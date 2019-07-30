Всё очевидней борьба Чубайса с углеродным следом ради продолжения жизни человечества походит если не на предпенсионную агонию — Анатолия Борисовича в следующем году постигнет пенсионное совершеннолетие — 65-летие, то как минимум на лицемерие и блеф. Хотя бы потому, что все разговоры вокруг глобального потепления это чистой воды спекуляция — страшилки, преследующие своей целью в конечном итоге переделить сферы влияния на энергоресурсы и захватить власть в стране, и как раз-таки качество жизни россиян и в целом само их существование не имеет никакой ценности в системе приоритетов агитаторов за чистый воздух на Земле. Сей факт подтверждается социальной и миграционной политикой — когда мы видим, что вымирающих россиян проще заменить мигрантами, а не поднять уровень жизни, который позволил бы повысить рождаемость. Когда мы видим, как атомная, гидро‑ и газоэнергетика дают не только рабочие места, но и преимущества стране на мировой арене, а ветровые и солнечные станции захватывают земельные участки и не так уж и расширяют возможности по трудоустройству, иногда и вовсе — исключают человеческий фактор. Безусловно, нельзя говорить о полной бесполезности альтернативных источников выработки энергии, наоборот — в отдельных местностях и некоторых отраслях они нужны, но точно — не незаменимы и не независимы от традиционной энергии. Представлять их смыслом нашей жизни и полноценной заменой существующих источников совершенно точно не стоит. И уже тем более прикрываясь глобальным потеплением! В конце концов, эволюцию еще никто не отменял! Согласитесь, планета и человечество живет гораздо дольше Чубайса!

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нано

Согласитесь, был бы Анатолий Борисович ботаником или биологом, непредвзятым «ГРИНПИСовцем», а не энергетиком Чубайсом, благодаря реформам которого на рынке электроэнергетики у населения так и не появилось возможности выбора операторов и низких тарифов, стоимость которых в соотношении с доходами не самая низкая в мире при наличии богатых природных ресурсов, то тогда еще можно было бы всерьез воспринимать его боль за будущие поколения человечества. Но когда в России горят леса, в которых гибнут животные, когда местные россияне задыхаются в углеродном угаре, мы не слышим голоса Чубайса. Не слышим его призывов и не видим помощи страдающим россиянам от углеродного следа, возникающего в результате пожаров. Может быть, россияне для Чубайса — это не часть будущего человечества? Или, в принципе, борьба за выживание человечества — это предлог, всего лишь модная тема или игра состоятельных людей в индийских гуру, несущих миру добро? Есть такие добродушные открытки с ни к чему не обязывающими цитатами — «Из России, с любовью». Примерно так и смотрится вся эта агиткампания Чубайса, когда он вещает в России о своей обеспокоенности не к России, а ко всему человечеству!

На фоне сибирских пожаров, бушующих с июня, Анатолий Чубайс на своей странице в Фейсбуке регулярно выкладывает «минусы» углеродного следа. В июле, когда над Сибирью повисла дымовая завеса, он между тем выложил видеодемонстрацию города, над которым повис фиолетовый смог, образовавшийся в результате выхлопов авто‑ и авиатранспорта. Таким образом Чубайс продемонстрировал несознательным, в его понимании, людям, или не осознающим всю угрозу углеродного следа, — показал, что невидимые глазу продукты сгорания оставляют огромный след. Хорошо, что создатели ролика, на который ссылается Чубайс, не окрасили подобным образом продукты жизнедеятельности каждого человека — его выхлопы днем и ночью.

Закрытый рот Анатолия Чубайса

Также недавно после заявления Владимира Путина на выставке ИННОПРОМ о вреде ветрогенераторов для живности Чубайс, очевидно, не решившись лично вступить в спор с президентом страны, выложил на своей странице мнение Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ), которое Анатолий Борисович посчитал убедительным. РАВИ отметила, что Владимир Путин выразился жестко критично в отношении экологичности ветрогенераторов с подачи непрофессиональных пиарщиков, и выложила видеоролик, в котором демонстрируется, как не в траве, а на поручне ступеней к ветрогенератору сидит кузнечик, то ли ошалевший от шума вентилятора, рассекающего воздух, то ли дрессированный и усаженный специально для Путина, а между ступенек сидит — вы не поверите — паучок. А между тем еще в 2013 году, когда Чубайс не переживал так активно за глобальное потепление и урон, который приносят человечеству природные богатства России, жители Германии жаловались на невыносимость их жизни рядом с ветростанциями — репортаж об этом можно найти в интернете. То есть ветростанции мешают не то что маленьким и беззащитным живым существам — червячкам и кузнечикам, но и представителям человечества.

Удивительный Анатолий Чубайс удивляет своей избирательностью при борьбе с глобальным потеплением. Ведь углеродный след оставляют не только сами люди, выдыхая и реализуя прочие потребности, не только животный мир, не только наш транспорт и наши традиционные источники энергии, но и, например, мусоросжигание. Но вы где-нибудь когда-нибудь слышали что-либо от Чубайса в защиту природы и человечества против мусоросжигательных заводов? Выступал ли он против мусорной реформы в том виде, что из нее сегодня вышло?

И ещё — что касается солнечной энергетики — разве глобальное потепление не пойдет ей на пользу? Разве увеличение числа солнечных дней не позволит больше получать альтернативной энергии? Или всё-таки Чубайс нам что-то недоговаривает?

Vsp.ru Развалины «Усольехимпрома»

Почему не он как глава Роснано и как человек, радеющий за чистоту экологии, а руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова переживает и пытается обратить внимание на проблемы сибирского предприятия «Усольехимпром», которое несет в себе потенциальную экологическую катастрофу, если не провести утилизации. Как гласит Википедия, завод был создан в 1933 году, а в 2005-м на его базе появился интегрированный комплекс по выпуску кремнийсодержащей продукции для солнечной энергетики и полупроводниковой промышленности, в 2012-м на заводе было остановлено большинство цехов и начались массовые сокращений. На днях издание The Moscow Post подробно рассказало историю предприятия, напрямую указывая причастность Чубайса к закрытию предприятия, где теперь практически без охраны валяются тысячи емкостей с ртутью. Заброшенный завод находится в Иркутской области, и ситуация с лесными пожарами там вызывает у населения еще большую обеспокоенность.

Не менее интересные вопросы возникают в целом к альтернативным источникам. Например, почему энергию, получаемую от ветро‑ и солнечных станций, выбрасывают на оптовый рынок энергетики без спроса на то потребителей и обеспечивая без труда окупаемость инвесторам этих проектов? На каких условиях инвесторы получают огромнейшие земельные участки под строительство всех этих альтернативных станций? Кто собственник этих земель и какого их предназначение — сельскохозяйственное? И что далее будет с этой землей, когда или если вдруг молодые специалисты, которыми любит окружать себя 64-летний энергетик, поймут, что толку от этих установок на их родной земле мало? Смогут ли эти молодые специалисты в будущем использовать эту землю на благо страны — сеять там зерно или другие культуры, из которых научатся к тому времени производить альтернативное топливо, или им запретят это делать собственники земли, которые построили там станции? А утилизация, если она потребуется, будет производиться за чей счет и кто ею займется? И, наконец, зачем при всей этой вредности российских природных ресурсов за них идет такая хитромудрая борьба?