение монополии иностранцев на внешнюю торговлю России… Последующий отток товарооборота в Санкт-Петербург Огородников, хотя и называл «великой жертвой Архангельска», но не ставил в вину Петру I, указывая, что император «стесняя одной рукою Архангельскую заграничную торговлю, другою открывал для нашего Севера новые источники, обратив внимание на китоловные и рыбные промыслы Белого моря и Северного океана» (1)… Степан Федорович сделал вывод о том, что все приведенные им факты «явно доказывают стремление Его (Государя — В. Т.) поднять наш северный край в промышленном и морском отношениях на такую высоту благополучия народного, какая вообще была желательна Ему и для остальных подданных обширного Российского государства» (1).
Василий Трофименко

К сожалению, Степан Федорович заменил объективную картину удушения Петром Первым архангельской торговли и судостроения после возникновения Санкт Петербурга на некритичную оценку деятельности Императора. Огородников остался преданным летописцем основателя русского флота, и это главный недостаток его труда по истории Архангельского порта.

В 1875 году появилась в свет статья «Лоцманская артель в Архангельске» и монография «История Архангельского порта».

«Автор (С. Ф. Огородников — прим. автора) ввел свою периодизацию истории (Архангельского) порта, разделив ее на четыре периода: 1693−1732 гг., период от основания верфи на Соломбале Петром Великим до ее возобновления при Анне Иоанновне, 1733−1799 гг., Аннинская, Елизаветинская и Екатерининская эпоха, 1800−1825 гг., от переустройства адмиралтейства по высочайше конфирмованному плану до начала эпохи парового флота, и 1825−1862 гг., от первого применения парового двигателя при порте до упразднения порта.
Во введении к своей монографии Огородников выделяет… цели, побудившие его взяться за написание работы… Архангельский порт он считал колыбелью русского коммерческого и военного флотов…» (1).
Василий Трофименко
«Архангельский порт… составляет… колыбель русского коммерческого и военного флотов… В 1693 году Государь Петр Великий посетил наш дальний Север, влекомый сильным желанием видеть вблизи море и иностранные корабли. Архангельск того времени мог поразить и не моряка-Государя, представляя… картину, полную своеобразной и кипучей деятельности в летнюю пору… нигде более в России невиданную: широкая Двина, несшая не себе многочисленные барки с товарами, назначенными для отправления за море и состоявшими… из хлеба, смолы, поташа, пеньки, сала, рыбного клея и проч. Ряд иностранных больших и малых кораблей, с развевающимися на мачтах флагами и в живописном беспорядке стоявших между Соломбалою и городскими пристанями… Желая основать судостроение в Архангельске, Петр, по удобству в том месте, указал учредить верфь на среднем Соломбальском острову… Сделав распоряжение о немедленной доставке к строению потребного леса… сам, своими руками, заложил на Соломбале первый торговый корабль…» (2).
Степан Огородников, полковник по адмиралтейству, историк русского флота

В 1876 году начался качественно новый этап в жизни офицера и ученого — его перевели в Санкт-Петербург для службы в Морском техническом комитете. Вместе с А. Веселаго он приступил к работе над историей Российского военно-морского флота, которая вылилась в 12-томный труд «Общий морской список». В 1886 Степан Федорович в чине полковника по адмиралтейству уволен в отставку. Остановить научную работу по истории Огородников не мог, в 1890 году вышла книга Огородникова «Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении».

Откуда вышли, туда и уйдем — в случае с Огородниковым осуществилось буквально. В 1909 году он приехал в Архангельск для подготовки мероприятий, связанных с 200-летием Полтавской битвы, где внезапно скончался и 4 июля был похоронен на Соломбальском кладбище.

Я спросил у звонаря церкви Святого Мартина, где могила Огородникова. Не очень уверенно он оглядел захоронения справа от дороги к храму — «Кажется здесь, да вот она». Памятник был застроен оградками соседних захоронений, и протиснуться можно было в щель между ними. Я постоял у достойного, как все флотские памятники на Соломбальском кладбище, в черном камне надгробия. Как много зависит от одного человека, умеющего оставить на бумаге свои мысли и опыт своих предшественников.

Владимир Станулевич ИА REGNUM
Захоронение С.Ф.Огородникова на Соломбальском кладбище города Архангельска

А спустя неделю из «Фейсбука» я узнал, что Василий Трофименко привел в порядок могилу Огородникова. Оказалось, Степан Федорович ему дальний родственник — брат прапрапрабабушки. Василий Георгиевич сообщил, что заказал «Спецтресту» подсыпать территорию и положить плиты. Дорого внимание…

Примечания:

  1. В. Г. Трофименко. С. Ф. Огородников как историк и бытоописатель морской истории России // «Строго держась источников…» / Сост. А. Б. Емелин. СПб., 2017.
  2. С. Ф. Огородников. История Архангельского порта. СПб. 1875. С.1,5−6,9−10